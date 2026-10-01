Rating energetycznego giganta na stabilnym poziomie

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe ratingi Spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB-” i zmieniła perspektywę tych ratingów na stabilną.

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe ratingi Spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB-” i zmieniła perspektywę tych ratingów na stabilną.

W swoim raporcie Agencja Fitch po raz kolejny wskazała na dominującą rolę regulowanego segmentu dystrybucji w EBITDA Grupy TAURON oraz pozycję Grupy jako największego dystrybutora energii elektrycznej w Polsce. Jednocześnie Agencja bierze pod uwagę skalę planowanych inwestycji, podkreślając jednak dużą dostępność środków finansowych (pozyskanych przede wszystkim w ramach Krajowego Planu Odbudowy) oraz otrzymane wsparcie z rynku mocy.

- Potwierdzenie ratingu TAURONA na poziomie inwestycyjnym „BBB-” dowodzi odporności modelu biznesowego Grupy, opartego w istotnej części na regulowanej działalności dystrybucyjnej. Fitch dostrzega stabilność i przewidywalność wyników tego segmentu, a także skalę działalności TAURONA na polskim rynku energii - podkreśla Krzysztof Zawadzki, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Handlu w TAURON Polska Energia S.A.

Jednocześnie Fitch wskazał, że zmiana perspektywy ratingu na stabilną odzwierciedla modelowe podejście Agencji, w szczególności w odniesieniu do wskaźnika zadłużenia netto do FFO (środków z działalności operacyjnej), który utrzymuje się w przedziale wrażliwości 3,5x-4,5x, właściwym dla obecnego ratingu.

Zdaniem Fitch innymi czynnikami, które wspierają stabilną ocenę TAURON, są inwestycje związane z rozbudową mocy wspierającej elastyczność wytwarzania (np. inwestycje w blok gazowo-parowy z turbiną w cyklu otwartym (OCGT) o mocy 600 MW w Jaworznie oraz w bateryjne magazyny energii o łącznej mocy 582 MW).

Agencja wskazała, że realizacja przez TAURON założonej strategii mającej na celu zdywersyfikowanie miksu wytwórczego poprzez przejście od aktywów węglowych do jeszcze szerszego wykorzystania źródeł OZE, a co za tym idzie znacznie zmniejszenie śladu węglowego, będzie pozytywnym czynnikiem dla podniesienia oceny ratingowej w przyszłości.

Pełna lista ocen ratingowych Fitcha obejmuje:

długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie „BBB-”; perspektywa stabilna,

krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej potwierdzone na poziomie „F3”,

krajowy rating długoterminowy potwierdzony na poziomie „A(pol)”; perspektywa stabilna,

rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie zagranicznej dla euroobligacji o wartości 500 mln euro potwierdzony na poziomie „BBB-”.

Raport Fitch jest dostępny na stronie internetowej Agencji: www.fitchratings.com.