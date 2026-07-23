Energetyka

Elektrownie jądrowe łatwiej i szybciej o dwa lata. Są nowe przepisy

Parlament przyjął nowelizację ustawy, która ma znacznie przyspieszyć budowę elektrowni jądrowych. Pozwoli ona wcześniej rozpocząć pierwsze prace budowlane i sprawniej podzielić całą inwestycję na etapy. 

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Opracował: Robert Passia

23 lipca 2026, 11:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PEJ

Jest nowelizacja ustawy w sprawie budowy elektrowni jądrowych.

fot: PEJ

Parlament przyjął nowelizację ustawy, która ma znacznie przyspieszyć budowę elektrowni jądrowych. Pozwoli ona wcześniej rozpocząć pierwsze prace budowlane i sprawniej podzielić całą inwestycję na etapy. 

Jak podaje ministerstwo energii, nowe rozwiązania odpowiadają na bariery, które wydłużały realizację projektów związanych z atomem. Zwiększają też przewidywalność procesu inwestycyjnego. 

Szacujemy, że ta nowelizacja skróci czas realizacji całej inwestycji nawet o około dwa lata. W realiach tak wielkiego projektu oznacza to gigantyczne oszczędności finansowe i szybsze zabezpieczenie dostaw taniej, czystej energii dla polskich rodzin i przemysłu – powiedział wiceminister energii Konrad Wojnarowski.

Najważniejsze zmiany, jakie niesie ze sobą nowelizacja:

  • Pozwolenie na prace wstępne. Wprowadzono osobne zgody (budowlaną i radiologiczną), które pozwalają rozpocząć pierwsze roboty na terenie budowy jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na całą elektrownię.
  • Etapowanie inwestycji. Prawo umożliwi wydawanie pozwoleń i odbiorów dla poszczególnych fragmentów budowy, nawet jeśli nie stanowią jeszcze samodzielnie działającego obiektu.
  • Ujednolicenie pojęć. Doprecyzowano definicje i terminy prawne w specustawie jądrowej oraz Prawie atomowym, aby spójnie opisywały nowy proces inwestycyjny.

Jak podaje ministerstwo energii, przyjęte przepisy utrzymują wysokie standardy bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego. Każdy etap inwestycji będzie podlegał nadzorowi, a roboty o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa będą wymagały zgody Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Ustawa zostanie teraz przekazana do podpisu prezydenta.

 

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