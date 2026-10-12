Trwają przygotowania do konkursu „Pracuję bezpiecznie”

Trwają przygotowania do finału 23. edycji konkursu wiedzy o BHP „Pracuję bezpiecznie”, organizowanego w Polskiej Grupie Górniczej. Tegoroczne zmagania rozpoczęły się 1 maja, a ich zwieńczeniem będzie finał zaplanowany na 29 października. Jego organizatorem jest Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych.

Półfinał odbędzie się w Sali Tradycji w Lędzinach

Trwają przygotowania do finału 23. edycji konkursu wiedzy o BHP „Pracuję bezpiecznie”, organizowanego w Polskiej Grupie Górniczej. Tegoroczne zmagania rozpoczęły się 1 maja, a ich zwieńczeniem będzie finał zaplanowany na 29 października. Jego organizatorem jest Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych.

„Pracuję bezpiecznie" od lat jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć PGG służących popularyzowaniu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Konkurs nie ogranicza się do sprawdzania znajomości przepisów. Ma również charakter szkoleniowy – przez kilka miesięcy pracownicy rozwiązują testy, utrwalając wiedzę przydatną w codziennej pracy - informuje PGG w komunikacie.

W tegorocznej edycji do udziału zarejestrowało się ponad tysiąc osób. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy KWK ROW Ruch Jankowice.

Pierwszy etap konkursu został w tym roku podzielony na dwie części. Pierwsza rozpoczęła się 1 maja i trwała do 30 września. Rywalizacja odbywała się za pośrednictwem platformy konkursowej dostępnej w Portalu Pracownika.

Jak podaje PGG, uczestnicy mogli wybierać pytania odpowiadające obszarowi ich pracy – m.in. dotyczące powierzchni lub dołu kopalni oraz zagadnień górniczych, mechanicznych czy elektrycznych. W testach znalazły się także pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Każdy test składał się z 30 pytań. Testy próbne można było rozwiązywać wielokrotnie. Do właściwego testu konkursowego pracownik mógł podejść raz w miesiącu, po wcześniejszym rozwiązaniu co najmniej pięciu testów próbnych.

Skala zainteresowania była duża. Na początku konkursu baza obejmowała 800 pytań i zadań, a w kolejnych miesiącach była systematycznie rozbudowywana. Ostatecznie znalazło się w niej prawie 1600 pozycji. W czasie internetowej części eliminacji rozwiązano łącznie 26 355 testów. Rekordzista podszedł do testów próbnych i konkursowych łącznie 1381 razy.

Uwaga! Zbliża się finał

Do drugiej części eliminacji zakładowych kwalifikuje się po 15 pracowników z najlepszym wynikiem w każdej kopalni, ruchu i zakładzie.

Ta część odbywa się już w formie egzaminu pisemnego i – zgodnie z regulaminem – musi zostać przeprowadzona najpóźniej do 16 października.

Stawka jest wysoka, bo z każdej kopalni, ruchu i zakładu do półfinału awansują trzy osoby, które uzyskają najlepsze wyniki. Pięciu najlepszych uczestników eliminacji zakładowych zostanie również nagrodzonych przez dyrektorów swoich kopalń, ruchów i zakładów.

Kolejnym krokiem będzie półfinał, zaplanowany na 20 października. Jego organizatorem jest KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. Rywalizacja odbędzie się w Sali Tradycji w Lędzinach i będzie miała formę egzaminu pisemnego.

To właśnie półfinał wyłoni dziesięciu uczestników decydującej rozgrywki. Regulamin przewiduje przy tym, że do finału może zakwalifikować się tylko jeden przedstawiciel każdej kopalni, ruchu lub zakładu.

Dziesięciu najlepszych uczestników spotka się 29 października w finale „Pracuję bezpiecznie 2026". Organizatorem tegorocznej rozgrywki jest Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych.

Nie jest to przypadek. W ubiegłym roku roku konkurs wygrał Wojciech Kuna, 32-letni sztygar zmianowy ZGRI pracujący przy robotach przygotowawczych pod ziemią. Było to pierwsze w historii konkursu zwycięstwo pracownika tego zakładu. Zgodnie z tradycją jednostka reprezentowana przez zwycięzcę poprzedniej edycji przygotowuje kolejny finał - podaje PGG.

Na najlepszych czekają nagrody finansowe. Zwycięzca otrzyma 12 tys. zł brutto, zdobywca drugiego miejsca – 8,5 tys. zł, a trzeciego – 6,5 tys. zł. Zawodnicy, którzy ukończą finał na miejscach od czwartego do dziesiątego, otrzymają po 2 tys. zł brutto.