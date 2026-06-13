Nie żyje 54-letni pracownik zatrudniony przy budowie Szybu Grzegorz na terenie ZG Sobieski w Jaworznie, który w piątek wieczorem zasłabł na poziomie 540 metrów.

Nie żyje 54-letni pracownik zatrudniony przy budowie Szybu Grzegorz na terenie ZG Sobieski w Jaworznie, który w piątek wieczorem zasłabł na poziomie 540 metrów.

Do zdarzenia doszło w piątek, o godz. 19:50. Jak poinformowało w sobotę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, poszkodowanemu mężczyźnie udzielono natychmiastowej pomocy medycznej oraz podjęto działania reanimacyjne.

- Pracownika wydobyto na powierzchnię w stanie przytomnym, zabezpieczono i przekazano zespołowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. LPR przetransportował poszkodowanego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu - poinformowało WCZK.

W sobotę Południowy Koncern Węglowy, do którego należy Zakład Górniczy Sobieski, przekazał informację, że życia mężczyzny nie udało się uratować.