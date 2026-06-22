Tragiczny wypadek w kopalni Murcki-Staszic
Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 22 czerwca w kopalni Murcki-Staszic. Jeden z pracowników podczas wiercenia otworu strzałowego został przygnieciony bryłą kamienia. Pomimo udzielonej pomocy, nie udało się go uratować.
fot: PGG
Do śmiertelnego wypadku doszło w kopalni 22 czerwca
fot: PGG
Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 22 czerwca w kopalni Murcki-Staszic. Jeden z pracowników podczas wiercenia otworu strzałowego został przygnieciony bryłą kamienia. Pomimo udzielonej pomocy, nie udało się go uratować.
Wypadek, w należącej do PGG, kopalni Murcki-Staszic miał miejsce o godzinie 18.39. 45-letni górnik pracujący w przodku chodnika odstawczego przy wierceniu otworów strzałowych został przygnieciony bryłą kamienia. Niestety, mimo udzielonej pomocy o godz. 19.19 lekarz stwierdził zgon.
Jak podaje dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, tragiczny wypadek miał miejsce w chodniku odstawczym 407/F/AB poziom 500.