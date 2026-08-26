Ponad 60 proc. właścicieli pomp ciepła w Polsce nadal rozlicza się w standardowej, jednostrefowej taryfie G11, mimo że mogliby obniżyć roczne rachunki za prąd nawet o blisko 20 proc., wybierając wielostrefową grupę taryfową, np. G13. Eksperci TAURONA szacują, że w przypadku czteroosobowego gospodarstwa w domu 150 m² z pełnym ogrzewaniem elektrycznym zmiana z G11 na G13 może przynieść oszczędności rzędu 1000 zł rocznie.

TAURON i PORT PC z kampanią informacyjną dla właścicieli pomp ciepła

Ponad 60 proc. właścicieli pomp ciepła w Polsce nadal rozlicza się w standardowej, jednostrefowej taryfie G11, mimo że mogliby obniżyć roczne rachunki za prąd nawet o blisko 20 proc., wybierając wielostrefową grupę taryfową, np. G13. Eksperci TAURONA szacują, że w przypadku czteroosobowego gospodarstwa w domu 150 m² z pełnym ogrzewaniem elektrycznym zmiana z G11 na G13 może przynieść oszczędności rzędu 1000 zł rocznie.

Dlaczego większość nadal zostaje przy taryfie G11?

Mimo rosnącej popularności pomp ciepła – w pierwszej połowie 2026 r. ich sprzedaż wzrosła o 18 proc. rok do roku – świadomość taryfowa wśród użytkowników wciąż jest niska. Tylko 40 proc. właścicieli pomp ciepła korzysta z wielostrefowych grup taryfowych, podczas gdy to właśnie one najlepiej wykorzystują elastyczność tych urządzeń.

– Przez ponad dwie trzecie godzin w sezonie zimowym prąd w wielostrefowej grupie taryfowej G13 jest tańszy niż w standardowej taryfie jednostrefowej G11. Dla gospodarstw domowych korzystających z pomp ciepła to znaczący potencjał oszczędności – mówi Mariusz Purat, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.

Ile można zyskać na zmianie taryfy?

W taryfie G13 tańsza energia dostępna jest w weekendy i święta przez całą dobę oraz w wybranych godzinach dni roboczych (w sezonie zimowym m.in. w nocy i wczesnym popołudniem). Dzięki temu pompa ciepła może pracować intensywniej w tańszych strefach, akumulując ciepło w budynku lub zasobniku.

Przykładowe oszczędności wg TAURONA:

Gospodarstwo zużywające do 2 MWh rocznie: do ok. 500 zł rocznie mniej.

Dom 150 m² z pełnym ogrzewaniem elektrycznym (pompa ciepła, podgrzew CWU): do ok. 1000 zł rocznie, czyli blisko 20 proc. rachunku.

Ważne: zarówno G11, jak i G13 należą do taryfy urzędowej, czyli ceny energii są zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Rosnący trend zmian taryf w TAURONIE

W pierwszej połowie 2026 r. blisko 60 tys. klientów TAURONA zmieniło taryfę jednostrefową na wielostrefową – to dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzednich lat. Najczęściej wybieraną opcją jest właśnie G13.

– W tym roku już blisko 60 tys. klientów TAURONA zmieniło jednostrefową grupę taryfową na jedną z wielostrefowych grup taryfowych. Zależy nam, aby z tego trendu skorzystało jak najwięcej gospodarstw domowych korzystających z pomp ciepła – podsumowuje Mariusz Purat.

Pompa ciepła jako element efektywnej elektryfikacji

Eksperci podkreślają, że sama wymiana źródła ciepła na pompę to nie wszystko – kluczowe jest inteligentne zarządzanie zużyciem energii.

– Pompy ciepła są świetnym przykładem tego, czym jest efektywna elektryfikacja. Nie chodzi po prostu o zamianę gazu czy węgla na prąd. Chodzi o to, żeby dzięki nowoczesnym technologiom zużywać 3–4 razy mniej energii. A jeśli dodatkowo korzystamy z prądu wtedy, gdy jest tańszy, oszczędza na tym zarówno domowy budżet, jak i cały system energetyczny – mówi Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

Ceny dynamiczne z gwarancją maksymalnej ceny

Dla bardziej zaawansowanych odbiorców TAURON oferuje również rozwiązania oparte na cenach dynamicznych, ale z zabezpieczeniem przed nagłymi skokami cen. Od 1 lipca 2026 r. spółka wprowadziła ofertę z gwarancją maksymalnej ceny średnioważonej.

Mechanizm działa następująco:

Cena rozliczeniowa bazuje na notowaniach Towarowej Giełdy Energii (TGE).

Jeśli wyliczona cena średnioważona przekroczy ustalony poziom maksymalny, klient płaci tylko tę górną, gwarantowaną stawkę.

To rozwiązanie dla klientów gotowych dostosowywać zużycie do tańszych godzin, ale obawiających się zmienności rynku.

Jak dobrać taryfę? Darmowy doradca online

TAURON zachęca do skorzystania z bezpłatnego narzędzia online, które pomaga wybrać optymalną grupę taryfową. Wystarczy wypełnić krótki formularz dotyczący codziennego zużycia prądu, a system wskazuje najlepsze rozwiązanie.

Narzędzie dostępne jest pod adresem: tauron.pl/kalkulator

Współpraca TAURON i PORT PC: edukacja przed sezonem grzewczym

TAURON i PORT PC nawiązały współpracę, której celem jest promocja efektywnej elektryfikacji oraz edukacja użytkowników pomp ciepła. Partnerzy prowadzą wspólne działania informacyjne, podkreślając, że wakacje to dobry czas na przygotowanie instalacji grzewczej do sezonu jesienno-zimowego – w tym na analizę kosztów i dobór taryfy.

– Według naszych szacunków ponad 60 proc. użytkowników pomp ciepła w Polsce nadal korzysta ze standardowej taryfy G11. Tymczasem pompa ciepła daje możliwość wykorzystania tańszego prądu przez dużą część doby. Wystarczy odpowiednio dobrać taryfę, żeby bez rezygnacji z komfortu ogrzewania po prostu płacić mniej – mówi Paweł Lachman z PORT PC.

Co warto zrobić przed zimą?

Jeśli masz pompę ciepła i rozliczasz się w G11:

Sprawdź, czy nie korzystasz z domyślnej, jednostrefowej taryfy.

Przeanalizuj, ile godzin w ciągu doby pompa pracuje w trybie grzania.

Skorzystaj z kalkulatora taryf TAURONA, aby zobaczyć potencjalne oszczędności.

Złóż wniosek o zmianę taryfy (można to zrobić online).

Zmiana taryfy nie wymaga ingerencji w instalację ani rezygnacji z komfortu – to decyzja administracyjna, która może przynieść realne korzyści już w najbliższym sezonie grzewczym.