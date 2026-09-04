PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wyposażyła w wyprawki szkolne potrzebujące dzieci z terenów sąsiadujących z jej oddziałami.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wyposażyła w wyprawki szkolne potrzebujące dzieci z terenów sąsiadujących z jej oddziałami.

To już kolejna edycja akcji „Energetyczny tornister”, w ramach której spółka przekazuje uczniom plecaki z artykułami szkolnymi. PGE GiEK przeprowadziła akcje wspólnie z 20 ośrodkami pomocy społecznej, które pomogły w dotarciu do rodzin wymagających wsparcia w zorganizowaniu wyprawek szkolnych.

W tym roku do uczniów z regionów bełchatowskiego i turoszowskiego, a także rejonów Rybnika, Opola i Gryfina trafiło łącznie 391 szkolnych wyprawek – podaje PGE GiEK.

Uroczyste przekazania wyprawek szkolnych odbyły się we wszystkich lokalizacjach, gdzie spółka prowadzi działalność.

Akcja „Energetyczny tornister” trwa od 2016 roku. Do tej pory do dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin trafiło dotychczas łącznie 3180 wyprawek szkolnych.