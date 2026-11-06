Transformacja od A do Z

TAURON uruchamia Tech Test. Startupy mogą dostać do 400 tys. zł na pilotaż technologii dla energetyki

Grupa TAURON uruchomiła program TAURON Tech Test, skierowany do startupów, firm technologicznych i innowatorów. Wybrane zespoły będą mogły przetestować swoje rozwiązania w środowisku Grupy, skorzystać ze wsparcia ekspertów oraz uzyskać finansowanie do 400 tys. zł na realizację pilotażu.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

6 listopada 2026, 08:35
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron

Farma wiatrowa TAURON w Miejskiej Górce

fot: Tauron

Grupa TAURON uruchomiła program TAURON Tech Test, skierowany do startupów, firm technologicznych i innowatorów. Wybrane zespoły będą mogły przetestować swoje rozwiązania w środowisku Grupy, skorzystać ze wsparcia ekspertów oraz uzyskać finansowanie do 400 tys. zł na realizację pilotażu.

Na czym polega program?

TAURON Tech Test ma łączyć realne potrzeby biznesowe Grupy TAURON z technologiami rozwijanymi przez młode firmy i twórców innowacyjnych rozwiązań. Celem jest praktyczna weryfikacja technologii oraz ocena, czy mogą one znaleźć zastosowanie w działalności energetycznego koncernu.

Uczestnicy otrzymają wsparcie ekspertów biznesowych i technologicznych TAURON — zarówno na etapie oceny potencjału pomysłu, jak i przygotowania go do testów. W zależności od zakresu pilotażu i ustaleń możliwe będzie również wykorzystanie wybranych zasobów Grupy, w tym infrastruktury, danych i procesów operacyjnych.

Do 400 tys. zł na pilotaż

Najważniejszym elementem oferty jest finansowanie do 400 tys. zł na przeprowadzenie pilotażu. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na testy, integrację rozwiązania, jego konfigurację oraz uruchomienie. Zakres dofinansowania będzie dostosowany do charakteru konkretnego projektu.

Pilotaż ma pokazać, jak technologia odpowiada na konkretną potrzebę biznesową i dostarczyć wyniki niezbędne do oceny jej dalszego zastosowania. Pozytywne rezultaty mogą stać się podstawą decyzji o rozszerzeniu współpracy z TAURONEM.

 

 

Jakich rozwiązań szuka TAURON?

Grupa wskazuje obszary, w których poszukuje nowych technologii, rozwiązań i specjalistycznej wiedzy. Wśród zdefiniowanych wyzwań znajdują się m.in.:

  • monitorowanie odnawialnych źródeł energii i zarządzanie produkowaną przez nie energią;
  • opracowanie kalkulatora pozwalającego klientom oszacować ich potencjał elastyczności energetycznej, czyli możliwość zwiększania lub ograniczania poboru energii oraz przesuwania zużycia w czasie.

Firmy mogą zgłaszać rozwiązania gotowe do praktycznej weryfikacji, odpowiadające na konkretne wyzwania energetyki.

Terminy i zgłoszenia

Nabór do programu rozpoczął się 4 listopada 2026 r. i potrwa do 15 grudnia 2026 r.

Proces zgłoszenia obejmuje zapoznanie się z regulaminem, wybór modelu testu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Kolejne etapy to podpisanie umowy i przeprowadzenie testów.

Zgłoszenia można składać przez stronę programu: TAURON Tech Test.

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