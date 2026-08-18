Radykalne przyspieszenie przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, które mają znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa i gospodarki Polski - zapowiedział we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Radykalne przyspieszenie przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, które mają znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa i gospodarki Polski - zapowiedział we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

"Dzisiaj przyjmiemy ustawę, jako rząd, zgodnie z którą radykalnie przyspieszymy proces przygotowania oraz realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, które mają bezpośredni wpływ na obronność, bezpieczeństwo oraz gospodarkę Polski" - powiedział szef rządu.

Chodzi o projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego w zakresie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych.

Ważne dla gospodarki inwestycje

Tusk zaznaczył, że przygotowane rozwiązania dotyczą konkretnych projektów. Wśród nich wymienił budowę drogi krajowej nr 7 od ul. Morskiej do publicznego terminalu promowego w porcie morskim w Gdyni. Jak ocenił, inwestycja pozwoli skuteczniej włączyć port gdyński w ogólnopolską i europejską sieć komunikacyjną.

Na liście przedsięwzięć znalazły się także inwestycje związane z gospodarką morską, w tym rozbudowa portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz budowa i rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp od strony morza do portu w Świnoujściu w ramach projektu Przylądek Pomerania.

Przyspieszona ma być również budowa portu zewnętrznego w Gdyni oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do portu od strony morza.

Premier wymienił ponadto budowę infrastruktury stacyjnej i przeładunkowej na wyspie portowej wraz z przeprawą kolejowo-drogową przez Martwą Wisłę, a także nowy odcinek linii kolejowej wokół rafinerii i jego włączenie do istniejącej linii kolejowej nr 226 do stacji Gdańsk Olszynka.

"Tak naprawdę tworzymy cały system, który da Polsce absolutnie wiodącą, kluczową rolę na Bałtyku" - podkreślił Tusk.

Jak dodał, przyspieszone mają zostać także inwestycje kolejowe związane z gospodarką morską, obejmujące m.in. trasy łączące Szczecin i Świnoujście z Wrocławiem, a także połączenia kolejowe w kierunku Górnego Śląska, Warszawy, Gdańska i Gdyni.

Premier wskazał również na konieczność przyspieszenia inwestycji bezpośrednio i pośrednio związanych z programem jądrowym. Wśród nich wymienił infrastrukturę hydrotechniczną w granicach pasa technicznego na obszarze gmin Choczewo i Krokowa oraz na obszarach morskich RP, w szczególności na potrzeby elektrowni jądrowej.