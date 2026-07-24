Energetyka

Cena ropy przebiła 100 USD. Będziemy tankować drożej

Według danych Investing.com, cena kontraktu terminowego na ropę Brent wzrosła do 100,23 dolarów, po czym straciła część zysków

Kajetan Berezowski

Opracował: Kajetan Berezowski

24 lipca 2026, 09:59
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Krystian Krawczyk

Wiele wskazuje na to, że na będziemy jednak tankować drożej

fot: Krystian Krawczyk

Według danych Investing.com, cena kontraktu terminowego na ropę Brent wzrosła do 100,23 dolarów, po czym straciła część zysków

Cena ropy Brent z Morza Północnego po raz pierwszy od maja dobija poziomu 100 USD za baryłkę. Głównym powodem jest trwający konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, który zagraża ważnym szlakom transportu ropy.

Na stacjach drożyzna

Według danych Investing.com, cena kontraktu terminowego na ropę Brent wzrosła do 100,23 dolarów, po czym straciła część zysków. Wczoraj, krótko po godzinie 15:30 czasu środkowoeuropejskiego wzrosła o 5,8 proc. i zbliżyła się do 99,50 USD. Jednocześnie amerykańska lekka ropa WTI zyskała 4,7 proc. i zbliżyła się do 91 USD. Ceny ropy rosną piąty dzień.

Oprócz wznowienia konfliktu o kontrolę nad Cieśniną Ormuz, jemeńscy Huti otworzyli nowy front, atakując saudyjskie tankowce w cieśninie Bab al-Mandab i próbując przeprowadzić blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Huti stoją po stronie Iranu. Niektóre tankowce zmieniają trasy lub przekładają rejsy, koszty ubezpieczeń i transportu gwałtownie rosną. Podobnie jak wydłuża się czas dostaw.

Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o eksplozji w południowej części Cieśniny Ormuz u wybrzeży Omanu. Dwa inne tankowce podobno opuściły trasę i zawróciły. Gwardia Rewolucyjna poinformowała również, że kontroluje Cieśninę Ormuz i jest ona całkowicie zamknięta z powodu trwających działań USA w regionie. Ostrzegła, że żaden tankowiec nie będzie mógł wpłynąć ani opuścić cieśniny bez porozumienia z Iranem.

Zapasy spadają

Tymczasem, amerykańskie siły zbrojne poinformowały przeprowadzeniu  ataków powietrznych i innych na Iran. Stało się to kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że za każdym razem, gdy Iran zaatakuje statek w Cieśninie Ormuz, Stany Zjednoczone zniszczą most lub elektrownię w Iranie. Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem eksportu ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej. Przed eskalacją konfliktu przepływała przez nią około jedna piąta światowych dostaw ropy.

Amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs spodziewa się, że ceny ropy utrzymają większość ostatnich wzrostów w lipcu i sierpniu, ponieważ globalne zapasy surowca nadal spadają. Agencja Reuters podała, że przyczyniają się do tego niższa produkcja na Bliskim Wschodzie, sezonowy popyt związany z podróżami oraz gwałtowne spowolnienie w uwalnianiu strategicznych rezerw ropy naftowej.

Powiązane tematy:

ceny paliw zatoka Ormuz ropa

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Paliwo

Cena ropy Brent przekracza 100 USD przy rosnącej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie

Ceny baryłki ropy WTI przekroczyła 93 USD, a ropy Brent przejściowo przekroczyła 100 USD za baryłkę po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział dalsze ataki na irańską infrastrukturę w odpowiedzi na działania wspieranych przez Iran Huti.

Energetyka

Energia z CCGT Grudziądz popłynęła do krajowej sieci. Ważny etap w kluczowej inwestycji ORLENU

Pierwsza energia z elektrowni gazowo-parowej CCGT Grudziądz trafiła do krajowej sieci elektroenergetycznej. To ważny etap jednej z kluczowych inwestycji ORLENU, która po zakończeniu budowy ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Tylko u nas
Energetyka konwencjonalna

Prof. Mielczarski: Jeśli zieloni szaleńcy będą próbowali zamknąć kopalnie - zostaniemy bez niczego

Jedyne czego się boję to tego, że zieloni szaleńcy rzeczywiście będą próbowali zamknąć kopalnie i w pewnym momencie zostaniemy bez niczego. To będzie katastrofa - mówi prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej w rozmowie z Aldoną Minorczyk-Cichy.

Samorządowy transformator

Katowice inwestują w zieloną energię. Powstanie farma fotowoltaiczna z magazynami energii

W Katowicach trwa przetarg na zaprojektowanie i budowę farmy fotowoltaicznej, która będzie zasilać miejskie obiekty. Inwestycja o wartości ponad 19 mln zł powstanie w Szopienicach i obejmie również nowoczesne magazyny energii.