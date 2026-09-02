Energetyka

To będzie bardzo droga zima. Gaz w Europie w tym tygodniu już 10 proc. w górę

Ceny gazu w Europie idą w górę już 3. sesję w reakcji na odnowienie walk na Bliskim Wschodzie pomiędzy USA a Iranem, co wzbudziło obawy o długotrwałe zakłócenia w dostawach energii z Zatoki Perskiej przez Cieśninę Ormuz - informują maklerzy.

Pap

2 września 2026, 10:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: freepik.com

Gazowa karuzela z cenami

fot: freepik.com

Ceny gazu w Europie idą w górę już 3. sesję w reakcji na odnowienie walk na Bliskim Wschodzie pomiędzy USA a Iranem, co wzbudziło obawy o długotrwałe zakłócenia w dostawach energii z Zatoki Perskiej przez Cieśninę Ormuz - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 4,3 proc. do 75,33 euro za MWh. To najwyższy poziom od stycznia 2023 r.

W tym tygodniu gaz w Europie zdrożał już o 10 proc.

Analitycy wskazują, że przygasają nadzieje, że ruch przez Cieśninę Ormuz może zostać wznowiony, po tym jak USA przeprowadziły naloty na Iran, a prezydent USA Donald Trump zbagatelizował szanse na zakończenie konfliktu, który trwa od końca lutego.

Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły we wtorek nową falę ataków na cele wojskowe Iranu - podało Dowództwo Centralne (CENTCOM). Irańskie media poinformowały w eksplozjach w rejonie Cieśniny Ormuz: w portach Bandar Abbas i Sirik oraz na wyspie Keszm.

Ataki były wymierzone w cele irańskiej Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) i stanowią odpowiedź na ostatnie uderzenia tej formacji wymierzone w żeglugę przez Ormuz i amerykańskich żołnierzy w regionie - napisano w komunikacie CENTCOM w serwisie X.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek nową falę nalotów na Iran, podkreślając, że jeżeli spotka się ona z odpowiedzią, Stany Zjednoczone uderzą na ten kraj ponownie ze znacznie większą siłą.

Najnowsze niepokojące informacje dotyczące zaostrzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie pojawiają się w momencie, gdy kraje europejskie mają trudności w uzupełnianiu swoich zapasów gazu w magazynach na zimę w czasie intensywnej konkurencji o gaz z azjatyckimi nabywcami.

Oba regiony rywalizują o ograniczoną pulę tego paliwa i tylko wyższe ceny gazu - zdaniem analityków - mogłyby wpłynąć na przyciągnięcie większej ilości skroplonego gazu ziemnego do Europy.

"Potrzeba odbudowy zapasów gazu przed zimą będzie wzmacniać popyt na import w Europie i może przyciągnąć więcej ładunków gazu na Zachód" - napisali w raporcie analitycy BMI, jednostki Fitch Solutions Inc.

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