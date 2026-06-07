Przed nami kolejna Industriada, czyli święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Odbędzie się w dniach 13 i 14 czerwca 2026 roku, a tegorocznym motywem przewodnim są „Twarze przemysłu”. Industriada zagości w 50 obiektach i nie sposób odwiedzić jej wszystkie. Wspólnie z dr. Adamem Hajdugą - współtwórcą festiwalu, wiceprezydentem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego i dyrektorem instytucji kultury „Szyb Staszic” w Tarnowskich Górach – przygotowaliśmy TOP 6 nieoczywistych propozycji na Industriadę 2026.

Przed nami kolejna Industriada, czyli święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Odbędzie się w dniach 13 i 14 czerwca 2026 roku, a tegorocznym motywem przewodnim są „Twarze przemysłu”. Industriada zagości w 50 obiektach i nie sposób odwiedzić jej wszystkie. Wspólnie z dr. Adamem Hajdugą - współtwórcą festiwalu, wiceprezydentem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego i dyrektorem instytucji kultury „Szyb Staszic” w Tarnowskich Górach – przygotowaliśmy TOP 6 nieoczywistych propozycji na Industriadę 2026.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności (Katowice, Wincentego Pola 38)

- Wejście na teren kopalni „Wujek” będzie na pewno interesujące, więc na zwiedzanie może już nie być miejsc. Jednak samo centrum też jest dość nieoczywiste – sam sobie kiedyś zadałem pytanie: jak to się zdarzyło, że oni nie są na Szlaku Zabytków Techniki. Wiem, że kiedyś kandydowali, więc pewnie, wcześniej czy później, na szlaku się znajdą – zaznacza Adam Hajduga.

fot. ŚCWiS

Program Industriady w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności – 13 czerwca 2026

9.00 – 18.00 - „Twarze przemysłu” – warsztaty drukarskie

Warsztaty druku metodą gel plate. W pracach wykorzystane będą materiały kojarzące się z przemysłem: siatki, faktury, elementy przypominające węgiel i maszyny. Dzięki temu powstaną oryginalne prace łączące wizerunek człowieka z industrialną estetyką.

Warsztaty druku metodą gel plate. W pracach wykorzystane będą materiały kojarzące się z przemysłem: siatki, faktury, elementy przypominające węgiel i maszyny. Dzięki temu powstaną oryginalne prace łączące wizerunek człowieka z industrialną estetyką. 9.00 – 18.00 - „Oheim Grube" — film archiwalny – pokaz filmu

Pokaz filmu „Oheim Grube”. Archiwalny film niemiecki z okresu II wojny światowej pokazujący pracę w kopalni „Wujek” (wówczas „Oheim Grube”). Częstotliwość wydarzenia: co 10 minut.

Pokaz filmu „Oheim Grube”. Archiwalny film niemiecki z okresu II wojny światowej pokazujący pracę w kopalni „Wujek” (wówczas „Oheim Grube”). Częstotliwość wydarzenia: co 10 minut. 9.00 – 18.00 - „Twarze przemysłu" – wystawa fotograficzna

Wystawa fotografii portretowej znanego artysty Jana Czypionki. Zdjęcia obrazują pracowników śląskich kopalń.

Wystawa fotografii portretowej znanego artysty Jana Czypionki. Zdjęcia obrazują pracowników śląskich kopalń. 9.00 – 18.00 - Zwiedzanie wystawy stałej

Indywidualne zwiedzanie trzypoziomowej wystawy multimedialnej i interaktywnej poświęconej pacyfikacji kopalni „Wujek” w okresie stanu wojennego w 1981 roku. Ponadto wystawa przedstawia realia życia codziennego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz rozwój przemysłu na Śląsku w okresie powojennym.

Indywidualne zwiedzanie trzypoziomowej wystawy multimedialnej i interaktywnej poświęconej pacyfikacji kopalni „Wujek” w okresie stanu wojennego w 1981 roku. Ponadto wystawa przedstawia realia życia codziennego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz rozwój przemysłu na Śląsku w okresie powojennym. 11.00 – 15.00 - Wirtualna wizyta w kopalnianym chodniku – animacje

Zabawa z goglami wirtualnej rzeczywistości, w które będą wgrane dwa projekty edukacyjne : film 360° „Wirtualno gruba” oraz aplikacja „Obsługa przenośnika taśmowego”. Stoisko przygotowane przez Jastrzębską Spółkę Węglową — Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o.

