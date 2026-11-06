Grupa TAURON uruchomiła program TAURON Tech Test, skierowany do startupów, firm technologicznych i innowatorów. Wybrane zespoły będą mogły przetestować swoje rozwiązania w środowisku Grupy, skorzystać ze wsparcia ekspertów oraz uzyskać finansowanie do 400 tys. zł na realizację pilotażu.

Grupa TAURON uruchomiła program TAURON Tech Test, skierowany do startupów, firm technologicznych i innowatorów. Wybrane zespoły będą mogły przetestować swoje rozwiązania w środowisku Grupy, skorzystać ze wsparcia ekspertów oraz uzyskać finansowanie do 400 tys. zł na realizację pilotażu.

Na czym polega program?

TAURON Tech Test ma łączyć realne potrzeby biznesowe Grupy TAURON z technologiami rozwijanymi przez młode firmy i twórców innowacyjnych rozwiązań. Celem jest praktyczna weryfikacja technologii oraz ocena, czy mogą one znaleźć zastosowanie w działalności energetycznego koncernu.

Uczestnicy otrzymają wsparcie ekspertów biznesowych i technologicznych TAURON — zarówno na etapie oceny potencjału pomysłu, jak i przygotowania go do testów. W zależności od zakresu pilotażu i ustaleń możliwe będzie również wykorzystanie wybranych zasobów Grupy, w tym infrastruktury, danych i procesów operacyjnych.

Do 400 tys. zł na pilotaż

Najważniejszym elementem oferty jest finansowanie do 400 tys. zł na przeprowadzenie pilotażu. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na testy, integrację rozwiązania, jego konfigurację oraz uruchomienie. Zakres dofinansowania będzie dostosowany do charakteru konkretnego projektu.

Pilotaż ma pokazać, jak technologia odpowiada na konkretną potrzebę biznesową i dostarczyć wyniki niezbędne do oceny jej dalszego zastosowania. Pozytywne rezultaty mogą stać się podstawą decyzji o rozszerzeniu współpracy z TAURONEM.