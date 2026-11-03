Kraj i Świat

Tusk: Złożyłem kontrasygnatę pod propozycjami nowych członków zarządu NBP

Złożyłem kontrasygnatę pod propozycjami nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego - poinformował we wtorek premier Donald Tusk.

Pap

3 listopada 2026, 14:14
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Andrzej Bęben/ARC

Narodowy Bank Polski

fot: Andrzej Bęben/ARC

Złożyłem kontrasygnatę pod propozycjami nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego - poinformował we wtorek premier Donald Tusk.

- Zgodnie z rekomendacją pana ministra Domańskiego złożyłem podpis, kontrasygnatę, pod propozycjami nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Odesłaliśmy już te dokumenty do prezydenta, bo tam jeszcze trzeba jego podpisu - powiedział premier przed posiedzeniem Rady Ministrów. 

Dodał, że "ktoś w naszym kraju musi myśleć, jak stabilizować sytuację" i "jak stabilizować polską złotówkę". 

Groził nam klincz

- Niezależnie od tego, jak wyglądają sprawy prezesa Adama Glapińskiego - mówię tutaj o postępowaniu w Sejmie - to sam Narodowy Bank Polski musi być chroniony przez nas wszystkich przed jakimiś niepotrzebnymi wstrząsami. Groził nam taki klincz - brak zarządu, brak możliwości prowadzenia prac NBP - i dlatego zdecydowałem się na ten krok i na ten gest i zaakceptowałem zaproponowane zmiany - powiedział premier. 

Obecnie w skład zarządu wchodzą Adam Lipiński - II wiceprezes NBP, którego kadencja upływa w środę, 4 listopada 2026 r., Marta Gajęcka (pełni funkcję do 1 stycznia 2027 r.) oraz  Paweł Mucha, Artur Soboń, Rafał Sura i Paweł Szałamacha - (ich kadencje upływają w 2028 lub w 2029 r. - a przypadku Sobonia). 

Jak informowali prezydenccy urzędnicy, w październiku prezydent Karol Nawrocki po raz drugi skierował do premiera decyzje o powołaniu do zarządu Marty Kightley jako I wiceprezesa NBP oraz trzech obecnych członków RPP Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka i Marcina Zarzeckiego (Kotecki i Litwiniuk zostali zgłoszeni przez partie obecnej koalicji, a Zarzeckiego zgłosił prezydent).  Marta Kightely już pełniła funkcję I wiceprezesa, z kolei powołanie trzech członków RPP do zarządu oznacza, że teraz musi zostać uzupełniony skład RPP. Rada bowiem powinna liczyć 10 członków (w tym jeden, to prezes NBP).

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