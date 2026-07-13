Tauron i rząd łączą siły. Rożnów II filarem magazynowania energii w Polsce
Minister energii Miłosz Motyka i prezes Tauronu Grzegorz Lot podpisali w poniedziałek, 13 lipca 2026 r., list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz wsparcia budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Rożnowie, a tym samym rozwoju wielkoskalowego magazynowania energii w Polsce.
fot: Tauron/Ministerstwo Energii
Ministerstwo Energii i Tauron podpisali list intencyjny ws. współpracy w rozwoju wielkoskalowego magazynowania energii
fot: Tauron/Ministerstwo Energii
Minister energii Miłosz Motyka i prezes Tauronu Grzegorz Lot podpisali w poniedziałek, 13 lipca 2026 r., list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz wsparcia budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Rożnowie, a tym samym rozwoju wielkoskalowego magazynowania energii w Polsce.
Energia a bezpieczeństwo państwa
Podpisany dokument – jak zaznaczają w Tauronie – dotyczy wspólnego wypracowania rozwiązań wspierających rozwój magazynów energii w Polsce. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który wziął udział w uroczystości, zaznaczył, że dostęp do rozproszonej i odnawialnej energii, niezależnej od łańcucha dostaw ze Wschodu czy Zachodu to bezpieczeństwo.
- Polska nie może być zależna w dostarczaniu energii do swoich domostw, do przedsiębiorstw, do instytucji. To jest dla nas niezwykle ważne, żeby budować strategię bezpieczeństwa państwa polskiego w oparciu o wiele, wiele wektorów. Ten wektor zwrócony w stronę energii jest jednym z najważniejszych. Doświadczenia wojny na Ukrainie pokazują, że pierwszym strategicznym celem ataku wroga jest zaatakowanie infrastruktury krytycznej. I wyobraźcie sobie państwo, jak łatwo jest zaatakować kilka wielkich elektrowni węglowych. Ale niemożliwe jest zaatakowanie i zniszczenie tysięcy, dziesiątek tysięcy czy setek tysięcy przydomowych elektrowni – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.
Magazyny energii jako filar transformacji
Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że nie ma bezpiecznej transformacji energetycznej bez nowoczesnych magazynów energii.
- Bezpieczeństwo energetyczne Polski wymaga dziś nie tylko nowych źródeł wytwarzania energii, ale również możliwości jej efektywnego magazynowania. Dlatego rozwój wielkoskalowych magazynów energii traktujemy jako jeden z priorytetów budowy nowoczesnego, elastycznego i odpornego systemu elektroenergetycznego – wskazał Miłosz Motyka.
Strategiczna inwestycja Taurona
Rozwój projektu Elektrowni Szczytowo-Pompowej Rożnów II to strategiczna inwestycja Taurona, która – jak zaznaczył prezes Taurona Grzegorz Lot – wzmacnia funkcjonowanie oraz transformację całego krajowego systemu elektroenergetycznego.
– To przedsięwzięcie o wartości blisko 7 mld zł, które nie tylko zwiększy możliwości bilansowania energii i integracji odnawialnych źródeł, ale będzie też silnym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki i regionu. Zakładamy, że ok. 80 proc. wartości inwestycji pozostanie w kraju, dzięki zaangażowaniu polskich firm, wykonawców i zaplecza inżynieryjnego (local content). Właśnie tak rozumiemy odpowiedzialną transformację – wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne, jednocześnie budujemy krajowe kompetencje i local content w strategicznych sektorach gospodarki. Pamiętamy przy tym, że wszystko to robione jest dla klientów, dla których ceny energii są kluczowe, zarówno w kontekście kosztów utrzymania domu, jak i prowadzenia firm oraz budowy przewagi konkurencyjnej – podkreślił Grzegorz Lot.
Rozwój magazynów energii, w tym elektrowni szczytowo-pompowych, jest jednym z priorytetów polityki energetycznej państwa i warunkiem skutecznej transformacji energetycznej. Elektrownie szczytowo-pompowe stanowią największą i najbardziej sprawdzoną technologię wielkoskalowego magazynowania energii, pozostając kluczowym elementem nowoczesnych systemów elektroenergetycznych. Pozwalają efektywnie wykorzystywać nadwyżki energii, w tym te pochodzące z odnawialnych źródeł energii, zwiększają elastyczność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz wspierają bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej.
Rożnów II – parametry i zaawansowanie projektu
Jak zaznaczają w Tauronie, w ten kierunek wpisuje się planowana inwestycja Elektrownia Szczytowo-Pompowa Rożnów II – jedno z najważniejszych przygotowywanych obecnie przedsięwzięć w obszarze wielkoskalowego magazynowania energii w Polsce. Planowana moc instalacji wyniesie 767 MW, a pojemność magazynowa około 3,1 GWh. Projekt wykorzystuje istniejącą infrastrukturę Jeziora Rożnowskiego oraz naturalne uwarunkowania regionu, co stanowi jeden z jego największych atutów.
Przedsięwzięcie znajduje się obecnie na etapie przygotowawczym. Opracowany został projekt koncepcyjny, wykonano także kluczowe analizy środowiskowe i hydrologiczne, a także uzyskano warunki przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Obecnie przygotowywane są też analizy geologiczne. Tauron zabezpieczył już większość terenów niezbędnych do realizacji inwestycji oraz rozpoczął procedurę uzyskania decyzji środowiskowej. Planowany okres realizacji obejmuje lata 2028–2033.
Współpraca administracji i energetyki
– Dzisiejszy list intencyjny to nie tylko podpisanie dokumentu. To początek współpracy na rzecz stworzenia warunków, które pozwolą rozwijać w Polsce wielkoskalowe magazyny energii. Chcemy wspólnie wypracowywać rozwiązania sprzyjające realizacji strategicznych inwestycji, które zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju i będą wspierały dalszą transformację energetyczną – zaznaczył minister Motyka.
Podpisany dokument wyznacza kierunek współpracy pomiędzy administracją publiczną i sektorem energetycznym na rzecz budowy nowoczesnego systemu elektroenergetycznego, odpowiadającego na wyzwania transformacji energetycznej i wzmacniającego bezpieczeństwo energetyczne Polski. Współpraca będzie koncentrowała się na wypracowaniu rozwiązań regulacyjnych, organizacyjnych i systemowych wspierających rozwój wielkoskalowego magazynowania energii oraz realizację strategicznych inwestycji w tym obszarze.