Transformacja od A do Z

To miasto otrzymało potężne wsparcie na budowę ronda turbinowego

Dąbrowa Górnicza otrzymała dofinansowanie w wysokości 5,2 mln zł z budżetu państwa, które pozwoli na budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu Alei Róż i Legionów Polskich.

Monika Krezel

Monika Krężel

25 sierpnia 2026, 17:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB Marcin Bazylak

W tym miejscu planowana jest w Dąbrowie Górniczej nowa inwestycja

fot: FB Marcin Bazylak

Dąbrowa Górnicza otrzymała dofinansowanie w wysokości 5,2 mln zł z budżetu państwa, które pozwoli na budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu Alei Róż i Legionów Polskich.

Projekt zakłada utrzymanie dotychczasowego układu dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu. Nowością będzie możliwość jazdy na wprost z ulicy Legionów Polskich w kierunku Katowic oraz wydzielony pas do skrętu w prawo na DK94 jadąc od strony Sosnowca. 

Skąd taki pomysł? Z przeprowadzonych analiz wynika, że rondo turbinowe w tym miejscu znacząco poprawi płynność i przepustowość. Powstaną też bezpieczne i czytelne przejazdy rowerowe w kierunku Sosnowca oraz ul. Legionów Polskich, gdzie również planujemy rozbudowę infrastruktury rowerowej - poinformował prezydent Marcin Bazylak na swoim facebookowym profilu.

Miasto poznało oferty od trzech wykonawców. Ich zakres cenowy waha się od 6,7 do 9,4 mln zł i wszystkie mieszczą się w zakładanym przez samorząd budżecie. Teraz czas na ich szczegółową weryfikację i wybór najkorzystniejszej z nich. 

- Jednocześnie nie zapominamy o innych drogach na terenie miasto Dąbrowa Górnicza - napisał prezydent.

Miasto w trzy lata chce wyremontować 30 ulic.

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