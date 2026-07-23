Pierwsza jednostka FSRU otrzyma nazwę "Solidarity"

Gaz-System wybrał nazwę "Solidarity" dla jednostki, która będzie pełnić rolę pierwszego w Polsce pływającego terminalu gazu skroplonego (FSRU) - poinformowała w czwartek spółka.

Gaz-System wybrał nazwę "Solidarity" dla jednostki, która będzie pełnić rolę pierwszego w Polsce pływającego terminalu gazu skroplonego (FSRU) - poinformowała w czwartek spółka.

"Europa wyciągnęła wnioski z kryzysów ostatnich lat. Niezależność energetyczna nie jest dana raz na zawsze i wymaga konsekwentnych długofalowych działań oraz przemyślanych inwestycji. Terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej wzmacnia bezpieczeństwo Polski i naszych partnerów w regionie, a nazwa ťSolidarityŤ dobrze oddaje ideę, która stoi za tym przedsięwzięciem - przekonanie, że odporność Europy buduje się wspólnie" - skomentował Wojciech Wrochna, wiceminister energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, cytowany w informacji spółki.

Projekt strategiczny

Prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc podkreślił, że budowa terminalu FSRU to projekt strategiczny nie tylko dla Polski, ale również dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

"Dzięki tej inwestycji zwiększamy możliwości dywersyfikacji dostaw i budujemy infrastrukturę, która będzie służyć regionowi przez kolejne dekady. Nazwa ťSolidarityŤ podkreśla, że bezpieczeństwo energetyczne nie jest dziś kategorią wyłącznie narodową - wymaga współpracy, wzajemnej odpowiedzialności, solidarności i myślenia w perspektywie całego regionu" - dodał Hinc.

Jednostka FSRU "Solidarity" budowana jest w stoczni Hyundai Heavy Industries w Korei Południowej. Gaz-System będzie ją czarterować od grupy Mitsui O.S.K. Lines. Statek będzie przez co najmniej 15 lat świadczyć usługi odbioru i regazyfikacji gazu skroplonego Zatoce Gdańskiej - przypomniał Gaz-System.

Uruchomienie terminalu planowane jest na przełomie 2027 i 2028 r. Będzie on przystosowany do odbioru co najmniej 6,1 mld m sześc. gazu rocznie. W czerwcu br. Gaz-System podjął decyzję o budowie drugiego pływającego terminalu w Zatoce Gdańskiej, również o przepustowości 6,1 mld m sześc. gazu rocznie.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminalu LNG w Świnoujściu.