Energetyka

Cena ropy Brent przekracza 100 USD przy rosnącej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie

Ceny baryłki ropy WTI przekroczyła 93 USD, a ropy Brent przejściowo przekroczyła 100 USD za baryłkę po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział dalsze ataki na irańską infrastrukturę w odpowiedzi na działania wspieranych przez Iran Huti.

Pap

23 lipca 2026, 15:49
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Do ilu dolarów wzrośnie cena ropy?

fot: ARC

Ceny baryłki ropy WTI przekroczyła 93 USD, a ropy Brent przejściowo przekroczyła 100 USD za baryłkę po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział dalsze ataki na irańską infrastrukturę w odpowiedzi na działania wspieranych przez Iran Huti.

Według CNBC, baryłka ropy Brent w dostawach na lipiec przekroczyła próg 100 USD za baryłkę po raz pierwszy od 26 maja. West Texas Intermediate kosztuje 91,4 USD za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od 11 czerwca.

Prezydent Trump zapowiedział, że jeśli jemeńscy rebelianci Huti znowu ostrzelają statki, siły amerykańskie podejmą surowe działania wojskowe wobec Iranu i samych Huti.

Bojownicy Huti przyznali się w czwartek do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym, po wcześniejszym ogłoszeniu przez ten ruch blokady morskiej Arabii Saudyjskiej.

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