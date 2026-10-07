Unieważniono przetarg na realizację II etapu hubu gamingowo-technologicznego w Katowicach, bowiem wszystkie cztery oferty przekroczyły założony budżet - poinformowały Katowickie Inwestycje we wtorek.

Unieważniono przetarg na realizację II etapu hubu gamingowo-technologicznego w Katowicach, bowiem wszystkie cztery oferty przekroczyły założony budżet - poinformowały Katowickie Inwestycje we wtorek.

Katowickie Inwestycje - spółka Urzędu Miasta Katowice - przewidziały na realizację II etapu hubu gamingowo-technologicznego 250,5 mln zł. Najniższa oferta przekroczyła tę kwotę o 164,7 mln zł. Firmy zaproponowały kolejno: Strabag - 415,2 mln zł, Mirbud - 463,7 mln zł, Dekpol Budownictwo - 524,5 mln zł, Warbud - 536,5 mln zł.

“Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (). Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego zamawiający unieważnia postępowanie ()“ - poinformowały Katowickie Inwestycje.

II etap hubu gamingowo-technologicznego zakłada budowę hali o pow. 5 tys. m kw. z możliwością podziału na mniejsze części. Wewnątrz ma znaleźć się przede wszystkim nowoczesne studio gamingowe i filmowe z zapleczem technicznym, a także m.in. magazyny, sale treningowe dla graczy i przestrzeń dla gości. Przewidziano również budowę podziemnego parkingu i zagospodarowanie terenu wokół hali.

Trwa realizacja I etapu hubu gamingowo-technologicznego. Obejmuje on rewitalizację i adaptację budynków Kopalni Wieczorek - zarówno tych z początku i pierwszej połowy XX w. (cechownia i łaźnia, maszynownia, sortownia, nadszybie z wieżą wyciągową, warsztaty mechaniczne i kuźnia, stolarnia, lampownia oraz schron), jak i z lat 70./80. XX w. - to nowa łaźnia oraz nowa lampownia nad ul. Szopienicką. Ponadto powstaje podziemny pasaż, który połączy istniejące budynki z nową halą.

W przetargu na realizację I etapu hubu gamingowo-technologicznego w 2024 r. złożono osiem ofert. Wówczas również wszystkie były wyższe, niż założono. Wykonawcą został Strabag, który zaproponował 577,1 mln zł. Kwota, którą Katowickie Inwestycje zamierzały przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, została przekroczona o 177,3 mln zł. Według dotychczasowych komunikatów otwarcie I i II etapu inwestycji przewidziano na III i IV kwartał 2028 r.

Hub gamingowo-technologiczny powstaje na terenie Kopalni Wieczorek. Ma to być miejsce przeznaczone przede wszystkim dla branży gamingowej i technologicznej, w tym działalności związanej z rozwojem sztucznej inteligencji. Shaft K to nazwa hubu gamingowo-technologicznego, którą zaprezentowano w 2026 r. Z jednej strony nawiązuje do górniczych tradycji miasta - shaft to w języku angielskim szyb wydobywczy. Z drugiej strony to akronim od Silesian Hub for Advanced Future Technologies, tzn. Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii Przyszłości.

Hub gamingowo-technologiczny to najdroższa inwestycja w historii lokalnego samorządu. Ma kosztować co najmniej 1,2 mld zł. Pozyskane dotychczas dofinansowanie z Unii Europejskiej to prawie 403 mln zł. To jeden z kluczowych projektów programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Poza tym Komisja Europejska dała możliwość udzielenia 192 mln euro pomocy publicznej dla tej inwestycji. Lokalny samorząd ma na tej podstawie szukać wsparcia w budżecie krajowym i UE.

Projekt hubu gamingowo-technologicznego przygotowało biuro projektowe AMC Andrzej M. Chołdzyński, które wygrało konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. Wydobycie w Kopalni Wieczorek wygaszono w 2018 r. Oficjalnie Spółka Restrukturyzacji Kopalń zakończyła jej likwidację 31 grudnia 2023 r. Kilka miesięcy wcześniej przekazała 9,4 ha terenu zakładu lokalnemu samorządowi.