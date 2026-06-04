Uniwersytet Ekonomiczny też zaprasza kandydatów na studia

W tegorocznej rekrutacji na pierwszy rok studiów Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przygotował 5650 miejsc. W ofercie dla kandydatów są 34 unikalne programy studiów (w ramach 25 kierunków na I stopniu studiów i 27 kierunków na II stopniu studiów), w tym 9 o profilu praktycznym.

W ofercie dla kandydatów są 34 unikalne programy studiów

W tegorocznej rekrutacji na pierwszy rok studiów Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przygotował 5650 miejsc. W ofercie dla kandydatów są 34 unikalne programy studiów (w ramach 25 kierunków na I stopniu studiów i 27 kierunków na II stopniu studiów), w tym 9 o profilu praktycznym.

W ofercie katowickiej uczelni jest zupełnie nowy kierunek studiów: governance i bezpieczeństwo w zarządzaniu publicznym. To innowacyjny kierunek studiów drugiego stopnia, który łączy nowoczesne koncepcje współzarządzania z praktycznymi aspektami obronności i odporności państwa. Jak informuje UE program przygotowuje specjalistów zdolnych do pracy w dynamicznym i niepewnym środowisku sektora publicznego, oferując unikalne połączenie nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz nauk o polityce i administracji. Studia kładą duży nacisk na transformację cyfrową, cyberbezpieczeństwo oraz budowanie odporności instytucjonalnej.

Nowościami wśród specjalności są z kolei: zarządzanie w finansach – na kierunku finanse i rachunkowość na I stopniu studiów oraz menedżer zrównoważonej transformacji – na kierunku zarządzanie na II stopniu studiów.

Uczelnia oferuje łącznie 8 programów (kierunków i specjalności) w języku angielskim (2 na I stopniu i 6 na II stopniu).

Na kandydatów czeka łącznie 5650 miejsc, w tym 1975 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia oraz 1200 miejsc na studiach niestacjonarnych I stopnia.

Uniwersytet Ekonomiczny zaprasza m.in. na takie kierunki, jak: analityk finansowy 2.0, analityka gospodarcza, ekonomia, finanse i rachunkowość, international business, sztuczna inteligencja i data science, zarządzanie, gospodarka cyfrowa.