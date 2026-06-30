Trwają przygotowania do premiery spektaklu „Huta” (tytuł roboczy). Teatr Zagłębia i Pałac Kultury Zagłębia rozpoczynają wspólną pracę nad koprodukcją z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej.

Trwają przygotowania do premiery spektaklu „Huta” (tytuł roboczy). Teatr Zagłębia i Pałac Kultury Zagłębia rozpoczynają wspólną pracę nad koprodukcją z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej.

Sezon artystyczny dobiegł końca. W Teatrze Zagłębia trwają już intensywne przygotowania do kolejnej premiery. „Za nami pierwsze czytanie scenariusza i spotkanie zespołu realizacyjnego spektaklu „Huta”, który powstaje jako koprodukcja Teatru Zagłębia i Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia miasta Dąbrowa Górnicza” – mówi Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru Zagłębia.

Premiera spektaklu odbędzie się 2 października 2026 roku na Dużej Scenie Pałacu Kultury Zagłębia. Za reżyserię odpowiada Szymon Kaczmarek, natomiast autorem tekstu i dramaturgii jest Żelisław Żelisławski.

Jak podaje UM Sosnowiec, spektakl będzie opowieścią o narodzinach Huty Katowice, największego kombinatu metalurgicznego oraz jednej z największych inwestycji gospodarczych okresu PRL. Twórcy koncentrują się jednak przede wszystkim na ludziach, ich marzeniach, ambicjach, codzienności i doświadczeniach, ukazując wielką historię przez pryzmat indywidualnych losów.

Akcja rozgrywa się w latach 70. XX wieku, od rozpoczęcia budowy Huty Katowice aż do uruchomienia pierwszego wielkiego pieca. To opowieść o czasie dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych, kiedy przy budowie kombinatu pracowało więcej osób, niż liczyła wówczas populacja Dąbrowy Górniczej.

Scenariusz powstał na podstawie materiałów dokumentalnych. Prace nad nim poprzedziły warsztaty wydobywcze i spotkania z osobami, które uczestniczyły w budowie oraz pierwszych latach funkcjonowania Huty Katowice. Autorzy korzystali również z materiałów archiwalnych, filmów i publikacji poświęconych historii zakładu. Istotnym elementem przedstawienia będzie wykonywana na żywo muzyka orkiestry dętej, nawiązująca do tradycji przemysłowych i kulturowych regionu.

W spektaklu wystąpią: Agnieszka Bałaga-Okońska, Ryszarda Bielicka-Celińska, Agnieszka Bieńkowska, Maria Bieńkowska, Inga Chmurzyńska (gościnnie), Beata Deutschman, Małgorzata Saniak-Grabowska, Mirosława Żak, Michał Bałaga, Aleksander Blitek, Samuel Drobisz (gościnnie), Filip Jasik (gościnnie), Przemysław Kania, Grzegorz Kwas oraz Tomasz Muszyński.

Spektakl „Huta” powstaje jako wspólne przedsięwzięcie Teatru Zagłębia i Pałacu Kultury Zagłębia, wpisując się w obchody jubileuszu 110-lecia Dąbrowy Górniczej i przypominając historię miejsca, które na trwałe ukształtowało tożsamość miasta, jak i całego Zagłębia.