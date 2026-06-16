Premier Donald Tusk podkreślił we wtorek, że Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania, m.in, dla takich firm jak kanadyjska Lumina Metals. Podkreślił, że wejście do naszego kraju takich firm stwarza szanse przed Polską i przed województwem lubuskim.

Premier Donald Tusk podkreślił we wtorek, że Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania, m.in, dla takich firm jak kanadyjska Lumina Metals. Podkreślił, że wejście do naszego kraju takich firm stwarza szanse przed Polską i przed województwem lubuskim.

Tusk bierze we wtorek udział w wydarzeniu "Polska Inwestuje", organizowanym w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szef rządu mówił, że giełda jest "jednym z kluczowych obrazów Polski i jej gospodarki".

- Polska staje się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej atrakcyjnym miejscem wartym inwestowania. I doceniają to inwestorzy zagraniczni, krajowi i inwestorzy indywidualni - powiedział szef rządu.

Po pierwsze zaufanie

Podkreślił, że przy inwestowaniu "słowem kluczem jest oczywiście zaufanie" - jak mówił - ludzie, firmy i państwa inwestują w tych miejscach, które budzą zaufanie.

- Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że to jest największy sukces Polek, Polaków i Polski - to, że jesteśmy dzisiaj postrzegani w Europie i na świecie jako miejsce bezpieczne, właśnie warte inwestowania (...). W Polsce warto inwestować, nawet jeśli te inwestycje są liczone na całe dekady - powiedział premier.

Jak dodał, jest we wtorek na giełdzie, żeby mówić o wielkich inwestycjach w Polsce.

- I takim dobrym bardzo uzasadnionym pretekstem, że wybraliśmy to miejsce i ten moment jest oczywiście to poważne wydarzenie, jakim jest debiut na warszawskiej giełdzie (firmy) Lumina Metals, naszych przyjaciół z Kanady - powiedział premier.

We wtorek na warszawskiej giełdzie zadebiutowała Lumina Metals - międzynarodowa spółka górnicza, która od 2011 roku realizuje w Polsce program poszukiwawczy w południowej części województw lubuskiego oraz wielkopolskiego.