Zabawa z goglami wirtualnej rzeczywistości, w które będą wgrane dwa projekty edukacyjne : film 360° „Wirtualno gruba” oraz aplikacja „Obsługa przenośnika taśmowego”. Stoisko przygotowane przez Jastrzębską Spółkę Węglową — Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o. 12.00 – 13.30 oraz 16.00 – 17.30 - „Historia i teraźniejszość kopalni Wujek” — spacer po kopalni – zwiedzanie z przewodnikiem (BRAK MIEJSC)

Spacer z przewodnikiem po terenie kopalni: kuźnia, wieże szybowe „Krakus” i „Lechia”, Przyszybowy Punkt Sanitarny, Łaźnia Łańcuszkowa, elektrownia, kotłownia — część obiektów wewnątrz.

Spacer z przewodnikiem po terenie kopalni: kuźnia, wieże szybowe „Krakus” i „Lechia”, Przyszybowy Punkt Sanitarny, Łaźnia Łańcuszkowa, elektrownia, kotłownia — część obiektów wewnątrz. 14.00 – 15.30 - „Ku przestrodze — zbrodnia na Wujku” — wystawa z przewodnikiem (BRAK MIEJSC)

Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy interaktywno-multimedialnej, poświęconej pacyfikacji KWK „Wujek” w czasie stanu wojennego 16 grudnia 1981 r. oraz izby tradycji kopalni.

Browar Mokrskich (Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 2a-6)

- Po pierwsze dlatego, że właśnie jest to obiekt nieoczywisty i często zapominany, ale także z powodu popularności serialu „Ołowiane dzieci” – na pewno tam się te wątki pojawią. Jak ktoś chce sobie to uzupełnić czy dowiedzieć się jak było naprawdę - bo ja mam swoje zdanie na temat tego serialu - to myślę, że warto się tam wybrać dla celów ciekawostkowo-poznawczych – zachęca Adam Hajduga.

fot. Browar Mokrskich

Program Industriady w Browarze Mokrskich – 13 czerwca 2026

12.00 – 12.15 - Uroczyste otwarcie INDUSTRIADY „Twarze Przemysłu”

Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia i powitanie uczestników przez organizatorów. Krótkie

wprowadzenie do tematu przewodniego tegorocznej INDUSTRIADY – „Twarze Przemysłu”, który podkreśla rolę ludzi stojących za rozwojem przemysłu. Przedstawienie programu wydarzeń oraz historii Browaru i osób, które przez lata współtworzyły jego działalność.

Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia i powitanie uczestników przez organizatorów. Krótkie wprowadzenie do tematu przewodniego tegorocznej INDUSTRIADY – „Twarze Przemysłu”, który podkreśla rolę ludzi stojących za rozwojem przemysłu. Przedstawienie programu wydarzeń oraz historii Browaru i osób, które przez lata współtworzyły jego działalność. 12.00 – 18.00 - Wystawa fotograficzna „Twarze przemysłu – ludzie Szopienic"

Wystawa archiwalnych fotografii przedstawiających pracowników lokalnych zakładów przemysłowych, w tym Browaru. Zdjęcia zostaną uzupełnione krótkimi opisami dotyczącymi ich pracy oraz miejsc takich jak warzelnia, słodownia, huty czy zakłady przemysłowe działające w Szopienicach.

Wystawa archiwalnych fotografii przedstawiających pracowników lokalnych zakładów przemysłowych, w tym Browaru. Zdjęcia zostaną uzupełnione krótkimi opisami dotyczącymi ich pracy oraz miejsc takich jak warzelnia, słodownia, huty czy zakłady przemysłowe działające w Szopienicach. 12.00 – 18.00 - Strefa rekreacyjna i animacje rodzinne – zabawy dla dzieci

12.15 – 13.00 - Zwiedzanie Browaru „Ludzie Browaru – droga piwna” – zwiedzanie z przewodnikiem

Spacer po terenie Browaru połączony z opowieścią o procesie produkcji piwa oraz osobach, które

pracowały na poszczególnych etapach jego powstawania. Uczestnicy poznają historię pracy w browarze oraz miejsca takie jak dawna warzelnia, słodownia czy łaźnie pracownicze. Przewodnik opowie o codziennych obowiązkach piwowarów, słodowników oraz innych pracowników zakładu.

