TAURON zainwestował 290 mln zł w modernizację bloku 910 MW w Jaworznie

Blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie wrócił do eksploatacji po zakończeniu największego w swojej historii programu prac technicznych. TAURON przeznaczył 290 mln zł na pierwszy kapitalny remont jednostki, który połączono z szeroką modernizacją kluczowych układów technologicznych i systemów sterowania. To jedna z najważniejszych inwestycji podnoszących niezawodność i dyspozycyjność aktywów wytwórczych Grupy.

Blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie wrócił do eksploatacji po zakończeniu największego w swojej historii programu prac technicznych. TAURON przeznaczył 290 mln zł na pierwszy kapitalny remont jednostki, który połączono z szeroką modernizacją kluczowych układów technologicznych i systemów sterowania. To jedna z najważniejszych inwestycji podnoszących niezawodność i dyspozycyjność aktywów wytwórczych Grupy.

Zakres wykraczający poza standardowy remont

Prace objęły znacznie więcej niż typowy remont. Ich głównym celem było zwiększenie dyspozycyjności bloku, poprawa jego niezawodności i ograniczenie ryzyka awarii. Uzupełnieniem były rozległe badania i diagnostyka, dzięki którym szczegółowo oceniono stan techniczny jednostki. Całość zrealizowano podczas planowanego postoju bloku.

Blok 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzno został ponownie zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Jednostka wróciła do normalnej pracy i znów udostępnia swoją moc.

– To nie był zwykły remont, lecz ogromne technologiczne wzmocnienie bloku. Jednostka, która już w chwili oddania do eksploatacji wyznaczała nowy standard w polskiej energetyce, rozpoczyna dziś kolejny etap pracy. Dzięki modernizacjom jest lepiej przygotowana do stabilnej, niezawodnej i wysoce dyspozycyjnej pracy – mówi Paweł Micuła, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

Strategiczne znaczenie dla Grupy TAURON

– Blok 910 MW w Jaworznie to jedno z kluczowych aktywów wytwórczych Grupy TAURON. Zależy nam, by pracował stabilnie, niezawodnie i z pełnym wykorzystaniem swoich możliwości przez kolejne lata. Ta inwestycja wzmacnia nie tylko nasze aktywa, ale też bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego. Mamy blok z długoterminowym kontraktem mocowym i jasno wytyczony cel: maksymalnie wykorzystać jego potencjał – mówi Michał Orłowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

Pracując z pełną mocą, blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 TWh energii elektrycznej rocznie. Przy takiej skali każdy wzrost dyspozycyjności oznacza realnie większą ilość mocy dostępnej dla krajowego systemu. Zakończona modernizacja ma zatem znaczenie wykraczające poza pojedynczą elektrownię: to inwestycja w utrzymanie stabilnych, dostępnych mocy wytwórczych oraz w bezpieczeństwo pracy systemu w okresie transformacji polskiej energetyki.

Długoterminowy kontrakt mocowy

Blok 910 MW objęty jest długoterminowym kontraktem mocowym, który wspiera ekonomikę jego funkcjonowania. Zakończony program modernizacyjny przygotował jednostkę do pełnego wykorzystania jej potencjału w kolejnych latach.