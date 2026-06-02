Uniwersytet Śląski w Katowicach uruchomił rekrutację na nowy rok akademicki 2026/2027. Największa uczelnia w naszym regionie zaproponowała nowości, w tym bałkanistykę oraz technologie środowiskowe i nowoczesne materiały.

Uniwersytet Śląski w Katowicach uruchomił rekrutację na nowy rok akademicki 2026/2027. Największa uczelnia w naszym regionie zaproponowała nowości, w tym bałkanistykę oraz technologie środowiskowe i nowoczesne materiały.

Jak reklamuje się Uniwersytet Śląski, jest to uczelnia, w której prowadzone są badania naukowe szczególnie istotne dla życia w naszym regionie – m.in. badania wody, gleby i złóż kopalnianych, powietrza, ale też naszego dziedzictwa kulturowego, języka, warunków politycznych i społecznych, w jakich żyjemy; wpływu, jaki mają na życie technologia, nauka i sztuka.

Uczelnia kształci na 99 kierunkach studiów, prowadzonych na ośmiu wydziałach. Rekrutacja wystartowała 1 czerwca.

Wśród nowości znalazły się m.in. takie kierunki, jak bałkanistyka czy technologie środowiskowe i nowoczesne materiały. Sporo nowych kierunków przybyło także na studiach II stopnia – wśród nich filologie: francuska, hiszpańska czy włoska.

Na Uniwersytecie Śląskim studenci współtworzą swój plan studiów. Wypracowano tam Nową Koncepcję Studiów – autorski i innowacyjny program UŚ. Studenci sami decydują, jakie zajęcia przydadzą im się do kształtowania ścieżki kariery.

Jak podkreśla uczelnia, takie interdyscyplinarne wykształcenie daje absolwentom przewagę na rynku pracy, w którym trzeba się komunikować i współpracować z ludźmi o odmiennym wykształceniu i zajmujących się rozmaitymi zagadnieniami.

– Sam decydujesz, jakie zajęcia przydadzą ci się do kształtowania ścieżki kariery. Niezależnie od kierunku kształcenia, możesz wybrać zajęcia dotyczące cyfrowego świata, ekspresji twórczej i myślenia krytycznego, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości, największych wyzwań współczesnej nauki, środowiska naturalnego i technologii, zdrowia i rozwoju osobistego. Takie interdyscyplinarne wykształcenie zapewni ci lepsze przygotowanie do pracy i życia w gwałtownie zmieniającym się świecie – zachęca przyszłe studentki i przyszłych studentów Uniwersytetu Śląskiego dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ, prorektorka ds. studenckich i kształcenia.