Minister energii Miłosz Motyka i prezes Tauronu Grzegorz Lot podpisali w poniedziałek, 13 lipca 2026 r., list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz wsparcia budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Rożnowie, a tym samym rozwoju wielkoskalowego magazynowania energii w Polsce.

Minister energii Miłosz Motyka i prezes Tauronu Grzegorz Lot podpisali w poniedziałek, 13 lipca 2026 r., list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz wsparcia budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Rożnowie, a tym samym rozwoju wielkoskalowego magazynowania energii w Polsce.

Energia a bezpieczeństwo państwa

Podpisany dokument – jak zaznaczają w Tauronie – dotyczy wspólnego wypracowania rozwiązań wspierających rozwój magazynów energii w Polsce. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który wziął udział w uroczystości, zaznaczył, że dostęp do rozproszonej i odnawialnej energii, niezależnej od łańcucha dostaw ze Wschodu czy Zachodu to bezpieczeństwo.

- Polska nie może być zależna w dostarczaniu energii do swoich domostw, do przedsiębiorstw, do instytucji. To jest dla nas niezwykle ważne, żeby budować strategię bezpieczeństwa państwa polskiego w oparciu o wiele, wiele wektorów. Ten wektor zwrócony w stronę energii jest jednym z najważniejszych. Doświadczenia wojny na Ukrainie pokazują, że pierwszym strategicznym celem ataku wroga jest zaatakowanie infrastruktury krytycznej. I wyobraźcie sobie państwo, jak łatwo jest zaatakować kilka wielkich elektrowni węglowych. Ale niemożliwe jest zaatakowanie i zniszczenie tysięcy, dziesiątek tysięcy czy setek tysięcy przydomowych elektrowni – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Magazyny energii jako filar transformacji

Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że nie ma bezpiecznej transformacji energetycznej bez nowoczesnych magazynów energii.

- Bezpieczeństwo energetyczne Polski wymaga dziś nie tylko nowych źródeł wytwarzania energii, ale również możliwości jej efektywnego magazynowania. Dlatego rozwój wielkoskalowych magazynów energii traktujemy jako jeden z priorytetów budowy nowoczesnego, elastycznego i odpornego systemu elektroenergetycznego – wskazał Miłosz Motyka.

Strategiczna inwestycja Taurona

Rozwój projektu Elektrowni Szczytowo-Pompowej Rożnów II to strategiczna inwestycja Taurona, która – jak zaznaczył prezes Taurona Grzegorz Lot – wzmacnia funkcjonowanie oraz transformację całego krajowego systemu elektroenergetycznego.

– To przedsięwzięcie o wartości blisko 7 mld zł, które nie tylko zwiększy możliwości bilansowania energii i integracji odnawialnych źródeł, ale będzie też silnym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki i regionu. Zakładamy, że ok. 80 proc. wartości inwestycji pozostanie w kraju, dzięki zaangażowaniu polskich firm, wykonawców i zaplecza inżynieryjnego (local content). Właśnie tak rozumiemy odpowiedzialną transformację – wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne, jednocześnie budujemy krajowe kompetencje i local content w strategicznych sektorach gospodarki. Pamiętamy przy tym, że wszystko to robione jest dla klientów, dla których ceny energii są kluczowe, zarówno w kontekście kosztów utrzymania domu, jak i prowadzenia firm oraz budowy przewagi konkurencyjnej – podkreślił Grzegorz Lot.

Rozwój magazynów energii, w tym elektrowni szczytowo-pompowych, jest jednym z priorytetów polityki energetycznej państwa i warunkiem skutecznej transformacji energetycznej. Elektrownie szczytowo-pompowe stanowią największą i najbardziej sprawdzoną technologię wielkoskalowego magazynowania energii, pozostając kluczowym elementem nowoczesnych systemów elektroenergetycznych. Pozwalają efektywnie wykorzystywać nadwyżki energii, w tym te pochodzące z odnawialnych źródeł energii, zwiększają elastyczność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz wspierają bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej.