Górnictwo

Tornistry dla dzieci z Rybnika czy Bełchatowa. Wyprawki przekazała spółka PGE GiEK

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wyposażyła w wyprawki szkolne potrzebujące dzieci z terenów sąsiadujących z jej oddziałami.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

4 września 2026, 11:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

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fot: PGE GiEK

Akcja ma na celu wsparcie rodzin najbardziej potrzebujących

fot: PGE GiEK

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wyposażyła w wyprawki szkolne potrzebujące dzieci z terenów sąsiadujących z jej oddziałami.

To już kolejna edycja akcji „Energetyczny tornister”, w ramach której spółka przekazuje uczniom plecaki z artykułami szkolnymi. PGE GiEK przeprowadziła akcje wspólnie z 20 ośrodkami pomocy społecznej, które pomogły w dotarciu do rodzin wymagających wsparcia w zorganizowaniu wyprawek szkolnych.

W tym roku do uczniów z regionów bełchatowskiego i turoszowskiego, a także rejonów Rybnika, Opola i Gryfina trafiło łącznie 391 szkolnych wyprawek – podaje PGE GiEK.

Uroczyste przekazania wyprawek szkolnych odbyły się we wszystkich lokalizacjach, gdzie spółka prowadzi działalność. 

Akcja „Energetyczny tornister” trwa od 2016 roku. Do tej pory do dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin trafiło dotychczas łącznie 3180 wyprawek szkolnych. 

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