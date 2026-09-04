Tauron Polska Energia zdobył nowe kontrakty w aukcji rynku mocy i szacuje, że przychody z tego tytułu wyniosą do 459,10 do 524,66 mln zł rocznie - podała w czwartek spółka.

Tauron Polska Energia zdobył nowe kontrakty w aukcji rynku mocy i szacuje, że przychody z tego tytułu wyniosą do 459,10 do 524,66 mln zł rocznie - podała w czwartek spółka.

“Jednostki wytwórcze, w tym głównie bloki konwencjonalne należące do Grupy Tauron uzyskały kontrakty w aukcji uzupełniającej rynku mocy na rok dostaw 2027. Szacunkowe wyniki aukcji wskazują, że zakontraktowanych zostało łącznie 1 410,223 MW obowiązków mocowych“ - podano w informacji prasowej.

Cena zamknięcia aukcji ukształtowała się w przedziale 325,55 do 372,04 zł/kW/rok a zakontraktowany wolumen obowiązków mocowych to 1 410,223 MW. “Szacowane przychody Grupy Tauron z rynku mocy wyniosą od 459,10 do 524,66 mln zł, w tym: dla jednostek węglowych od 454,03 do 518,87 mln zł (1 394,660 MW), dla magazynów energii od 4,61 do 5,27 mln zł (14,155 MW), dla instalacji hybrydowej od 0,46 do 0,52 mln zł (1,408 MW)“ - wskazano.

Mechanizm rynku mocy zapewnia wynagradzanie uczestników rynku, czyli producentów energii elektrycznej, za ich pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy i zapewnienie dostaw energii do systemu elektroenergetycznego, gdy operator tego zażąda. W ogłaszanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne okresach przywołania na rynku mocy, wszystkie podmioty, które są objęte obowiązkami mocowymi muszą je zrealizować, czyli we wskazanym okresie dostarczyć odpowiednią moc do systemu. Wytwórcy muszą ją przedstawić do dyspozycji operatora albo wprowadzić do sieci, a odbiorcy objęci umowami mocowymi muszą zredukować swoje zapotrzebowanie.

“W warunkach dynamicznej transformacji energetycznej bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego i ekonomiczne mechanizmy wsparcia są ze sobą związane. Narzędzia rynku mocy wspierają planowanie stabilnych przepływów finansowych i pozwalają odpowiedzialnie realizować kolejne etapy transformacji Grupy TAURON, zapewniając rozwój nowych źródeł wytwórczych oraz inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne klientów. Dlatego konsekwentnie dbamy o to, by nasze jednostki wytwórcze mogły nadal pełnić swoją strategiczną rolę w krajowym systemie elektroenergetycznym, jednocześnie wspierając proces transformacji i rozwój niskoemisyjnych źródeł energii“ - podkreślił wiceprezes Taurona Krzysztof Zawadzki, cytowany w informacji.

Wstępne wyniki aukcji zostaną podane do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast ostateczne wyniki aukcji zostaną ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po ich zatwierdzeniu.

Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju - jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców. W skład Grupy Tauron wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.

Od 2010 r. akcje Tauron Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30.