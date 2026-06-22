TAURON ogłasza nowe, przełomowe rozwiązania dla klientów indywidualnych i użytkowników elektromobilności. Podczas konferencji z okazji Dnia Nowej Energii w TAURON Parku Śląskim spółka zaprezentowała ofertę z energią tańszą w weekendy nawet o 90 proc. oraz pokazała taryfy dynamiczne z gwarancją ceny i abonament na ładowanie samochodów elektrycznych w eTAURON. To kolejny krok Grupy w kierunku budowy nowoczesnego, elastycznego rynku energii, opartego na cyfrowej obsłudze i większej kontroli klientów nad kosztami zużycia.

TAURON ogłasza nowe, przełomowe rozwiązania dla klientów indywidualnych i użytkowników elektromobilności. Podczas konferencji z okazji Dnia Nowej Energii w TAURON Parku Śląskim spółka zaprezentowała ofertę z energią tańszą w weekendy nawet o 90 proc. oraz pokazała taryfy dynamiczne z gwarancją ceny i abonament na ładowanie samochodów elektrycznych w eTAURON. To kolejny krok Grupy w kierunku budowy nowoczesnego, elastycznego rynku energii, opartego na cyfrowej obsłudze i większej kontroli klientów nad kosztami zużycia.

Najtańszy prąd w weekendy przez cały rok - już od 7 groszy za kilowatogodzinę - to nowa propozycja TAURONA dla gospodarstw domowych oraz zachęta do korzystania z wielostrefowych grup taryfowych. Spółka chce również popularyzować taryfy dynamiczne, wprowadzając dla nich gwarancję ceny. Dla wszystkich gospodarstw domowych eksperci Grupy TAURON przygotowali wskazówki jak efektywnie korzystać z tańszej energii.

- Transformacja energetyczna to nie tylko inwestycje i technologie, ale przede wszystkim ludzie. Dlatego konsekwentnie stawiamy na zieloną energię, dzięki której Klienci mają możliwość obniżania rachunków za energię elektryczną. Chcemy budować społeczeństwo świadomych odbiorców energii, którzy rozumieją zachodzące zmiany i potrafią korzystać z nowych możliwości, jakie daje nowoczesna energetyka – mówił na sobotniej konferencji Grzegorz Lot, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Transformacja energetyczna to nie tylko zmiana sposobu wytwarzania energii, ale również odpowiedzialność za regiony, które przez dziesięciolecia budowały polską energetykę. Obecny na konferencji Waldemar Bojarun, Członek Zarządu Województwa Śląskiego podkreślał, że w województwie śląskim są tysiące hektarów terenów poprzemysłowych i pogórniczych, które wymagają nowego zagospodarowania. To ogromne wyzwanie, ale jednocześnie szansa na stworzenie nowej wartości dla mieszkańców i gospodarki.

- Przed nami wielkie zadanie związane z transformacją regionu i zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych. To proces wymagający współpracy, konsekwencji i długofalowego myślenia. Dziękuję wszystkim, którzy każdego dnia angażują się w tę zmianę i pomagają budować nową przyszłość naszego regionu – podkreślił Waldemar Bojarun, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Transformacja energetyczna przeprowadzana przez TAURON to realna zmiana w rachunkach za energię. Dzięki przechodzeniu na odnawialne źródła energii Klienci Grupy mogą wybrać rozwiązania, które przekładają się na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Tanie godziny energii w weekendy oferowane przez TAURON premiują zużycie prądu w okresach jego największej dostępności. Wynika to przede wszystkim z nadpodaży energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne. Zjawisko to najczęściej występuje właśnie w weekendy oraz dni świąteczne, kiedy zapotrzebowanie na energię ze strony przemysłu jest niższe, a produkcja z OZE nadal pozostaje wysoka.

To właśnie wtedy Tauron ofertuje w Tanich weekendach prąd tańszy nawet o 90 procent w stosunku do standardowej taryfy G11. W nowej ofercie Taurona cena energii podczas weekendu wynosi od 7 do 31 groszy za kilowatogodzinę.

- Najwięcej taniej energii dostępne jest w weekendy, dlatego zależy nam na tym, aby gospodarstwa domowe mogły jak najlepiej wykorzystać ten potencjał i obniżać swoje rachunki za prąd. Od wielu miesięcy pokazujemy gospodarstwom domowym korzyści, jakie można osiągnąć, przechodząc z taryfy jednostrefowej na wielostrefową. Wiemy, że nie ma jednej uniwersalnej oferty odpowiadającej wszystkim odbiorcom, dlatego stawiamy na szeroki wybór rozwiązań. W tym roku na jedną z wielostrefowych grup taryfowych przeszło w Tauronie już ponad 50 tysięcy gospodarstw domowych. Odpowiedź na zróżnicowane potrzeby klientów pozostaje naszym priorytetem, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa oferowanych produktów. Dobór odpowiedniej grupy taryfowej to dziś jeden z najskuteczniejszych sposobów na obniżenie rachunków za energię – mówił Mariusz Purat, Prezes Zarządu TAURON Sprzedaż.

Wielostrefowa oferta, obejmująca tańsze weekendy oraz 24 ceny w ciągu doby, odzwierciedla roczne trendy obserwowane na rynku energii. Jednocześnie TAURON wprowadza gwarancję ich niezmienności przez cały okres obowiązywania cennika, co stanowi istotne zabezpieczenie dla klientów. Oznacza to, że odbiorca już przed podpisaniem umowy poznaje pełen zestaw cen za energię i ma pewność, że nie ulegną one zmianie przez rok.

Jak szacują eksperci, przeniesienie pracy najbardziej energochłonnych urządzeń na godziny, w których ceny prądu są najniższe, umożliwia gospodarstwom domowym obniżenie rachunków za energię nawet o 20 procent w skali roku.

