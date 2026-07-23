Pierwsza energia z elektrowni gazowo-parowej CCGT Grudziądz trafiła do krajowej sieci elektroenergetycznej. To ważny etap jednej z kluczowych inwestycji ORLENU, która po zakończeniu budowy ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Pierwsza energia z elektrowni gazowo-parowej CCGT Grudziądz trafiła do krajowej sieci elektroenergetycznej. To ważny etap jednej z kluczowych inwestycji ORLENU, która po zakończeniu budowy ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Spółka poinformowała, że blok CCGT Grudziądz osiągnął istotny kamień milowy po pierwszym zapłonie turbiny gazowej i synchronizacji z systemem elektroenergetycznym. Oznacza to, że instalacja rozpoczęła etap rozruchu, w którym energia elektryczna jest już przekazywana do sieci.

ORLEN o znaczeniu inwestycji

– Po raz kolejny pokazujemy realne efekty największego w historii ORLENU programu inwestycyjnego. Po pierwszej energii z farmy Baltic Power do krajowej sieci trafiła energia wyprodukowana w CCGT Grudziądz. To ważny etap inwestycji, która będzie wspierać bezpieczeństwo energetyczne Polski i zapewni stabilne dostawy energii dla około miliona gospodarstw domowych. Sukcesywnie rozwijamy nowoczesne moce wytwórcze, które wzmacniają polską energetykę dziś i tworzą fundament jej transformacji na kolejne dekady – podkreśla Ireneusz Fąfara, prezes ORLENU.

Jak informują w spółce kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie testów, obejmujących m.in. uruchomienie części parowej i pracę bloku z mocą nominalną. Po ich zakończeniu potwierdzone zostaną parametry eksploatacyjne jednostki, co przybliży elektrownię do rozpoczęcia pracy komercyjnej.

Skala i zaplecze inwestycji

Skala inwestycji w Grudziądzu pokazuje tempo i złożoność transformacji energetycznej prowadzonej przez ORLEN. W szczytowym momencie na placu budowy pracowało blisko tysiąc osób, które łącznie przepracowały ponad 4 mln roboczogodzin. Do budowy wykorzystano m.in. ponad 30 tys. m³ betonu, 4 tys. ton stali zbrojeniowej i 6,5 tys. ton stali konstrukcyjnej. Na terenie inwestycji ułożono także 500 ton rur i blisko 900 km kabli, które będą wspierać stabilną i bezpieczną pracę głównych urządzeń elektrowni przez kolejne lata.

CCGT w strategii ORLEN 2035

CCGT Grudziądz jest częścią największego w historii Grupy ORLEN programu inwestycji w nowoczesne bloki gazowo-parowe. Jednostki te mają wspierać stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego i zapewniać elastyczne moce wytwórcze potrzebne w czasie transformacji energetycznej. Równolegle z projektami w Grudziądzu i Ostrołęce, które są w końcowej fazie rozruchu, Grupa rozwija kolejne inwestycje: w Gdańsku trwa budowa nowego bloku, rozpoczęły się prace przy projekcie CCGT Grudziądz II, a w Elektrociepłowni Siekierki prowadzone są działania związane z wyborem technologii gazowej i wykonawcy EPC.

Perspektywy i rozwój mocy

Zgodnie ze Strategią ORLEN 2035 moc zainstalowana Grupy w jednostkach CCGT ma wzrosnąć do około 4,3 GW. Oznacza to budowę jednego z największych portfeli nowoczesnych, niskoemisyjnych mocy gazowo-parowych w regionie i kolejny krok w kierunku bezpiecznej, stabilnej oraz bardziej elastycznej energetyki. Realizacja kolejnych etapów rozruchu przybliża inwestycje do planowanego jeszcze w tym roku wejścia w fazę eksploatacji.