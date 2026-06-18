W środowe popołudnie w Zakładzie Górniczym EKO-PLUS w Bytomiu doszło do silnego wstrząsu. Po kilkugodzinnej akcji ratunkowej, po godzinie 22. ratownicy dotarli do poszukiwanego pod ziemią górnika. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Miał 45 lat i dziecko w wieku 4 lat. Trzech innych pracowników odniosło lekkie obrażenia.

W środowe popołudnie w Zakładzie Górniczym EKO-PLUS w Bytomiu doszło do silnego wstrząsu. Po kilkugodzinnej akcji ratunkowej, po godzinie 22. ratownicy dotarli do poszukiwanego pod ziemią górnika. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Miał 45 lat i dziecko w wieku 4 lat. Trzech innych pracowników odniosło lekkie obrażenia.

Jak informowaliśmy w środę, do niebezpiecznego zdarzenia w kopalni EKO-PLUS doszło w środowe popołudnie. O godzinie 15:55 dyspozytor Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego (CSRG) w Bytomiu otrzymał informację o wypadku.

– Na miejsce udały się dwa specjalistyczne zastępy ratownictwa górniczego Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz pogotowie pomiarowe – potwierdził Robert Wnorowski, rzecznik prasowy w CSRG.

Do wstrząsu doszło na głębokości 650 metrów. W rejonie zdarzenia było dziewięciu górników, ośmiu z nich zdołało opuścić to miejsce o własnych siłach (trzech z nich odniosło lekkie obrażenia ciała).

Ratownicy nie mieli kontaktu z jednym z górników. Ostatecznie, po godz. 22. dotarli oni do poszukiwanego mężczyzny. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

O kopalni EKO-PLUS

EKO-PLUS to prywatna kopalnia z Bytomia. Kopalnia EKO-PLUS prowadzi wydobycie systemem przodkowym na dawnym złożu byłej kopalni Powstańców Śląskich w Bytomiu-Stroszku.

Pierwszą koncesję na eksploatację złoża „Bytom I” wraz z czynną siecią wyrobisk pozostawionych po zakończeniu likwidacji kopalni Powstańców Śląskich - Bytom I, zakład otrzymał w 2008 r. Złoże „Bytom I-1”, którego eksploatacja prowadzona jest obecnie na poziomach od 220 m do 650 m, udostępnione jest dwoma szybami: Kopernik w Bytomiu i Wentylacyjno-Podsadzkowym w Radzionkowie.

W 2015 r. ZG EKO-PLUS rozszerzył działalność wydobywczą dla złoża Bytom I-1, ustanawiając obszar górniczy „Bytom VII” i uzyskując koncesję na lata 2015 – 2043. Roczne wydobycie węgla w ZG EKO-PLUS wynosi ok. 150-180 tys. ton, co przy stanie zasobów operatywnych w ilości ok. 3 957 tys. ton, zapewnia kopalni ciągłość eksploatacji w długoterminowej perspektywie.