Spacer po terenie Browaru połączony z opowieścią o procesie produkcji piwa oraz osobach, które pracowały na poszczególnych etapach jego powstawania. Uczestnicy poznają historię pracy w browarze oraz miejsca takie jak dawna warzelnia, słodownia czy łaźnie pracownicze. Przewodnik opowie o codziennych obowiązkach piwowarów, słodowników oraz innych pracowników zakładu. 12.30 – 14.00 - Gra terenowa „Twarze przemysłu Szopienic”

Uczestnicy będą odwiedzać kolejne punkty, w których poznają różne zawody związane z przemysłem – m.in. piwowara, hutnika czy górnika. Zadania będą dotyczyć historii lokalnych zakładów przemysłowych oraz codziennego życia pracowników.

Uczestnicy będą odwiedzać kolejne punkty, w których poznają różne zawody związane z przemysłem – m.in. piwowara, hutnika czy górnika. Zadania będą dotyczyć historii lokalnych zakładów przemysłowych oraz codziennego życia pracowników. 13.00 – 13.30 - Prelekcja multimedialna „Przemysłowe Szopienice – ludzie i zakłady”

Prelekcja poświęcona historii przemysłowego rozwoju Szopienic. Uczestnicy poznają najważniejsze zakłady działające w tej części miasta oraz rolę mieszkańców w budowaniu przemysłowego charakteru regionu. Prezentacja zostanie wzbogacona archiwalnymi fotografiami i ciekawostkami historycznymi.

Prelekcja poświęcona historii przemysłowego rozwoju Szopienic. Uczestnicy poznają najważniejsze zakłady działające w tej części miasta oraz rolę mieszkańców w budowaniu przemysłowego charakteru regionu. Prezentacja zostanie wzbogacona archiwalnymi fotografiami i ciekawostkami historycznymi. 13.00 – 14.00 - Warsztaty ceramiczne „Ręce przemysłu – tworzymy z gliny”

Warsztaty rękodzielnicze, podczas których uczestnicy będą mogli stworzyć z gliny własne formy

inspirowane przemysłową historią regionu. Motywem przewodnim będą „ręce pracy”– symbol wysiłku i zaangażowania ludzi związanych z przemysłem i browarnictwem.

Warsztaty rękodzielnicze, podczas których uczestnicy będą mogli stworzyć z gliny własne formy inspirowane przemysłową historią regionu. Motywem przewodnim będą „ręce pracy”– symbol wysiłku i zaangażowania ludzi związanych z przemysłem i browarnictwem. 14.00 – 16.00 - Konkurs kreatywny „Zaprojektuj etykietę Browaru – Twarze Przemysłu”

Uczestnicy będą mogli stworzyć własny projekt etykiety piwa inspirowany historią Browaru oraz

ludźmi pracującymi w przemyśle. Projekty mogą przedstawiać pracowników browaru, symbole pracy lub elementy związane z przemysłową historią regionu. Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone.

Uczestnicy będą mogli stworzyć własny projekt etykiety piwa inspirowany historią Browaru oraz ludźmi pracującymi w przemyśle. Projekty mogą przedstawiać pracowników browaru, symbole pracy lub elementy związane z przemysłową historią regionu. Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone. 17.30 – 18.00 - Zakończenie INDUSTRIADY

Podsumowanie wydarzenia, wręczenie nagród uczestnikom konkursów oraz podziękowanie uczestnikom za udział w INDUSTRIADZIE.

Biblioteka Pszów (Pszów, ul. Ks. P. Skwary 48)

- Kopalnia Anna, a w zasadzie ta biblioteka, która jest zrobiona w budynku nadszybia przy wieży szybowej - z prostej przyczyny, dlatego że to jest być może początek większej rewitalizacji, bo Kopalnia Anna w Pszowie to był Poelzig, czyli jedna z ikon architektonicznych, jeśli chodzi o architekturę modernistyczną - w programie jest temat Poelziga. Nie wiem, czy będzie możliwość zobaczenia tego, co jest po drugiej stronie drogi, ale tam te założenia pokopalniane, poelzigowskie nadal są. A raczej do Pszowa na co dzień mało kto z centrum aglomeracji jeździ, więc to też bym na pewno polecał jako obiekt nieoczywisty – mówi Adam Hajduga.

fot. UM Pszów

Program Industriady w Bibliotece Pszów – 13 czerwca 2026

11.00 – 14.00 - Rajd rowerowy „Śladami górników”

Rajd rowerowy „Śladami górników” – start – parking przy lodowisku w Pszowie (ul. Sportowa 2), meta – przy wieży widokowej szybu Jan (ul. Ks. P. Skwary 48).

Rajd rowerowy „Śladami górników” – start – parking przy lodowisku w Pszowie (ul. Sportowa 2), meta – przy wieży widokowej szybu Jan (ul. Ks. P. Skwary 48). 12.00 – 18.00 - Uwiecznij swoją twarz – zabawy dla dzieci

12.00 – 18.00 - Hans Poelzig - Pszów /Świat/ Film - początek modernizmu w architekturze przemysłowej i nie tylko – wystawa

12.00 – 18.00 - „Ludzka twarz kopalni” - wystawa zdjęć górników i pracowników byłej KWK Anna od początku XX w.

12.15 – 16.45 - Twarze kopalni Anna - zwiedzanie biblioteki

Zwiedzanie biblioteki z maszyną wyciągową szybu Jan z przewodnikiem.

Zwiedzanie biblioteki z maszyną wyciągową szybu Jan z przewodnikiem. 12.30 – 15.30 - INDUSTRIADA kreatywnie – warsztaty kreatywne

15.30 – 18.00 - Highline - spacer po linie

Pokazowy spacer w stroju górnika po linie rozwieszonej pomiędzy szybami „Jan” i „Chrobry I”

Pokazowy spacer w stroju górnika po linie rozwieszonej pomiędzy szybami „Jan” i „Chrobry I” 16.00 – 19.15 - INDUSTRIADA koncertowo

16:00 – KONCERT Orkiestry Dętej KWK „Anna” w Pszowie

17:00 – KONCERT Karpowicz Family

18:00 – KONCERT zespołu Preludium

19:15 – zabawa z DJ’em



Zabytkowa Stacja Wodociągowa Zawada (Karchowice, ul. Bytomska 6a)

- To obiekt, który w ostatnich latach w czasie Industriady, ze względu na sytuację geopolityczną, bywał niedostępny. Dla mnie jest to szczególnie teraz interesujący obiekt, bo to jest starsza siostra Adolfschachtu przy stacji wodociągowej Staszic w Tarnowskich Górach. To miejsce ma absolutny klimat, zawsze była tam super atmosfera, jest to – nawet bym powiedział – magiczny obiekt. Bardzo polecam, bo to też nie jest miejsce, gdzie na co dzień można dotrzeć, a jak jest podczas Industriady dostępny, to nawet bym się chwili nie zastanawiał – podkreśla Adam Hajduga.

fot. GPW S.A.

Program Industriady w Zabytkowej Stacji Wodociągowej Zawada – 13 czerwca 2026

10.00 – 19.00 - Przy wodzie o wodzie - bawimy się wszyscy

Gry i zabawy dla młodszych i starszych w plenerze; możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zarówno intelektualnych jak i fizycznych.

Gry i zabawy dla młodszych i starszych w plenerze; możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zarówno intelektualnych jak i fizycznych. 10.00 – 10.45 - Stacja ZAWADA z hukiem rozpoczyna świętowanie

Wystrzał z wodociągowej armaty, zwiedzanie stacji z przewodnikiem, uruchomienie najstarszej maszyny parowej.

Wystrzał z wodociągowej armaty, zwiedzanie stacji z przewodnikiem, uruchomienie najstarszej maszyny parowej. 10.30 – 14.00 - Ukryta woda – warsztaty naukowe

Przeczytamy fragment książki „Woda. Chlupiące historie, które bawią i uczą” autorstwa Susanne Orosz i wspólnie odkryjemy, jak ważna jest woda w codziennym życiu. Najważniejsze zadanie? Skomponujemy pyszne śniadanie i dowiemy się, ile „zjadamy” wody każdego dnia!

Porozmawiamy: do czego potrzebna jest woda, dlaczego woda jest potrzebna do produkcji różnych rzeczy, ile wody ukrywa się w jedzeniu, ubraniach i przedmiotach codziennego użytku, dlaczego nie wszystkim ludziom na świecie wystarcza wody. Częstotliwość wydarzenia: co 1,5 h.

Przeczytamy fragment książki „Woda. Chlupiące historie, które bawią i uczą” autorstwa Susanne Orosz i wspólnie odkryjemy, jak ważna jest woda w codziennym życiu. Najważniejsze zadanie? Skomponujemy pyszne śniadanie i dowiemy się, ile „zjadamy” wody każdego dnia! Porozmawiamy: do czego potrzebna jest woda, dlaczego woda jest potrzebna do produkcji różnych rzeczy, ile wody ukrywa się w jedzeniu, ubraniach i przedmiotach codziennego użytku, dlaczego nie wszystkim ludziom na świecie wystarcza wody. Częstotliwość wydarzenia: co 1,5 h. 11.00 – 16.00 - Skarby ziemi

Wystawa minerałów i skamielin prowadzona przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego z Sosnowca.

Wystawa minerałów i skamielin prowadzona przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego z Sosnowca. 11.00 – 13.30 - Wspomnienia z lat minionych – szukamy początków ZAWADY

Wyprawa terenowa do pierwszych źródeł połączona ze zdobywaniem punktów sprawnościowych.

Wyprawa terenowa do pierwszych źródeł połączona ze zdobywaniem punktów sprawnościowych. 12.00 – 17.00 - „Komnata zagadek”

Zagadki sprawnościowe i intelektualne do wykonania przez grupę 6-osobową. Częstotliwość wydarzenia: co godzinę.

Zagadki sprawnościowe i intelektualne do wykonania przez grupę 6-osobową. Częstotliwość wydarzenia: co godzinę. 12.00 – 17.00 - Elektryczność i jej humory

Pokaz skutków działania prądu elektrycznego w budynku starej rozdzielni. Częstotliwość wydarzenia: co 30 min.

Pokaz skutków działania prądu elektrycznego w budynku starej rozdzielni. Częstotliwość wydarzenia: co 30 min. 12.00 – 16.00 - Tajemnicza siła Zawady

Zwiedzanie zabytkowej zawadzkiej kotłowni wraz z omówieniem stanów skupienia wody. Częstotliwość wydarzenia: co 30 min.

Zwiedzanie zabytkowej zawadzkiej kotłowni wraz z omówieniem stanów skupienia wody. Częstotliwość wydarzenia: co 30 min. 12.00 – 18.00 - Zwiedzanie stacji z przewodnikiem

Oprowadzanie po hali maszyn, zejście do jej podziemi. Częstotliwość wydarzenia: co 2 godziny.

Oprowadzanie po hali maszyn, zejście do jej podziemi. Częstotliwość wydarzenia: co 2 godziny. 13.00 – 17.30 - Warsztaty dla dzieci – warsztaty kreatywne

14.00 – 15.45 - Ciekawość, zagadka i nauka – warsztaty naukowe

15.30 – 17.15 - Woda i ogień

Pokaz możliwości nowoczesnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pokaz możliwości nowoczesnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 16.00 – 17.00 - Występ zespołu Blaskapelle Świbie

17.00 – 18.00 - Ciekawość, zagadka i nauka – warsztaty naukowe

19.00 – 20.00 - Paulina Jakubas & Saxówka Band – koncert

20.00 - Zamknięcie Industriady 2026 – zakończenie wystrzałem z zabytkowej armaty



Dworzec Kultury w Tarnowskich Górach (Tarnowskie Góry, ul. Częstochowska 1c)

- To jest pomysł połączenie wątku kolejowego w okolicach Tarnowskich Gór. Z jednej strony samograj, czyli kolej wąskotorowa, która jedzie z Bytomia do Tarnowskich Gór, a tam na dworcu jest oddział miejskiego muzeum – Dworzec Kultury, gdzie jest makieta kolejowa. To szczególnie propozycja dla rodzin z dziećmi – można się przejechać koleją wąskotorową i zwiedzić makietę, a po drodze także odwiedzić Zabytkową Kopalnię Srebra. To bym polecał, jako oczywiste z nieoczywistym – mówi Adam Hajduga.

fot. Dworzec Kultury w Tarnowskich Górach

Program Industriady na Dworcu Kultury w Tarnowskich Górach – 13 czerwca 2026

12.00 – 18.00 - Zadania z nagrodami dla dzieci związane z makietą kolejową

12.00 – 18.00 - Możliwość zwiedzania makiety kolejowej i wystawy „Kolej na Plakat – z kolekcji Konrada Rogowskiego”

12.00 – 13.30 - Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Maszyna parowa – jak para wprawiła świat w ruch”

14.00 – 14.45 oraz 15.00 – 15.45 – Zwiedzanie makiety kolejowej z przewodnikiem

Pokaz miniaturowych pociągów i opowieść o makiecie, tarnogórskim węźle kolejowym oraz o miejscowych zabytkach z Listy światowego dziedzictwa UNESCO.

Pokaz miniaturowych pociągów i opowieść o makiecie, tarnogórskim węźle kolejowym oraz o miejscowych zabytkach z Listy światowego dziedzictwa UNESCO. 16.00 – 17.45 - Oprowadzanie plenerowe

Spacer połączony z opowieścią o kolejarskich tradycjach miasta, rozpocznie się przy pomniku twórcy magistrali węglowej – Józefa Nowkuńskiego na Placu Mariana Zembali, czyli nieopodal budynku dworca kolejowego. Tam uczestnicy poznają historię kolei w Tarnowskich Górach, w tym znaczenie Magistrali Węglowej i roli Józefa Nowkuńskiego. Kolejne punkty spaceru to zabytkowe lokomotywy zlokalizowane przy ul. Pokoju, obok dawnej szkoły kolejowej oraz budynek szkoły. Dalej trasa prowadzić będzie ul. Częstochowską, przy której znajdują się budynki pierwotnie służące kolei oraz rodzinom kolejarzy m.in. wieża ciśnień, dawne magazyny, a także stary dworzec oraz obecny dworzec kolejowy, gdzie zakończymy spacer.

Spacer połączony z opowieścią o kolejarskich tradycjach miasta, rozpocznie się przy pomniku twórcy magistrali węglowej – Józefa Nowkuńskiego na Placu Mariana Zembali, czyli nieopodal budynku dworca kolejowego. Tam uczestnicy poznają historię kolei w Tarnowskich Górach, w tym znaczenie Magistrali Węglowej i roli Józefa Nowkuńskiego. Kolejne punkty spaceru to zabytkowe lokomotywy zlokalizowane przy ul. Pokoju, obok dawnej szkoły kolejowej oraz budynek szkoły. Dalej trasa prowadzić będzie ul. Częstochowską, przy której znajdują się budynki pierwotnie służące kolei oraz rodzinom kolejarzy m.in. wieża ciśnień, dawne magazyny, a także stary dworzec oraz obecny dworzec kolejowy, gdzie zakończymy spacer. 18.00 – 18.30 - Pokaz filmu „Mozaika”

„Mozaika” to fabularyzowany film zrealizowany przez Muzeum w Tarnowskich Górach w 2024 roku. Dokument opowiada o historii miejscowego węzła kolejowego z perspektywy ludzi, ich emocji i mikrohistorii, które układają się w wielką opowieść o tarnogórskiej kolei.



Osiedle Robotnicze Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie (Zawiercie, Westerplatte 2)

- To jest – że tak powiem – nisza niszy, spełnia wszelkie kategorie propozycji nieoczywistej. Będą tam m.in. spacery tematyczne i jeżeli ktoś jest z tamtej części województwa, albo lubi osiedla robotnicze to powinien się tam wybrać. Choćby po to, żeby porównać, jak one są odmienne od tych, które mamy w głowie, jeżeli chodzi o Górny Śląsk, bo już w Zagłębiu Dąbrowskim też są inne – zachęca Adam Hajduga.

fot. UM Zawiercie

Program Industriady na Osiedlu Robotniczym Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie – 13 czerwca 2026