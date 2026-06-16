Trwa rewitalizacja szybu basztowego kopalni Saturn. Oto zdjęcia!

Prace rewitalizacyjne przy szybie basztowym byłej kopalni Saturn w Czeladzi nabrały tempa. Miasto pozyskało niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytkowego szybu basztowego dawnej kopalni Saturn. To jeden z zaledwie dwóch tego typu obiektów w Polsce.

Prace rewitalizacyjne przy szybie basztowym byłej kopalni Saturn w Czeladzi nabrały tempa. Miasto pozyskało niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytkowego szybu basztowego dawnej kopalni Saturn. To jeden z zaledwie dwóch tego typu obiektów w Polsce.

Przypomnijmy. 10 kwietnia została podpisana umowa z wyłonioną w przetargu firmą Efekt, na rewitalizację kolejnych obiektów po byłej kopalni Saturn w Czeladzi. Chodzi o pęknięty budynek szybu II oraz budynek maszyny wyciągowej tego szybu. Odnowione zostaną także zarówno zgromadzone obok maszyny górnicze, jak i te wewnątrz budynków szybowych.

Rewitalizacja już trwa. „To bardzo skomplikowany remont stwarzający budowlańcom wiele zagrożeń. Miejmy jednak nadzieję, że wykonawca sobie poradzi i prace będą przebiegały bez przeszkód. A po zakończeniu prac będziemy dumni z rewitalizacji i tego zabytkowego budynku po kopalni Saturn” – napisał ostatnio w mediach społecznościowych burmistrz Czeladzi, Zbigniew Szaleniec.

Miasto podkreśla, że to kolejne pokopalniane zabytkowe obiekty, które odzyskają swój blask i przestaną zagrażać swoim stanem zwiedzającym tereny po byłej kopalni.

Szyb basztowy z maszyną wyciągową kopalni Saturn w Czeladzi przejdzie remont dzięki unijnemu wsparciu. Miasto pozyskało niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytkowego szybu basztowego. To jeden z zaledwie dwóch tego typu obiektów w Polsce, dlatego decyzja o jego ochronie jest tak wyjątkowa.

Kopalnia Saturn zakończyła wydobycie w 1996 r.