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Górnictwo

Tragiczny wypadek w kopalni Murcki-Staszic

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 22 czerwca w kopalni Murcki-Staszic. Jeden z pracowników podczas wiercenia otworu strzałowego został przygnieciony bryłą kamienia. Pomimo udzielonej pomocy, nie udało się go uratować.

Monika Krezel

Monika Krężel

22 czerwca 2026, 21:18
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGG

Do śmiertelnego wypadku doszło w kopalni 22 czerwca

fot: PGG

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 22 czerwca w kopalni Murcki-Staszic. Jeden z pracowników podczas wiercenia otworu strzałowego został przygnieciony bryłą kamienia. Pomimo udzielonej pomocy, nie udało się go uratować.

Wypadek, w należącej do PGG, kopalni Murcki-Staszic miał miejsce o godzinie 18.39. 45-letni górnik pracujący w przodku chodnika odstawczego przy wierceniu otworów strzałowych został przygnieciony bryłą kamienia. Niestety, mimo udzielonej pomocy o godz. 19.19 lekarz stwierdził zgon.

Jak podaje dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, tragiczny wypadek miał miejsce w chodniku odstawczym 407/F/AB poziom 500.

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