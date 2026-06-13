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Tragedia w kopalni Sobieski. Nie żyje mężczyzna pracujący przy budowie Szybu Grzegorz

Nie żyje 54-letni pracownik zatrudniony przy budowie Szybu Grzegorz na terenie ZG Sobieski w Jaworznie, który w piątek wieczorem zasłabł na poziomie 540 metrów. 

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

13 czerwca 2026, 14:38
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

ZG Sobieski

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Nie żyje 54-letni pracownik zatrudniony przy budowie Szybu Grzegorz na terenie ZG Sobieski w Jaworznie, który w piątek wieczorem zasłabł na poziomie 540 metrów. 

Do zdarzenia doszło w piątek, o godz. 19:50. Jak poinformowało w sobotę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, poszkodowanemu mężczyźnie udzielono natychmiastowej pomocy medycznej oraz podjęto działania reanimacyjne. 

- Pracownika wydobyto na powierzchnię w stanie przytomnym, zabezpieczono i przekazano zespołowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. LPR przetransportował poszkodowanego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu - poinformowało WCZK.

W sobotę Południowy Koncern Węglowy, do którego należy Zakład Górniczy Sobieski, przekazał informację, że życia mężczyzny nie udało się uratować.

- Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Rodzinie, Bliskim oraz Współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia - napisali przedstawiciele PKW na Facebooku.

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