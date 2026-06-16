Tusk: Ta akcja była dobrze zaprojektowana

Odeszliśmy od tej części programu CPN, która dotyczyła akcyzy, za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT - zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Dodał, że CPN w dużej mierze sfinansują firmy paliwowe, dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków.

Odeszliśmy od tej części programu CPN, która dotyczyła akcyzy, za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT - zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Dodał, że CPN w dużej mierze sfinansują firmy paliwowe, dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków.

We wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk mówił o programie CPN, czyli Ceny Paliw Niżej, który obejmował m.in. obniżkę akcyzy oraz stawek VAT, a także stosowanie ceny maksymalnej paliw w okresie, kiedy obowiązują obniżone stawki podatku od towarów i usług.

Akcja była dobrze zaprojektowana

- To dużo kosztowało, ale zrobiliśmy to w interesie ludzi. Odeszliśmy wczoraj od tej części, która dotyczyła akcyzy, bo zakładaliśmy - i zakładaliśmy trafnie - że podpisanie porozumienia między Iranem a USA powinno nie tylko stabilizować, ale doprowadzić do spadku cen ropy naftowej, i dzięki temu mamy sytuację, że paliwo jutro będzie w takiej samej (cenie) jak wtedy, kiedy nie pobieraliśmy akcyzy - powiedział Tusk. - W tej chwili odchodzimy od akcyzy, za jakiś czas będzie decyzja dotycząca VAT - powiedział szef rządu.

Ocenił, że “akcja była dobrze zaprojektowana“ i że “przyniosła dobry skutek“.

- Zakładaliśmy, że wielkie firmy paliwowe w takich sytuacjach mają nadzwyczajne zyski. Takie kryzysy sprzyjają nie tylko wyższym cenom, ale także wyższym zyskom. I dlatego dzisiaj (na posiedzeniu rządu) podejmiemy decyzję o podatku od nadzwyczajnych zysków, więc te firmy w dużej mierze sfinansują koszt CPN. Same na tym nie stracą, ale nie zarobią - powiedział szef rządu.

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 12 posiedzeniu zajmuje się m.in. projektem ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych.

Według projektu, stawka podatku ma wynosić 60 proc. i została obniżona wobec pierwotnie zakładanych 75 proc. Ministerstwo Finansów szacuje, że podatek zasili budżet państwa łączną kwotą 4 mld zł, w tym 3,8 mld zł w tym roku i 200 mln zł w przyszłym. W uzasadnieniu projektu wskazano, że środki pozwolą zrównoważyć ubytek we wpływach z VAT i podatku akcyzowego związanych z podjętymi przez rząd działaniami osłonowymi (od końca marca obowiązuje pakiet “Ceny paliw niżej“).

Ustawa miałaby wejść w życie 1 sierpnia tego roku

W piątek została opublikowana nowelizacja rozporządzenia, wydłużająca obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa do końca czerwca. Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałek, że nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa.

Pakiet CPN (Ceny Paliwa Niżej) wszedł życie od końca marca. W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., a także została obniżona stawka akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Poza tym wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie pod koniec marca br. umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeni