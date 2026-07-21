Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę dokumentacji przedprojektowej dla jednego z trzech odcinków drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim. Efektem tych prac – jak informują w GDDKiA - będzie przetarg na projekt i budowę.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę dokumentacji przedprojektowej dla jednego z trzech odcinków drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim. Efektem tych prac – jak informują w GDDKiA - będzie przetarg na projekt i budowę.

Pierwszy odcinek trasy S11 w woj. śląskim

Pierwszy odcinek trasy S11 na terenie województwa śląskiego będzie liczył 28,8 km i biegł od granicy z województwem opolskim do granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego.

W przetargu na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla tego odcinka wpłynęło pięć ofert. Najniższą cenę zaoferowała firma Trakt z Katowic, która zadeklarowała realizację zamówienia za nieco ponad 12,4 mln zł. Kolejne oferty opiewały na: 13,9 mln zł, 18 mln zł, 19,4 mln zł i 26,3 mln zł. Oferta firmy Trakt uzyskała najwyższą ocenę.

- Zdobyła łącznie 100 punktów, w tym 60 w kryterium ceny oraz 40 w kryteriach pozacenowych, które obejmowały doświadczenie zespołów geologicznych, geofizyka i projektanta drogowego – informuje Marcin Twardysko z katowickiego oddziału GDDKiA.

Zakres prac projektowych trasy S11

Jak tłumaczą w GDDKiA, wykonawca opracuje m.in.:

mapę do celów projektowych,

analizy i prognozy ruchu,

analizy geometryczne,

analizy technologiczne i ekonomiczne,

opracowania geologiczne i geotechniczne

analizę kosztów i korzyści.

Dokumentacja obejmie wariant D tego odcinka trasy S11, dla którego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) prowadzi postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Inwestycja obejmie m.in. budowę drogi ekspresowej S11 wraz z węzłami Sieraków Śląski, Lubliniec Północ i Lubliniec Południe, Miejscami Obsługi Podróżnych oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługuje prawo do wniesienia odwołania, a termin na ich składanie upływa 31 lipca 2026 r. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą będzie możliwe po zakończeniu procedury przetargowej oraz po uzyskaniu DŚU dla inwestycji.

Zmiana rekomendowanego wariantu

GDDKiA wniosek o wydanie decyzji środowiskowej złożyła w czerwcu 2023 r. Na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) zarekomendowano wówczas wariant C (zielony). Po przeprowadzeniu oceny środowiskowej RDOŚ w Katowicach uznała jednak, że wariant ten nie może zostać zrealizowany i wskazała jednocześnie, że możliwa jest realizacja inwestycji w wariancie D (fioletowym).

- Uwzględniliśmy stanowisko RDOŚ, ponieważ wariant D uzyskał drugą najwyższą ocenę w analizie wielokryterialnej opracowanej w ramach STEŚ. Brak naszej zgody zatrzymałby proces przygotowawczy do realizacji inwestycji – zaznacza Marcin Twardysko z GDDKiA.

Wariant D (fioletowy) nie podoba się jednak w Lublińcu. Po jego wyborze burmistrz miasta oraz radni i posłowie z tego okręgu wyrazili swój oficjalny sprzeciw. Rada Miejska w Lublińcu już w 2019 r. postulowała o wyznaczenie przebiegu drogi zgodnie z wariantem B (niebieskim). Wskazywano, że ten wariant w najmniejszym stopniu narusza tereny zurbanizowane oraz przebiega poza terenami o gęstej sieci drogowej i kolejowej.

Trasa S11 w województwie śląskim

Na terenie województwa śląskiego droga ekspresowa S11 będzie miała ponad 64 km długości. Pozostałe dwa odcinki trasy to: od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Radzionków – 31 km oraz od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie – blisko 5 km.

Dla odcinka od granicy powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego do węzła Radzionków GDDKiA w kwietniu 2026 r. zamówiła w firmie Trakt wykonanie analiz i ekspertyz. Dla odcinka od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie w lutym 2025 r. GDDKiA zamówiła opracowanie elementów koncepcji programowej w zakresie nowych rozwiązań układu węzła Piekary Śląskie.

Cała trasa S11 będzie połączy województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie, tworząc nowy - od Kołobrzegu aż do Piekar Śląskich. Liczyć będzie 580 km, a a wraz z wspólnym przebiegiem z S6 od Kołobrzegu do Koszalina - blisko 620 km.