Gawlik będzie pełnił obowiązku do dnia powołania nowego prezesa, jednocześnie pozostaje wiceprezesem JSW ds. rozwoju - wskazano w komunikacie giełdowym.

W piątek ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy prezes JSW Bogusław Oleksy. Jak wskazano w informacji przekazanej przez spółkę w maju, Tomasz Gawlik jest związany z JSW od 29 lat.

Kim jest nowy prezes?

Jest związany z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. oraz Grupą Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej od 29 lat. Pan Tomasz Gawlik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Na tej samej uczelni ukończył również Podyplomowe Studia Podatkowe w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej. Początkowo pracował w kopalni Jas-Mos, a od 2005 r. w Biurze Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Zespole Zamówień Publicznych i Umów. Od 2008 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, a następnie od 2010 r. funkcję Dyrektora Biura Rozwoju Strategicznego.

W okresie od maja 2013 r. do września 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.

Od 4 września 2015 r. pełnił w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii, a w okresie od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. funkcję Prezesa Zarządu.

Posiada doświadczenie w tworzeniu i nadzorze nad realizacją długoterminowych planów strategicznych, przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych oraz wdrażaniu projektów ukierunkowanych na optymalizację procesów w przedsiębiorstwach.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.