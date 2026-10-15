Reuters pisze, że plan wiąże się z obawami UE o bezpieczeństwo dostaw. Wietnam posiada znaczne złoża minerałów krytycznych, m. in. wolframu, pierwiastków ziem rzadkich, antymonu czy bizmutu. Reuters przypomina, że eksport do UE ograniczał się głównie do wolframu i antymonu, które są wykorzystywane w sektorze obronnym.

„Biorąc pod uwagę potrzebę Europy, aby jak najszybciej się dozbroić i ograniczyć ryzyko, UE nie może sobie pozwolić na ignorowanie Wietnamu jako potencjalnego dostawcy kluczowych surowców, biorąc pod uwagę jego bogate rezerwy, w szczególności pierwiastków ziem rzadkich i wolframu” – głosi dokument przygotowany przez delegację UE w Hanoi.

W raporcie z czerwca tego roku, do którego dotarł Reuters, mowa o tym, że konieczne jest finansowe wsparcie dla wietnamskiego przemysłu wydobywczego i przetwórczego w celu „utrzymania i rozszerzenia obecnego dostępu, zwłaszcza do wolframu, bizmutu, antymonu i tytanu”.

W dokumentach wskazano również, że konieczne jest silniejsze zaangażowanie Wietnamu, aby „stworzyć alternatywę dla Chin”, największego na świecie producenta kluczowych minerałów. Ma to być konieczne po tym, jak ograniczenia eksportowe Pekinu w zeszłym roku „zakłóciły europejskie łańcuchy dostaw”.

W jednym z dokumentów wezwano unijne instytucje do przygotowania się na konkretne rezultaty wizyty wietnamskiego przywódcy To Lama w Brukseli. Jak informuje Reuters powołując się na urzędników, ma się ona odbyć się w przyszłym tygodniu, a spotkania z przywódcami UE zaplanowano na 22 października. Wizyta nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.