Energetyka

Tusk: Farma wiatrowa na Bałtyku to kluczowy element bezpieczeństwa energetycznego państwa

Polska farma wiatrowa na Bałtyku to kluczowy element bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego kraju - ocenił w piątek premier Donald Tusk. Podkreślił, że w obecnych czasach istotne jest, by energia kraju była niezależna od geopolitycznych turbulencji.

Pap

10 lipca 2026, 15:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: FB/ME

Donald Tusk w Choczewie

fot: FB/ME

Polska farma wiatrowa na Bałtyku to kluczowy element bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego kraju - ocenił w piątek premier Donald Tusk. Podkreślił, że w obecnych czasach istotne jest, by energia kraju była niezależna od geopolitycznych turbulencji.

W piątek do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, budowanej przez Orlen i kanadyjskie Northland Power. Nowa stacja należy do Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

- Ta stacja elektroenergetyczna i te już niedługo 76 turbin, 76 masztów posadowionych w Bałtyku to będzie kolejny kluczowy element naszego bezpieczeństwa energetycznego i energetycznej suwerenności - powiedział premier Tusk na konferencji prasowej w Choczewie na Pomorzu. Stacja ta jest kluczowa do wyprowadzania mocy z morskich farm wiatrowych.

Wyższe od najwyższego budynku w Unii Europejskiej, czyli Varso Tower

Szef rządu powiedział, że "właśnie popłynął pierwszy prąd z polskiej morskiej farmy wiatrowej". 

- W tych bardzo niepewnych czasach fakt, że mamy w wielu miejscach źródła energii i że ta energia jest niezależna od geopolitycznych turbulencji, znaczy naprawdę bardzo wiele - ocenił Tusk.

Zwrócił przy tym uwagę na rosyjską agresję na Ukrainie i konflikt na Bliskim Wschodzie, które pokazują, jak ważne jest, by Polska miała źródła energii "niezależne od kaprysów historii i geopolityki".

- Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze i ostatnio wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia - podsumował Tusk.

Premier ocenił, że przedsięwzięcie jest technologicznie bardzo ambitne. 

- Kiedy słyszę te dane, to aż nie chcę mi się wierzyć - powiedział Tusk, dodając, że zainstalowano już 54 turbiny.- To, co wystaje ponad wodę, jest wyższe od pałacu kultury, a więc tu za chwilę blisko naszego brzegu na Bałtyku będzie stało 76 wież, każda wyższa od pałacu kultury - stwierdził Tusk.

Jak dodał, mierząc konstrukcje turbin od miejsca posadowienia, czyli od fundamentu znajdującego się pod wodą, to "są one wyższe od najwyższego budynku w Unii Europejskiej, czyli Varso Tower".

Warszawskie Varso Tower znajduje się przy ul. Chmielnej; konstrukcja - jak poinformowano na stronie internetowej budynku - ma 53 piętra i 310 m wysokości. Z kolei wysokość Pałacu Kultury i Nauki to 237 m.

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