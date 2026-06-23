Zmniejszenie poziomu emisji dwutlenku węgla przez sektor ciepłownictwa przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i akceptowalnych cen dla odbiorców - to główny cel projektu uchwały o strategii ciepłownictwa, którego założenia opublikowano we wtorek.

Ciepło sieciowe jest czyste i bezpieczne dla środowiska

Zmniejszenie poziomu emisji dwutlenku węgla przez sektor ciepłownictwa przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i akceptowalnych cen dla odbiorców - to główny cel projektu uchwały o strategii ciepłownictwa, którego założenia opublikowano we wtorek.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii transformacji ciepłownictwa do 2040 r., której założenia zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Za projekt odpowiada minister energii Miłosz Motyka.

"Głównym celem Strategii jest transformacja sektora ciepłownictwa systemowego przez stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz źródeł nisko- i bezemisyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz akceptowalnych kosztów dla odbiorców" - napisano.

Stabilnie i bezpiecznie

Wśród szczegółowych celów jest zapewnienie stabilnych cen ciepła i bezpieczeństwa dostaw do odbiorców oraz rozwój niskoemisyjnych i bezemisyjnych źródeł ciepła systemowego. Wśród spełniających te kryteria źródeł wskazano np. elektrociepłownie gazowe, pompy ciepła, kotły elektryczne i instalacje termicznego przetwarzania odpadów. Planowana jest także m.in. integracja sektora ciepłownictwa z sektorem elektroenergetyki, rozwój magazynów ciepła i zagospodarowanie ciepła odpadowego.

Resort energii chce realizować cele strategii poprzez zmiany legislacyjne, ale też wprowadzając plan finansowy dla transformacji ciepłownictwa oraz instrumenty wsparcia finansowego na modernizację i rozwój infrastruktury. Przewidziane jest równie stworzenie stabilnych warunków ustalania taryf, które będą sprzyjać długoterminowym inwestycjom.

Planowany termin przyjęcia projektu uchwały przez rząd to I kwartał 2027 r.