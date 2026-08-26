Transformacja od A do Z

Te śląskie miasta zmieniają pogórnicze tereny w atrakcyjne miejsca do życia

Górnicze gminy, które otrzymały tereny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń teraz sukcesywnie je zagospodarowują. W planach są centra edukacji i rekreacji czy przestrzenie dla biznesu.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

26 sierpnia 2026, 11:46
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Rydułtowy

Rydułtowy mają konkretny pomysł na kierunek przemian

fot: UM Rydułtowy

Górnicze gminy, które otrzymały tereny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń teraz sukcesywnie je zagospodarowują. W planach są centra edukacji i rekreacji czy przestrzenie dla biznesu.

SRK rozwija transformacyjną mapę regionu. Rydułtowy, Rybnik i Świerklany to najnowsze przykłady tego, jak współpraca SRK i samorządów przemienia pogórnicze tereny w przestrzenie dla rozwoju – informuje górnicza spółka w komunikacie.

Rydułtowy mają konkretny pomysł na kierunek przemian i stawiają na biznes. Gmina w 2021 roku otrzymała od SRK działki o powierzchni 6,8 ha, warte ponad 8 mln zł. Teraz nadszedł czas na ich zagospodarowanie. Projekt skupia się na stworzeniu wokół szybu Leon III przestrzeni wspierającej rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

- Dawna sprężarkownia i budynek maszyny wyciągowej zostaną zaadaptowane, a całość uzupełnią instalacje OZE. Projekt otrzymał ponad 27,5 mln zł dofinansowania, z czego ponad 24,6 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich – wylicza SRK.

W Rybniku na terenie hałdy Rymer powstanie nowoczesna przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna. W ramach projektu zaplanowano budowę zbiornika, pawilonu edukacyjnego, parkingu, schodów terenowych oraz ścieżek. Samorząd otrzymał grunty od SRK jesienią 2023 r. W sumie było to 30 ha. Hałda Rymer ma stać się przykładem odpowiedzialnej rewitalizacji terenów pogórniczych oraz symbolem sprawiedliwej transformacji regionu. Wartość projektu to prawie 22,4 mln zł, w tym ponad 15 mln zł dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Gmina Świerklany zakłada kompleksową rekultywację obszaru zdegradowanego w miejscowości Jankowice oraz jego ponowne zagospodarowanie na cele społeczne, edukacyjne i środowiskowe. 24 ha warte ponad 6 mln zł gmina otrzymała od SRK w 2025 roku. Teraz powstanie tam centrum rekreacyjne z wieżą widokową o wysokości 23 m i ścieżką edukacyjną. Wartość projektu to ponad 8,4 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniosło prawie 5,7 mln zł. 

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