Każdy właściciel nowej nieruchomości pamięta liczbę dokumentów i formalności towarzyszących nie tylko samej budowie, ale także przyłączaniu mediów. Właśnie ten etap inwestycji według TAURON Dystrybucji może zostać znacznie uproszczony. Już 1 lipca Firma uruchomi nowy serwis ePrzyłączenia, który radykalnie ułatwia wnioskowanie o przyłączenie do sieci energetycznej. Ma być szybciej, bez papieru i wizyt w biurze.

Każdy właściciel nowej nieruchomości pamięta liczbę dokumentów i formalności towarzyszących nie tylko samej budowie, ale także przyłączaniu mediów. Właśnie ten etap inwestycji według TAURON Dystrybucji może zostać znacznie uproszczony. Już 1 lipca Firma uruchomi nowy serwis ePrzyłączenia, który radykalnie ułatwia wnioskowanie o przyłączenie do sieci energetycznej. Ma być szybciej, bez papieru i wizyt w biurze.

Najważniejsze zmiany:

- Zero papieru – wnioski o przyłączenie do sieci niskiego napięcia składane w 100% online.

- 10 minut zamiast godzin – szybki proces prowadzony krok po kroku.

- Bez specjalistycznej wiedzy – system podpowiada dane, wspiera kalkulacją mocy i ogranicza formalności.

Nowy standard w energetyce

- ePrzyłączenia to przełom – nie tylko dla TAURON Dystrybucji, ale dla całej branży – mówi Marcin Marzyński, Wiceprezes TAURON Dystrybucji ds. Klienta. – Zamieniamy skomplikowaną procedurę w prostą usługę cyfrową. Klient nie musi znać przepisów ani technicznych detali – wystarczy kilka kliknięć. Energetyka powinna być tak prosta, jak codzienne korzystanie z bankowości online i dokładnie w tym kierunku zmierzamy.

Klienci jasno pokazali kierunek

Cyfrowa transformacja TAURON Dystrybucji przyspiesza. Jeszcze dwa lata temu 23% klientów korzystało z elektronicznych wniosków, dziś to już 83%. Dane jasno pokazują, że klienci chcą prostych i szybkich usług online.

Nowy portal jest intuicyjny i prowadzi użytkownika krok po kroku, eliminując błędy i podpowiadając, jakie dane należy uzupełnić. Klient nie musi znać przepisów, specjalistycznej terminologii ani załączać nadmiarowych dokumentów – system przeprowadzi go przez cały proces. Co szczególnie ważne, będzie widział status swojej sprawy otrzymując powiadomienie o przejściu wniosku do kolejnego etapu.

Firma ma również rozwiązanie dla osób, które są mniej obeznane z technologią. Dzięki nowoczesnym Punktom Obsługi Klienta, każdy właściciel nieruchomości złoży swój wniosek online, korzystając ze wsparcia specjalistów.

Co dalej? Pełna transparentność i mapa drogowa

Premiera portalu https://portal.tauron-dystrybucja.pl/ to początek dalszych zmian. TAURON Dystrybucja prezentuje klientom mapę drogową, która jasno pokazuje, co działa już dziś, a jakie funkcje – m.in. płatności i faktury online – pojawią się w kolejnych miesiącach. To energetyka w nowym wydaniu: otwarta, prosta i przewidywalna.