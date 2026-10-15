Górnictwo

UE ściągnie kluczowe surowce z Wietnamu? Ma to być alternatywą dla Chin

Unia Europejska zabiega o pozyskanie większej ilości kluczowych minerałów z Wietnamu, by zmniejszyć zależność od Chin - informuje Reuters.

Robert Passia

Robert Passia

15 października 2026, 14:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC

Kopalnia w Wietnamie.

fot: ARC

Unia Europejska zabiega o pozyskanie większej ilości kluczowych minerałów z Wietnamu, by zmniejszyć zależność od Chin - informuje Reuters.

Reuters pisze, że plan wiąże się z obawami UE o bezpieczeństwo dostaw. Wietnam posiada znaczne złoża minerałów krytycznych, m. in. wolframu, pierwiastków ziem rzadkich, antymonu czy bizmutu. Reuters przypomina, że eksport do UE ograniczał się głównie do wolframu i antymonu, które są wykorzystywane w sektorze obronnym. 

Biorąc pod uwagę potrzebę Europy, aby jak najszybciej się dozbroić i ograniczyć ryzyko, UE nie może sobie pozwolić na ignorowanie Wietnamu jako potencjalnego dostawcy kluczowych surowców, biorąc pod uwagę jego bogate rezerwy, w szczególności pierwiastków ziem rzadkich i wolframu” – głosi dokument przygotowany przez delegację UE w Hanoi. 

W raporcie z czerwca tego roku, do którego dotarł Reuters, mowa o tym, że konieczne jest finansowe wsparcie dla wietnamskiego przemysłu wydobywczego i przetwórczego w celu „utrzymania i rozszerzenia obecnego dostępu, zwłaszcza do wolframu, bizmutu, antymonu i tytanu”.  

W dokumentach wskazano również, że konieczne jest silniejsze zaangażowanie Wietnamu, aby „stworzyć alternatywę dla Chin”, największego na świecie producenta kluczowych minerałów. Ma to być konieczne po tym, jak ograniczenia eksportowe Pekinu w zeszłym roku „zakłóciły europejskie łańcuchy dostaw”.

W jednym z dokumentów wezwano unijne instytucje do przygotowania się na konkretne rezultaty wizyty wietnamskiego przywódcy To Lama w Brukseli. Jak informuje Reuters powołując się na urzędników, ma się ona odbyć się w przyszłym tygodniu, a spotkania z przywódcami UE zaplanowano na 22 października. Wizyta nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.

Powiązane tematy:

wietnam surowce krytyczne unia europejska

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kopalnia

W Górniczej o kopalni Budryk i kolejnej transformacji pogórniczych terenów

Jak rozpoznać złoże? Co sądzą młodzi o zamykaniu kopalń? I jak udało się zrewitalizować tereny po kopalniach Saturn oraz Katowice? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 16 października. 

Węgiel kamienny

Kopalnie ogrzeją miasta zimą? Mogą stać się magazynami ciepła

Czy można zmienić kopalnie w podziemne magazyny energii cieplnej? Takie rozwiązanie testowane jest w Polsce i Słowenii. 

Pilne
Węgiel kamienny

Wrona: Złożymy aktualizację wniosku w sprawie pomocy publicznej dla górnictwa

Ministerstwo energii w ciągu kilku dni złoży aktualizację wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla górnictwa - poinformował wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.

Węgiel kamienny

Ruszyły prace na hałdzie KWK ROW w Rydułtowach. Trwa likwidacja pożaru

Do 30 października prowadzone będą prace związane z likwidacją zapożarowania hałdy KWK ROW Ruch Rydułtowy.