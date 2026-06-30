Po szychcie

Trwają przygotowania do premiery spektaklu „Huta”

Trwają przygotowania do premiery spektaklu „Huta” (tytuł roboczy). Teatr Zagłębia i Pałac Kultury Zagłębia rozpoczynają wspólną pracę nad koprodukcją z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej.

Monika Krezel

Monika Krężel

30 czerwca 2026, 12:05
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Sosnowiec/Jeremi Astaszow

W Teatrze Zagłębia trwają już intensywne przygotowania do kolejnej premiery

fot: UM Sosnowiec/Jeremi Astaszow

Trwają przygotowania do premiery spektaklu „Huta” (tytuł roboczy). Teatr Zagłębia i Pałac Kultury Zagłębia rozpoczynają wspólną pracę nad koprodukcją z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej.

Sezon artystyczny dobiegł końca. W Teatrze Zagłębia trwają już intensywne przygotowania do kolejnej premiery. „Za nami pierwsze czytanie scenariusza i spotkanie zespołu realizacyjnego spektaklu „Huta”, który powstaje jako koprodukcja Teatru Zagłębia i Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia miasta Dąbrowa Górnicza” – mówi Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru Zagłębia.

Premiera spektaklu odbędzie się 2 października 2026 roku na Dużej Scenie Pałacu Kultury Zagłębia. Za reżyserię odpowiada Szymon Kaczmarek, natomiast autorem tekstu i dramaturgii jest Żelisław Żelisławski.

Jak podaje UM Sosnowiec, spektakl będzie opowieścią o narodzinach Huty Katowice, największego kombinatu metalurgicznego oraz jednej z największych inwestycji gospodarczych okresu PRL. Twórcy koncentrują się jednak przede wszystkim na ludziach, ich marzeniach, ambicjach, codzienności i doświadczeniach, ukazując wielką historię przez pryzmat indywidualnych losów.

Akcja rozgrywa się w latach 70. XX wieku, od rozpoczęcia budowy Huty Katowice aż do uruchomienia pierwszego wielkiego pieca. To opowieść o czasie dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych, kiedy przy budowie kombinatu pracowało więcej osób, niż liczyła wówczas populacja Dąbrowy Górniczej.

Scenariusz powstał na podstawie materiałów dokumentalnych. Prace nad nim poprzedziły warsztaty wydobywcze i spotkania z osobami, które uczestniczyły w budowie oraz pierwszych latach funkcjonowania Huty Katowice. Autorzy korzystali również z materiałów archiwalnych, filmów i publikacji poświęconych historii zakładu. Istotnym elementem przedstawienia będzie wykonywana na żywo muzyka orkiestry dętej, nawiązująca do tradycji przemysłowych i kulturowych regionu.

W spektaklu wystąpią: Agnieszka Bałaga-Okońska, Ryszarda Bielicka-Celińska, Agnieszka Bieńkowska, Maria Bieńkowska, Inga Chmurzyńska (gościnnie), Beata Deutschman, Małgorzata Saniak-Grabowska, Mirosława Żak, Michał Bałaga, Aleksander Blitek, Samuel Drobisz (gościnnie), Filip Jasik (gościnnie), Przemysław Kania, Grzegorz Kwas oraz Tomasz Muszyński.

Spektakl „Huta” powstaje jako wspólne przedsięwzięcie Teatru Zagłębia i Pałacu Kultury Zagłębia, wpisując się w obchody jubileuszu 110-lecia Dąbrowy Górniczej i przypominając historię miejsca, które na trwałe ukształtowało tożsamość miasta, jak i całego Zagłębia.

Powiązane tematy:

teatr zagłębia spektakl huta huta katowice

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kultura

Moc Dętych 2026 - dali czadu i w Sztolni Luiza zrobiło się jeszcze goręcej

36 stopni w cieniu? Dla górniczych orkiestr dętych to żadna przeszkoda! Miniony weekend w Strefie Carnall Sztolni Królowa Luiza był jeszcze gorętszy niż pogoda za oknem. Śląsk udowodnił, że ma potężną, muzyczną Moc Dętych 2026 - Współczesne brzmienie Orkiestr Górniczych.

Kultura

Kolejna atrakcja na rewitalizowanych terenach po kopalni Saturn

Do odwiedzenia Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi zachęca szczególna rzeźba. To ćwicząca na linie gimnastyczka z szarfą, której autorem jest Jerzy Kędziora, twórca rzeźb wiszących.

Kopalnia Wegla Kamiennego Andaluzja 1579260 Fotopolska Eu
Polecane
Historia

Andaluzja ze Śląska – historia kopalni, o której pamiętają w Piekarach Śląskich

Nazwa Andaluzja na świecie kojarzy się oczywiście z regionem w Hiszpanii, słynącym z gorącego klimatu, piaszczystych plaż oraz fascynującego dziedzictwa kulturowego łączącego wpływy europejskie i arabskie. Z kolei dla mieszkańców Piekar Śląskich (i okolicznych miejscowości) Andaluzja to kopalnia, w której przez ponad 100 lat fedrowano węgiel. „Anda” – jak nazywali ją miejscowi – była jednym z filarów lokalnego przemysłu, a jej historia zakończyła się w 2014 r., kiedy wyburzoną wieżę wyciągową ostatniego i zarazem najstarszego szybu

Polecane
Historia

30 czerwca z kopalni Paryż wyjechał symboliczny ostatni wagonik węgla

Dzisiaj, 30 czerwca 2026 r., mija 31 lat od wydobycia ostatniej tony węgla w kopalni Paryż w Dąbrowie Górniczej. To jeden z najsłynniejszych zakładów w mieście. Co ciekawe, gdy z kopalni wyjeżdżał ostatni wagonik z węglem, w zakładzie pracowało jeszcze 1000 osób.