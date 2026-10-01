TAURON podpisał z PKO S.A. umowę kredytu na kwotę 900 mln zł

Nowa umowa kredytu została zawarta 29 września 2026 r. pomiędzy TAURON Polska Energia a PKO Bankiem Polskim. Środki zostaną wykorzystane do refinansowania kredytu konsorcjalnego o wartości 900 mln zł udzielonego w 2024 roku przez PKO Bank Polski S.A. oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce. Spłata nowego finansowania nastąpi w okresie pięciu lat od dnia zawarcia umowy.

Nowa umowa kredytu została zawarta 29 września 2026 r. pomiędzy TAURON Polska Energia a PKO Bankiem Polskim. Środki zostaną wykorzystane do refinansowania kredytu konsorcjalnego o wartości 900 mln zł udzielonego w 2024 roku przez PKO Bank Polski S.A. oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce. Spłata nowego finansowania nastąpi w okresie pięciu lat od dnia zawarcia umowy.

Celem zawarcia umowy kredytu jest poprawa struktury finansowania TAURON Polska Energia poprzez wydłużenie terminu zapadalności kredytu oraz obniżenie kosztów jego obsługi w stosunku do refinansowanego kredytu konsorcjalnego.

Oprocentowanie kredytu będzie częściowo powiązane z realizacją przez Grupę TAURON określonych celów zrównoważonego rozwoju, obejmujących redukcję emisyjności oraz zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy. Prawidłowość wyliczeń dotyczących tych wskaźników będzie potwierdzana przez niezależnego audytora.

– Odpowiedzialne korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania ma dziś dla Grupy TAURON znaczenie strategiczne. Łączymy inżynierię finansową z wymaganiami transformacji, dzięki czemu aktywnie zarządzamy finansowaniem Grupy i budujemy strukturę, która daje nam przestrzeń do realizacji kluczowych inwestycji. To ważny element wzmacniania odporności TAURONA w wymagającym otoczeniu rynkowym – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów i handlu.

W związku z zawarciem nowej umowy TAURON złożył zawiadomienie o dobrowolnej przedterminowej spłacie całości zadłużenia wynikającego z refinansowanego kredytu konsorcjalnego.

Dzięki konsekwentnemu pozyskiwaniu stabilnych i zdywersyfikowanych źródeł finansowania TAURON zabezpiecza realizację programu inwestycyjnego Grupy oraz wspiera transformację energetyczną obejmującą rozwój odnawialnych źródeł energii, modernizację sieci dystrybucyjnych i poprawę efektywności energetycznej.