Kraj i Świat Atom kilka metrów od Polski? Śląska posłanka pyta o czeski projekt Śląska posłanka Gabriela Lenartowicz z Koalicji Obywatelskiej podjęła interwencję w sprawie planowanej budowy czeskiego małego reaktora modułowego (SMR) w Dziećmorowicach, tuż przy granicy z Polską. Parlamentarzystka domaga się wyjaśnień dotyczących procedur transgranicznych, zakresu konsultacji społecznych oraz informacji przekazanych stronie polskiej. Inwestycja, która ma zastąpić istniejącą infrastrukturę węglową należącą do koncernu ČEZ, wzbudza rosnące obawy wśród mieszkańców i władz lokalnych po polskiej stronie granicy. Maciej Poloczek

Posłanka Gabriela Lenartowicz podjęła interwencję w sprawie planowanej budowy czeskiego małego reaktora modułowego (SMR) tuż przy granicy z Polską

Śląska posłanka Gabriela Lenartowicz z Koalicji Obywatelskiej podjęła interwencję w sprawie planowanej budowy czeskiego małego reaktora modułowego (SMR) w Dziećmorowicach, tuż przy granicy z Polską. Parlamentarzystka domaga się wyjaśnień dotyczących procedur transgranicznych, zakresu konsultacji społecznych oraz informacji przekazanych stronie polskiej. Inwestycja, która ma zastąpić istniejącą infrastrukturę węglową należącą do koncernu ČEZ, wzbudza rosnące obawy wśród mieszkańców i władz lokalnych po polskiej stronie granicy.

Reaktor SMR ma powstać przy granicy z Polską Plany ČEZ zakładają rozwój technologii SMR na terenie elektrowni w Dziećmorowicach w kraju morawsko-śląskim. Lokalizacja znajduje się zaledwie kilkaset metrów od granicy z Polską oraz rzeki Olzy. Projekt uznawany jest za jeden z kluczowych elementów czeskiego programu rozwoju małych reaktorów modułowych. Z dostępnych informacji wynika, że podpisanie istotnych umów przygotowawczych może nastąpić latem 2026 roku, natomiast rozpoczęcie budowy przewidywane jest około 2035 roku, po przeprowadzeniu badań geologicznych i sejsmicznych. - Projekt ten wzbudza duże zaskoczenie i emocje wśród mieszkańców oraz władz lokalnych po polskiej stronie m.in. w gminach powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i cieszyńskiego – zaznacza posłanka Gabriela Lenartowicz z Koalicji Obywatelskiej. Interpelacja do resortów w sprawie reaktora SMR Gabriela Lenartowicz skierowała zapytania do Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Czy i jakie procedury uzgodnień transgranicznych obowiązują inwestycje w SMR i na kiedy planowane są konsultacji transgraniczne oraz konsultację społeczne w tym ze stroną polską?

Jaki jest stan wiedzy przekazanej stronie polskiej, w tym samorządom lokalnym o specyfikacji czeskiego projektu, m.in. mocy planowanego reaktora, parametrów bezpieczeństwa technologii, koniecznych uzgodnieniach i konsultacjach społecznych?