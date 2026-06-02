Kraj i Świat

Uniwersytet Śląski rozpoczął rekrutację. Zaprasza na nowe kierunki studiów

Uniwersytet Śląski w Katowicach uruchomił rekrutację na nowy rok akademicki 2026/2027. Największa uczelnia w naszym regionie zaproponowała nowości, w tym bałkanistykę oraz technologie środowiskowe i nowoczesne materiały.

Monika Krezel

Monika Krężel

2 czerwca 2026, 19:08
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Uczelnia kształci na 99 kierunkach studiów

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Uniwersytet Śląski w Katowicach uruchomił rekrutację na nowy rok akademicki 2026/2027. Największa uczelnia w naszym regionie zaproponowała nowości, w tym bałkanistykę oraz technologie środowiskowe i nowoczesne materiały.

Jak reklamuje się Uniwersytet Śląski, jest to uczelnia, w której prowadzone są badania naukowe szczególnie istotne dla życia w naszym regionie – m.in. badania wody, gleby i złóż kopalnianych, powietrza, ale też naszego dziedzictwa kulturowego, języka, warunków politycznych i społecznych, w jakich żyjemy; wpływu, jaki mają na życie technologia, nauka i sztuka.

Uczelnia kształci na 99 kierunkach studiów, prowadzonych na ośmiu wydziałach. Rekrutacja wystartowała 1 czerwca.

Wśród nowości znalazły się m.in. takie kierunki, jak bałkanistyka czy technologie środowiskowe i nowoczesne materiały. Sporo nowych kierunków przybyło także na studiach II stopnia – wśród nich filologie: francuska, hiszpańska czy włoska.

Na Uniwersytecie Śląskim studenci współtworzą swój plan studiów. Wypracowano tam Nową Koncepcję Studiów – autorski i innowacyjny program UŚ. Studenci sami decydują, jakie zajęcia przydadzą im się do kształtowania ścieżki kariery. 

Jak podkreśla uczelnia, takie interdyscyplinarne wykształcenie daje absolwentom przewagę na rynku pracy, w którym trzeba się komunikować i współpracować z ludźmi o odmiennym wykształceniu i zajmujących się rozmaitymi zagadnieniami.

– Sam decydujesz, jakie zajęcia przydadzą ci się do kształtowania ścieżki kariery. Niezależnie od kierunku kształcenia, możesz wybrać zajęcia dotyczące cyfrowego świata, ekspresji twórczej i myślenia krytycznego, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości, największych wyzwań współczesnej nauki, środowiska naturalnego i technologii, zdrowia i rozwoju osobistego. Takie interdyscyplinarne wykształcenie zapewni ci lepsze przygotowanie do pracy i życia w gwałtownie zmieniającym się świecie – zachęca przyszłe studentki i przyszłych studentów Uniwersytetu Śląskiego dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ, prorektorka ds. studenckich i kształcenia. 

Powiązane tematy:

uczelnie uniwersytet śląski rekrutacja kierunki studiów

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Z ostatniej chwili
Finanse i inwestycje

Pełczyńska-Nałęcz: 31 mld zł z KPO spływa właśnie do Polski

31 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy spływa we wtorek do Polski - poinformowała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak wyjaśniła, to pierwsza z trzech transz w tym roku, w którym do Polski trafi w sumie przeszło 100 mld zł.

Budow wezla gliwice labedy 7
Samorząd i region

Węzeł przesiadkowy Gliwice-Łabędy w połowie realizacji. Inwestycja zmienia oblicze dzielnicy

W gliwickich Łabędach trwa jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat. Polskie Linie Kolejowe modernizują perony i torowisko oraz budują nowy wiadukt, a miasto równolegle przebudowuje układ drogowy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Mobilna Metropolia”, a jej efektem będzie nowoczesny węzeł przesiadkowy Gliwice-Łabędy. Prace są już na półmetku, całość ma być gotowa do 2028 roku i znacząco poprawi funkcjonowanie tej części miasta.

Legislacja i prawo

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą strzelać gumowymi kulami do niedźwiedzi i żubrów

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, przygotowaną przez posłów Polski 2050. Nowela pozwala myśliwym odstraszać niedźwiedzie i żubry przy wykorzystaniu broni gładkolufowej z użyciem np. gumowych pocisków.

Polecane
Samorząd i region

Kolejny etap rewitalizacji szybu „Franciszek” w Rudzie Śląskiej

Władze Rudy Śląskiej podpisały umowę na kolejny etap rewitalizacji zabytkowego kompleksu szybu „Franciszek”. W zdegradowanych poprzemysłowych budynkach powstaną m.in. mieszkania wspomagane, a w przestrzeni pomiędzy budynkami miejsce integracji i aktywności dla mieszkańców.