Grupa TAURON wypracowała w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 r. 5,5 mld zł EBITDA oraz 2,6 mld zł zysku netto. Wyniki są niższe rok do roku, ale spółka podkreśla stabilną sytuację finansową, rosnące inwestycje i postępy w transformacji energetycznej.

Grupa TAURON wypracowała w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 r. 5,5 mld zł EBITDA oraz 2,6 mld zł zysku netto. Wyniki są niższe rok do roku, ale spółka podkreśla stabilną sytuację finansową, rosnące inwestycje i postępy w transformacji energetycznej.

Wyniki finansowe Grupy TAURON

Według szacunkowych, skonsolidowanych danych za okres styczeń–wrzesień 2026 r. Grupa TAURON osiągnęła 25,9 mld zł przychodów ze sprzedaży i rekompensat, co oznacza wzrost o 3 proc. rok do roku. Zysk EBITDA wyniósł 5,5 mld zł (-10 proc. r/r), zysk operacyjny 3,4 mld zł (-19 proc. r/r), a zysk netto 2,6 mld zł (-11 proc. r/r).

Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 21 proc., o 3 punkty procentowe niżej niż rok wcześniej. Spółka zaznacza, że dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2026 r., zaplanowanym na 18 listopada.

Dlaczego wyniki są niższe?

Tauron wskazuje, że spadek wyników był oczekiwany i wynika przede wszystkim z wysokiej bazy porównawczej z 2025 r., kiedy korzystniejsze było otoczenie regulacyjne w segmentach Dystrybucja oraz Sprzedaż i Handel Hurtowy.

Do niższego wyniku przyczyniły się także niższy zatwierdzony WACC oraz negatywny efekt mechanizmu konta regulacyjnego w dystrybucji, zatwierdzona taryfa dla gospodarstw domowych w sprzedaży, a także słabsze warunki wietrzne i hydrologiczne w segmencie OZE. Pozytywnie wpłynęła natomiast wyższa generacja ze źródeł konwencjonalnych i większa produkcja w segmencie Wytwarzanie.

- Jesteśmy zadowoleni z rezultatów osiągniętych po 9 miesiącach br. Nieznaczny spadek wyników w stosunku do ubiegłego roku był przez nas oczekiwany - powiedział Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. finansów i handlu TAURON Polska Energia.

Dystrybucja nadal napędza wynik

Największy udział w EBITDA Grupy miała Dystrybucja — 66 proc. Kolejne miejsca zajęły Wytwarzanie z 13 proc., OZE z 7 proc., Sprzedaż i Handel Hurtowy z 6 proc. oraz Ciepło z 4 proc.

Oznacza to, że kondycja finansowa Tauronu wciąż zależy przede wszystkim od działalności sieciowej, choć rosnące nakłady na OZE i magazyny energii stopniowo zwiększają znaczenie segmentu odnawialnego.

Inwestycje i transformacja

Nakłady inwestycyjne Grupy sięgnęły 3,9 mld zł, o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Aż 80 proc. tej kwoty trafiło do segmentów Dystrybucja i OZE — m.in. na nowe przyłącza, modernizację sieci, farmy wiatrowe, fotowoltaiczne oraz bateryjne magazyny energii.

Spółka podkreśla, że pierwsze dziewięć miesięcy 2026 r. przyniosły przyspieszenie transformacji. Zawarto umowę na dostawę turbin gazowych dla bloku szczytowego w Jaworznie, przejęto projekt farmy wiatrowej Myślibórz oraz magazynu energii Jawor, a farma Miejska Górka zaczęła pozytywnie wpływać na wyniki segmentu OZE.

- Pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku to znaczące przyspieszenie transformacji energetycznej Grupy TAURON. Konsekwentnie realizujemy cele strategiczne i największy w historii program inwestycyjny - ocenił Grzegorz Lot, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Klienci i cyfryzacja

Tauron zwraca uwagę także na rozwiązania dla odbiorców. Ponad 100 tys. gospodarstw domowych przeszło w tym roku na wielostrefowe grupy taryfowe, które — przy odpowiednim dopasowaniu zużycia — mogą obniżyć roczne rachunki nawet o 20 proc.

Rozwija również narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Z cyfrowego doradcy energetycznego, pomagającego dobrać taryfę do profilu zużycia, klienci skorzystali już ponad 860 tys. razy.

Stabilne finansowanie

Mimo niższych wyników Grupa ocenia swoją pozycję finansową jako dobrą i stabilną. Wskaźnik dług netto/EBITDA LTM wyniósł na koniec września 1,6x, wobec 1,4x rok wcześniej.

Tauron wskazuje także na potwierdzenie przez agencję Fitch długoterminowych ratingów na poziomie „BBB-” oraz ponad 6 mld zł dostępnego finansowania bankowego.