W Tanich weekendach energia pochodzić będzie z odnawialnych źródeł, a dodatkowym elementem oferty jest usługa serwisanta, obejmująca fachowe wsparcie w przypadku awarii oraz naprawy realizowane przez specjalistów, takich jak elektryk, hydraulik czy serwisanci sprzętu AGD, RTV i komputerowego.

Taryfy dynamiczne z zabezpieczeniem

Dla świadomych klientów chcących połączyć korzyści wynikające z rozliczeń opartych na cenach giełdowych z jednoczesną ochroną przed wyższymi cenami energii, TAURON przygotował ofertę z gwarancją maksymalnej ceny średnioważonej.

W praktyce mechanizm zabezpieczenia działa w ten sposób, że jeśli wyliczona cena średnioważona energii – bazująca na notowaniach Towarowej Giełdy Energii (TGE) – przekroczy poziom ceny maksymalnej, klient zapłaci jedynie tę ustaloną, górną stawkę. Oznacza to realną ochronę przed nagłymi wzrostami cen na rynku energii.

Nowa oferta TAURONA ma na celu popularyzację rozwiązań dynamicznych wśród świadomych klientów, którzy są gotowi dostosowywać swoje zużycie energii, aby obniżać rachunki, ale obawiają się gwałtownych wzrostów cen giełdowych.

Prosta faktura i lepsza obsługa klienta

Już 97% klientów Taurona otrzymało nową, prostszą fakturę za prąd. Klienci potwierdzają w badaniach, że najważniejsze informacje rozliczeniowe są w niej wyraźnie wyeksponowane. Nowa faktura została zaprojektowana wspólnie z klientami tak, aby umożliwić szybkie i intuicyjne zapoznanie się z kluczowymi informacjami. Dokument jest nie tylko czytelny, ale również przyjazny w codziennym użytkowaniu. Dzięki wprowadzonym uproszczeniom liczba klientów dopytujących o wyjaśnienie faktury spadła o 24%.

TAURON konsekwentnie rozwija cyfrowe kanały obsługi klienta, odpowiadając na oczekiwania związane z prostotą, szybkością i dostępnością usług. Centralnym elementem tych działań jest aplikacja Mój TAURON, z której korzysta już ponad 2,9 mln klientów i która pozwala samodzielnie załatwić 99% spraw związanych w energią elektryczną.

Spółka rozwija również nowoczesne Punkty Obsługi Klienta oraz wideo rozmowy, umożliwiając klientom wybór najwygodniejszej formy kontaktu. Cyfryzacja Punktów Obsługi Klienta przynosi także wymierne korzyści środowiskowe, ograniczając zużycie papieru o około milion mln kartek, co odpowiada oszczędności 14 mln litrów wody i około 140 drzew.

Dla spółki technologia nie zastępuje bezpośredniego kontaktu, lecz wspiera prostszą, szybszą i bardziej przyjazną obsługę dopasowaną do potrzeb klientów.

Dobrana taryfa to podstawa

Jak podkreślają eksperci warto dokładnie przeanalizować swój rzeczywisty profil zużycia energii. Świadome planowanie pozwala w pełni wykorzystać potencjał oszczędności oferowany przez strefowe grupy taryfowe i w konsekwencji obniżyć rachunki za prąd.

Dla wszystkich, którzy chcą wybrać najbardziej dopasowaną taryfę, Tauron przygotował wygodne narzędzie, czyli elektronicznego doradcę energetycznego.

Wystarczy wejść na stronę tauron.pl/kalkulator i odpowiedzieć na kilka prostych pytań dotyczących zużycia energii w gospodarstwie domowym. Na podstawie tych informacji doradca wskaże, która taryfa będzie najlepiej odpowiadać potrzebom danego gospodarstwa domowego.

Więcej informacji o ofercie Tanie weekendy na stronie Tauron.pl/tanie-weekendy

Abonament na ładowanie EV – będzie taniej i przewidywalnie

TAURON uruchamia nową ofertę dla użytkowników samochodów elektrycznych – abonament „Tanie ładowanie w eTAURON”. To kolejny – po cenniku dynamicznym – produkt, który wyróżnia magentową ofertę. Z założenia ma uprościć codzienne korzystanie z publicznej infrastruktury ładowania, zapewniając jednocześnie atrakcyjne i stabilne koszty energii.

Cennik w tej usłudze został podzielony na dwie strefy – lato i zima. Po wykupieniu abonamentu użytkownik otrzymuje dostęp do bardzo atrakcyjnej oferty. Przykład? W weekendy i święta w okresie letnim, pomiędzy 10:00 a 16:00, cena za kWh to zaledwie 0,29 zł na urządzeniach AC oraz 0,49 zł na DC. A w pozostałych okresach stawki nadal są jednymi z najniższych na rynku.

Decydując się na abonament w eTAURON użytkownik gwarantuje sobie dodatkowo niezmienne ceny przez 12 miesięcy, a to pozwala swobodnie planować ładowanie w dogodnych godzinach.

- Rozwijamy ofertę eTAURON tak, aby elektromobilność była coraz bardziej dostępna i przewidywalna kosztowo. Nasz abonament to odpowiedź na sugestie kierowców, którzy oczekują od nas prostych zasad i atrakcyjnych cen ładowania. Dlatego w niedalekiej przyszłości będziemy proponować kolejne równie interesujące rozwiązania – mówi Bartłomiej Wyczałkowski, prezes TAURON Nowe Technologie.

Sieć eTAURON to około 200 ładowarek, które można łatwo zlokalizować dzięki bardzo prostej i intuicyjnej aplikacji. Do 2035 roku TAURON chce posiadać na swoim obszarze działania ponad 1000 urządzeń w publicznej sieci.