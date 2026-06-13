Tragedia w kopalni Sobieski. Nie żyje mężczyzna pracujący przy budowie Szybu Grzegorz
Nie żyje 54-letni pracownik zatrudniony przy budowie Szybu Grzegorz na terenie ZG Sobieski w Jaworznie, który w piątek wieczorem zasłabł na poziomie 540 metrów.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
ZG Sobieski
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Nie żyje 54-letni pracownik zatrudniony przy budowie Szybu Grzegorz na terenie ZG Sobieski w Jaworznie, który w piątek wieczorem zasłabł na poziomie 540 metrów.
Do zdarzenia doszło w piątek, o godz. 19:50. Jak poinformowało w sobotę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, poszkodowanemu mężczyźnie udzielono natychmiastowej pomocy medycznej oraz podjęto działania reanimacyjne.
- Pracownika wydobyto na powierzchnię w stanie przytomnym, zabezpieczono i przekazano zespołowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. LPR przetransportował poszkodowanego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu - poinformowało WCZK.
W sobotę Południowy Koncern Węglowy, do którego należy Zakład Górniczy Sobieski, przekazał informację, że życia mężczyzny nie udało się uratować.
- Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Rodzinie, Bliskim oraz Współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia - napisali przedstawiciele PKW na Facebooku.