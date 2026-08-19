Kraj i Świat

Tramwaje wracają na estakadę w Chorzowie. Zmiany trasy czterech linii

Od soboty, 22 sierpnia 2026 r., po ponad 14 miesiącach przerwy, tramwaje znów będą kursować estakadą w Chorzowie. Zmienią się trasy czterech linii tramwajowych, a pasażerowie odzyskają bezpośrednie połączenie między Katowicami a Bytomiem.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

19 sierpnia 2026, 14:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

Tramwaje znów będą jeździć estakadą w Chorzowie

Od soboty, 22 sierpnia 2026 r., po ponad 14 miesiącach przerwy, tramwaje znów będą kursować estakadą w Chorzowie. Zmienią się trasy czterech linii tramwajowych, a pasażerowie odzyskają bezpośrednie połączenie między Katowicami a Bytomiem.

W sobotę na estakadę wracają linie 6 (Katowice – Chorzów - Bytom) oraz 11 (Katowice – Chorzów – Świętochłowice – Ruda Śląska). Tego dnia zmienia się także trasy linii 9 (Bytom – Ruda Śląska – Świętochłowice – Chorzów) oraz linii 17 (Ruda Śląska – Świętochłowice – Chorzów), których tramwaje będą jeździć pod estakadą.

– To ważna zmiana nie tylko dla pasażerów z Chorzowa. Przywrócenie ruchu tramwajowego na estakadzie wpłynie na komunikację w całej tej części Metropolii. Dlatego z nową organizacją ruchu powinni zapoznać się także mieszkańcy m.in. Bytomia, Katowic, Rudy Śląskiej i Świętochłowic – wskazuje Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego. – W praktyce nie tworzymy nowych tras. Przywracamy połączenia, z których pasażerowie korzystali przed zamknięciem estakady. Dzięki temu ponownie będzie można podróżować między ważnymi miastami regionu bez konieczności przesiadek – dodaje.

Zmiana tras czterech linii tramwajowych

Od 22 sierpnia 2026 r tramwaje będą kursować następującymi trasami:

  • linia 6 – od Centrum Przesiadkowego Brynów do zajezdni na Stroszku w Bytomiu,
  • linia 9 – od pl. Sikorskiego w Bytomiu pod Stadion Śląski w Chorzowie,
  • linia 11 – od zajezdni Zawodzie w Katowicach do pętli Chebzie w Rudzie Śląskiej, a
  • linia 17 – na trasie Chebzie Pętla – Chorzów Rynek.

Od tego dnia zaczną również obowiązywać inne zmiany w komunikacji miejskiej. Wśród nich można wskazać m.in. zawieszenie autobusowej komunikacji zastępczej T-9 oraz linii tramwajowych 10 i 19, a także wprowadzenie nowych rozkładów jazdy na liniach tramwajowych 15 i 23.

Szczegółowe informacje dotyczące nowej organizacji ruchu dostępne są na stronie internetowej Transport GZM w zakładce Komunikaty. Pasażerowie mogą również skorzystać z bezpłatnej, czynnej przez całą dobę infolinii ZTM pod numerem 800 16 30 30.

 

 

Estakadę w Chorzowie zamknięto 2 czerwca 2025 r.

Estakada w Chorzowie została zamknięta 2 czerwca 2025 r. W trybie awaryjnym wprowadzono wówczas zmiany na około 30 liniach komunikacji miejskiej. Rok później, na początku czerwca 2026 r., przywrócono ruch pod estakadą. Większość autobusów i tramwajów, które wcześniej kursowały w tym rejonie, ponownie zaczęła obsługiwać tamtejsze przystanki. Po ponad 14 miesiącach przerwy tramwaje ponownie będą jeździć na estakadzie.

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