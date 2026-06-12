W październiku w Zakopanem, pod auspicjami Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, spotkają się eksperci z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych naszego kraju. W centrum uwagi pojawią się zagadnienia związane m.in. z bezpieczeństwem energetycznym, rynkiem surowcowym i dekarbonizacją.

W październiku w Zakopanem, pod auspicjami Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, spotkają się eksperci z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych naszego kraju. W centrum uwagi pojawią się zagadnienia związane m.in. z bezpieczeństwem energetycznym, rynkiem surowcowym i dekarbonizacją.

Transformacja energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne to dwa istotne zagadnienia ściśle ze sobą powiązane. Transformacja energetyczna jest nie tylko konieczna do walki ze zmianami klimatycznymi, ale stanowi także kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego współpraca między sektorem publicznym, prywatnym i społeczeństwem jest niezbędna, aby skutecznie przejść przez ten proces, minimalizując ryzyko dla gospodarki i społeczeństwa, a jednocześnie tworząc warunki dla zrównoważonego rozwoju. Tegoroczna, XXXIX konferencja z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej” będzie właśnie poświęcona transformacji energetycznej i bezpieczeństwu energetycznemu. W centrum uwagi znajdą się zagadnienia związane ze zmianami miksu energetycznego.

Węgiel w krajach, które go posiadają, jest ważnym elementem strategii energetycznej, stanowiąc zarówno atut w kontekście bezpieczeństwa i kosztów, jak i wyzwanie związane z koniecznością ograniczenia wpływu energii z niego wyprodukowanej na środowisko i klimat – wskazują organizatorzy debaty. Węgiel może jednak odegrać również kluczową rolę w transformacji energetycznej. Jego znaczenie rozpatrywane jest dziś z kilku perspektyw: jako źródła stabilnej i łatwo dostępnej energii, względnej niezależności energetycznej i dostępności dostaw. Będzie więc pole do szerokiej dyskusji na te tematy. Planowanych jest wiele ciekawych wykładów i prezentacji z dziedziny efektywności energetycznej, polityki energetycznej i regulacji prawnych, ekonomiki surowców energetycznych, zmian klimatycznych i dekarbonizacji, paliw alternatywnych, rynku i cen surowców energetycznych, ciepłownictwa, energetyki jądrowej i prosumenckiej, a także gospodarki obiegu zamkniętego.

Dyskusje o atomie i offshore

Przypomnijmy, że intencją corocznych spotkań z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej” jest wymiana poglądów i doświadczeń w szczególności pomiędzy instytucjami naukowymi takimi jak: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Lubelska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, a przedstawicielami podmiotów gospodarczych z kraju i zagranicy. Spodziewani są także przedstawiciele sektora administracji państwowej, w tym Ministerstwa Energii, kancelarii prawnych oraz firm reprezentujących: górnictwo surowców energetycznych, energetykę, ciepłownictwo, koksownictwo i kolejnictwo.

Podczas debat poruszane będą istotne kwestie związane z kierunkami rozwoju przemysłu, zwłaszcza związanego z transformacją energetyczną, energetyką jądrową czy offshore. Podobnie jak kierunki zmian miksu energetycznego.

Konferencja ma wieloletnią tradycję w szeroko rozumianej branży energetycznej: od węgla po OZE, od elektrowni cieplnych po atom. Jej organizatorem jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Do dyspozycji zainteresowanych jest strona internetowa pod linkiem: www.min-pan.krakow.pl/se zawierająca artykuły, prezentacje i postery, prezentowane na poprzednich konferencjach, począwszy od 2005 r., a także książki z zakresu tematyki konferencji, tzw. literatura branżowa w formie plików PDF. Od kilku lat po każdej konferencji w Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. wydawana jest monografia z wybranymi tematami referatów. I tak też będzie tym razem. Konferencja „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej” odbędzie się w terminie 18-21 października 2026 r. w Zakopanem. Patronem medialnym wydarzenia jest portal netTG.pl i Trybuna Górnicza.