TAURON Wytwarzanie podpisał umowę z firmą AB Industry na budowę nowego źródła ciepła dla Jaworzna. Wartość inwestycji przekroczy 300 mln zł, a nowa instalacja ma zastąpić wyeksploatowane węglowe źródła ciepła i wesprzeć pracę bloku energetycznego o mocy 910 MW.

TAURON Wytwarzanie podpisał umowę z firmą AB Industry na budowę nowego źródła ciepła dla Jaworzna. Wartość inwestycji przekroczy 300 mln zł, a nowa instalacja ma zastąpić wyeksploatowane węglowe źródła ciepła i wesprzeć pracę bloku energetycznego o mocy 910 MW.

Elastyczny układ ciepłowniczy

Nowy układ będzie miał łączną moc cieplną przekraczającą 126 MWt oraz moc elektryczną wynoszącą blisko 14 MWe. Połączy kotły gazowo-olejowe, kotły elektrodowe, technologię power-to-heat, kogenerację oraz magazynowanie ciepła.

W pierwszym etapie powstanie kotłownia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Znajdą się w niej pięć parowych kotłów gazowo-olejowych oraz dwa kotły elektrodowe – parowy i wodny.

Kluczowym elementem będzie akumulator ciepła o pojemności 400 MWh. Będzie on bilansował produkcję ciepła z zapotrzebowaniem miejskiej sieci ciepłowniczej, a także pozwoli zagospodarować nadwyżki energii elektrycznej – m.in. w okresach dużej generacji z fotowoltaiki – w ramach rozwiązania power-to-heat.

Wsparcie dla bloku 910 MW

Instalacja zapewni również do 120 ton pary technologicznej na godzinę dla bloku energetycznego o mocy 910 MW. TAURON podkreśla, że nowy układ umożliwi efektywny rozruch tej jednostki, której pierwszy kapitalny remont wraz z modernizacją kluczowych systemów zakończono niedawno; wartość tych prac wyniosła 290 mln zł.

– Jaworzno jest świetnym przykładem, jak transformację przekładamy z planów na konkretne inwestycje. Po projekcie OCGT uruchamiamy realizację kolejnego przedsięwzięcia w nowe źródło ciepła o budżecie ponad 300 mln zł – powiedział Michał Orłowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Harmonogram i finansowanie

Pierwszy etap inwestycji ma zostać zakończony przed sezonem grzewczym 2028/2029. Wtedy nowe urządzenia zastąpią wyeksploatowane źródła ciepła oparte na węglu kamiennym.

W drugim etapie układ zostanie rozbudowany o gazowe agregaty kogeneracyjne, produkujące jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Ich uruchomienie zaplanowano na II kwartał 2029 roku.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach premii kogeneracyjnej. W czerwcu TAURON wygrał aukcję, uzyskując ponad 330 mln zł wsparcia; według wcześniejszych informacji spółki łączna pomoc w latach 2029–2044 może sięgnąć około 337 mln zł.

Umowa „zaprojektuj i wybuduj”

Generalnym wykonawcą została firma AB Industry. Kontrakt zawarto w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca odpowiada za dokumentację projektową, realizację, rozruch oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

– Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą oznacza, że przechodzimy do etapu fizycznej realizacji inwestycji. Projekt jest dobrze przygotowany pod względem formalnym, technicznym i ekonomicznym – powiedział Marcin Garlej, wiceprezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

Pierwsze prace w terenie mają rozpocząć się w pierwszej połowie przyszłego roku.