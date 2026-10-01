Metropolia zamawia zakup prądu dla obiektów z fotowoltaiką

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia utworzyła grupę zakupową, która ma kupić energię elektryczną dla obiektów posiadających instalacje fotowoltaiczne - poinformował rzecznik GZM Łukasz Zych. W grupie znalazło się 41 zamawiających.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia utworzyła grupę zakupową, która ma kupić energię elektryczną dla obiektów posiadających instalacje fotowoltaiczne - poinformował rzecznik GZM Łukasz Zych. W grupie znalazło się 41 zamawiających.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zamawia poprzez swoją grupę zakupową energię elektryczną dla obiektów posiadających instalacje fotowoltaiczne - poinformował na wrześniowej sesji zgromadzenia Metropolii przewodniczący jej zarządu Leszek Pietraszek.

W grupie jest kilkudziesięciu zamawiających. Obecnie zorganizowane przez GZM grupy zakupowe kupują energię elektryczną i gaz (na lata 2026-27). O nowej grupie zakupowej przewodniczący Pietraszek mówił na sierpniowej sesji zgromadzenia Metropolii. W środę podczas wrześniowej sesji poinformował o trwającym już przetargu. "

17 września ogłosiliśmy postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów posiadających instalacje fotowoltaiczne" - oświadczył podczas sesji Pietraszek.

Nowa grupa zakupowa na lata 2027-28

Jest to zupełnie nowa grupa zakupowa na lata 2027-28. Jej celem jest przeprowadzenie wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej dla obiektów posiadających instalacje fotowoltaiczne.

GZM podpisała z zamawiającymi porozumienie ws. przygotowania i przeprowadzenia postępowania. Postępowanie obejmuje zakup energii z uwzględnieniem trzech rodzajów rozliczeń związanych z energią produkowaną przez instalacje fotowoltaiczne: net-metering (18 zamawiających), net-billing (56 zamawiających) oraz sprzedaż nadwyżek (6 zamawiających).

Są to przede wszystkim gminy GZM z ich jednostkami organizacyjnymi, instytucje kultury, spółki z udziałem samorządów, szpitale i placówki medyczne oraz inne. Wśród zamawiających są jednostki spoza GZM, np. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z Częstochowy. Zgodnie z dokumentacją przetargową szacunkowa łączna ilość zamawianej energii to ponad 41 GWh, szacunkowa sprzedaż 795 MWh, a szacunkowa wartość zamówienia - ok. 25,7 mln zł bez VAT. Spośród już funkcjonujących grup zakupowych GZM jesienią ub. roku Metropolia informowała, że jej grupa kupi w latach 2026-27 od Tauronu szacunkowo 956,7 terawatogodzin energii elektrycznej w ok. 13,5 tys. punktach poboru u ponad 1,2 tys. odbiorców należących do ok. 250 zamawiających. Koszt zakupu to ok. 530 mln zł.

Odrębna grupa zakupowa nabywa w tym samym terminie 451,2 gigawatogodziny gazu w ponad 1,4 tys. punktach poboru u ponad 880 tys. odbiorców, należących do 155 zamawiających. Dostawcą jest spółka Respect Energy Fuel; cena to nieco ponad 100 mln zł.

Samorządy grupowo kupują energię i gaz od lat

Pierwsze duże wspólne postępowanie pod szyldem Metropolii z 2019 r. dotyczyło zakupu blisko 1 terawatogodziny energii elektrycznej na dwa kolejne lata, czyli 2020-21. Grupę utworzyło wtedy 113 zamawiających - także spoza GZM, w ramach których działało 326 jednostek. Zaakceptowano wówczas cenę 398,2 mln zł brutto zaoferowaną przez Tauron. Zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego GZM z mocy tworzącej ją ustawy zajmuje się m.in. transportem publicznym i zagospodarowaniem przestrzennym; jest m.in. organizatorem komunikacji miejskiej w regionie.

Trwają prace nad zmianami statutu GZM, na gruncie obowiązującej od 31 lipca br. nowelizacji ustawy metropolitalnej. Kluczowe zmiany nowelizacji dotyczą zakresu wykonywanych przez GZM zadań: ustawa rozszerza dotychczasowy katalog zadań obligatoryjnych GZM o możliwość wykonywania zadań, o ile znajdą się one w statucie metropolii.