Energetyka

Pierwsza jednostka FSRU otrzyma nazwę "Solidarity"

Gaz-System wybrał nazwę "Solidarity" dla jednostki, która będzie pełnić rolę pierwszego w Polsce pływającego terminalu gazu skroplonego (FSRU) - poinformowała w czwartek spółka.

Pap

23 lipca 2026, 13:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

Najnowsza inwestycja Gaz System

fot: GAZ SYSTEM

fot: GAZ SYSTEM

Gaz-System wybrał nazwę "Solidarity" dla jednostki, która będzie pełnić rolę pierwszego w Polsce pływającego terminalu gazu skroplonego (FSRU) - poinformowała w czwartek spółka.

"Europa wyciągnęła wnioski z kryzysów ostatnich lat. Niezależność energetyczna nie jest dana raz na zawsze i wymaga konsekwentnych długofalowych działań oraz przemyślanych inwestycji. Terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej wzmacnia bezpieczeństwo Polski i naszych partnerów w regionie, a nazwa ťSolidarityŤ dobrze oddaje ideę, która stoi za tym przedsięwzięciem - przekonanie, że odporność Europy buduje się wspólnie" - skomentował Wojciech Wrochna, wiceminister energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, cytowany w informacji spółki.

Projekt strategiczny

Prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc podkreślił, że budowa terminalu FSRU to projekt strategiczny nie tylko dla Polski, ale również dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

"Dzięki tej inwestycji zwiększamy możliwości dywersyfikacji dostaw i budujemy infrastrukturę, która będzie służyć regionowi przez kolejne dekady. Nazwa ťSolidarityŤ podkreśla, że bezpieczeństwo energetyczne nie jest dziś kategorią wyłącznie narodową - wymaga współpracy, wzajemnej odpowiedzialności, solidarności i myślenia w perspektywie całego regionu" - dodał Hinc.

Jednostka FSRU "Solidarity" budowana jest w stoczni Hyundai Heavy Industries w Korei Południowej. Gaz-System będzie ją czarterować od grupy Mitsui O.S.K. Lines. Statek będzie przez co najmniej 15 lat świadczyć usługi odbioru i regazyfikacji gazu skroplonego Zatoce Gdańskiej - przypomniał Gaz-System.

Uruchomienie terminalu planowane jest na przełomie 2027 i 2028 r. Będzie on przystosowany do odbioru co najmniej 6,1 mld m sześc. gazu rocznie. W czerwcu br. Gaz-System podjął decyzję o budowie drugiego pływającego terminalu w Zatoce Gdańskiej, również o przepustowości 6,1 mld m sześc. gazu rocznie.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminalu LNG w Świnoujściu.

Powiązane tematy:

gaz system gaz inwestycje gospodarka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Paliwo

Cena ropy Brent przekracza 100 USD przy rosnącej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie

Ceny baryłki ropy WTI przekroczyła 93 USD, a ropy Brent przejściowo przekroczyła 100 USD za baryłkę po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział dalsze ataki na irańską infrastrukturę w odpowiedzi na działania wspieranych przez Iran Huti.

Energetyka

Energia z CCGT Grudziądz popłynęła do krajowej sieci. Ważny etap w kluczowej inwestycji ORLENU

Pierwsza energia z elektrowni gazowo-parowej CCGT Grudziądz trafiła do krajowej sieci elektroenergetycznej. To ważny etap jednej z kluczowych inwestycji ORLENU, która po zakończeniu budowy ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Tylko u nas
Energetyka konwencjonalna

Prof. Mielczarski: Jeśli zieloni szaleńcy będą próbowali zamknąć kopalnie - zostaniemy bez niczego

Jedyne czego się boję to tego, że zieloni szaleńcy rzeczywiście będą próbowali zamknąć kopalnie i w pewnym momencie zostaniemy bez niczego. To będzie katastrofa - mówi prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej w rozmowie z Aldoną Minorczyk-Cichy.

Samorządowy transformator

Katowice inwestują w zieloną energię. Powstanie farma fotowoltaiczna z magazynami energii

W Katowicach trwa przetarg na zaprojektowanie i budowę farmy fotowoltaicznej, która będzie zasilać miejskie obiekty. Inwestycja o wartości ponad 19 mln zł powstanie w Szopienicach i obejmie również nowoczesne magazyny energii.