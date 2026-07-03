Transformacja od A do Z

TAURON podpisał z Ansaldo Energia umowę na dostawę wyspy turbinowej dla bloku OCGT Jaworzno

TAURON wykonał kolejny ważny krok w stronę realizacji jednej z kluczowych inwestycji transformacyjnych Grupy. Spółka TAURON Wytwarzanie podpisała z Ansaldo Energia umowę na dostawę strategicznych urządzeń technologicznych dla nowoczesnej jednostki gazowej OCGT w Jaworznie, w tym dwóch turbin gazowych o łącznej mocy 629,2 MW wraz z podstawowymi urządzeniami pomocniczymi. Integralną częścią porozumienia jest również wieloletnia umowa serwisowa LTSA (Long-Term Service Agreement), obejmująca utrzymanie, wsparcie techniczne i zapewnienie wysokiej dyspozycyjności instalacji w całym cyklu jej eksploatacji. Łączna wartość kontraktów wynosi 293 mln euro netto.

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RED

3 lipca 2026, 11:52
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron

Elektrownia Jaworzno

fot: Tauron

TAURON wykonał kolejny ważny krok w stronę realizacji jednej z kluczowych inwestycji transformacyjnych Grupy. Spółka TAURON Wytwarzanie podpisała z Ansaldo Energia umowę na dostawę strategicznych urządzeń technologicznych dla nowoczesnej jednostki gazowej OCGT w Jaworznie, w tym dwóch turbin gazowych o łącznej mocy 629,2 MW wraz z podstawowymi urządzeniami pomocniczymi. Integralną częścią porozumienia jest również wieloletnia umowa serwisowa LTSA (Long-Term Service Agreement), obejmująca utrzymanie, wsparcie techniczne i zapewnienie wysokiej dyspozycyjności instalacji w całym cyklu jej eksploatacji. Łączna wartość kontraktów wynosi 293 mln euro netto.

Transformacja energetyczna wymaga nie tylko odwagi inwestycyjnej, ale przede wszystkim odpowiedzialnych decyzji opartych na przewidywalności, bezpieczeństwie i wyborze sprawdzonych partnerów technologicznych. Projekt w Jaworznie to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla przyszłości polskiej energetyki i stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego. Zabezpieczenie technologii oraz długoterminowego zaplecza serwisowego daje nam silne fundamenty do dalszej realizacji projektu i budowy nowoczesnego, elastycznego systemu wytwarzania energii w Grupie TAURON – mówi Grzegorz Lot, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Zawarta umowa oznacza pełne zabezpieczenie kluczowych elementów technologicznych projektu oraz stabilne podstawy do realizacji kolejnych etapów inwestycji zgodnie z przyjętymi założeniami operacyjnymi i finansowymi.

Umowa LTSA gwarantuje współpracę z producentem technologii 

W praktyce oznacza to stały dostęp do zaplecza technicznego producenta, planowanych przeglądów, szybkiego wsparcia eksploatacyjnego oraz rozwiązań pozwalających utrzymać wysoką dostępność i niezawodność jednostki przez lata pracy. Tego typu kontrakty są standardem przy najbardziej zaawansowanych projektach energetycznych i istotnie zwiększają przewidywalność funkcjonowania instalacji.

- Budowa zdywersyfikowanego miksu wytwórczego wymaga precyzyjnego zarządzania strukturą i profilami pracy jednostek. Wraz z rosnącym udziałem źródeł pogodozależnych, kluczowego znaczenia nabiera integracja aktywów o najwyższym stopniu elastyczności operacyjnej. Jednostki OCGT stanowią w tym układzie niezbędny element stabilizacyjny, ich zdolność do dynamicznego uruchamiania mocy pozwala na natychmiastowe bilansowanie systemu i mitygowanie ryzyk związanych z zakłóceniami dostaw. Rozwój technologii OCGT pozwala nam ukształtować odporny na wahania portfel aktywów, który zapewnia pełną ciągłość operacyjną i integralność systemu w dobie transformacji energetycznej – mówi Michał Orłowski, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.

 

W energetyce kluczowe projekty wygrywa się na poziomie realnego zabezpieczenia technologii, serwisu i przewidywalności pracy aktywa przez kolejne dekady. W Jaworznie zamknęliśmy właśnie jeden z najważniejszych elementów całego procesu inwestycyjnego. Dostawa technologii razem z wieloletnim kontraktem LTSA daje nam pełną kontrolę nad parametrami eksploatacyjnymi jednostki, dostępnością serwisową i bezpieczeństwem operacyjnym projektu. To fundamentalny krok z perspektywy sprawnej realizacji inwestycji i późniejszej pracy bloku jako jednego z istotnych aktywów stabilizujących krajowy system elektroenergetyczny – mówi Paweł Micuła, Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie.

Filar strategii spółki

Projekt Jaworzno OCGT jest jednym z filarów strategii TAURONA zakładającej rozwój nowoczesnych, niskoemisyjnych i elastycznych źródeł wytwórczych. Nowa jednostka będzie odgrywać istotną rolę w stabilizacji krajowego systemu elektroenergetycznego, szczególnie w okresach dynamicznie rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii. Dzięki możliwości szybkiego uruchamiania oraz pracy interwencyjnej, blok będzie wspierał bezpieczeństwo dostaw energii i bilansowanie systemu.

Inwestycja posiada kontrakt mocowy na lata 2030-2044 i wpisuje się w budowę nowoczesnego hubu energetycznego w Jaworznie. TAURON konsekwentnie rozwija projekty wspierające transformację polskiej energetyki, stawiając na rozwiązania zwiększające elastyczność systemu oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju.

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