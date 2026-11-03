Transformacja od A do Z

TAURON Dystrybucja buduje cyfrowy układ nerwowy sieci. Prąd szybciej wróci po awarii

Spółka TAURON Dystrybucja zakończyła jeden z kluczowych projektów cyfryzacji swojej sieci elektroenergetycznej. Spółka uruchomiła nowy system teletransmisyjny w standardzie MPLS TP, który działa jak bezpieczna, wewnętrzna sieć telekomunikacyjna dla energetyki i umożliwia szybki, zabezpieczony przepływ danych między stacjami oraz urządzeniami sieciowymi.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

3 listopada 2026, 09:43
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: TAURON

TAURON Dystrybucja cyfryzuje sieć

fot: TAURON

Spółka TAURON Dystrybucja zakończyła jeden z kluczowych projektów cyfryzacji swojej sieci elektroenergetycznej. Spółka uruchomiła nowy system teletransmisyjny w standardzie MPLS TP, który działa jak bezpieczna, wewnętrzna sieć telekomunikacyjna dla energetyki i umożliwia szybki, zabezpieczony przepływ danych między stacjami oraz urządzeniami sieciowymi.

Co powstało w sieci?

Nowa infrastruktura łączy stacje energetyczne i urządzenia sieciowe, pozwalając operatorowi szybciej otrzymywać informacje o pracy sieci oraz bezpiecznie przesyłać duże ilości danych. Dzięki temu energetycy mogą lepiej nadzorować infrastrukturę, wcześniej wykrywać nieprawidłowości i zdalnie obsługiwać część urządzeń.

System wspiera także automatyzację. W przypadku niektórych zdarzeń możliwa jest zmiana sposobu zasilania bez konieczności wysyłania pracowników w teren, co ma ograniczać skutki awarii i skracać przerwy w dostawach energii.

Efekty dla klientów

Dla odbiorców energii sama technologia pozostaje praktycznie niewidoczna, ale jej skutki mają być odczuwalne. Szybszy dostęp do danych o stanie sieci i zdalne sterowanie urządzeniami mają skrócić czas reakcji na problemy, a tym samym poprawić ciągłość dostaw prądu.

Nowy system zwiększa również poziom cyberbezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. W przyszłości będzie stanowił podstawę do dalszej automatyzacji sieci oraz szerszego wykorzystania danych z inteligentnych liczników i innych cyfrowych narzędzi.

— Zakończyliśmy jeden z ważnych projektów cyfryzacji naszej sieci. W energetyce liczy się nie tylko to, ile informacji posiadamy, ale również jak szybko potrafimy je wykorzystać. Im szybciej wiemy, co dzieje się w sieci, tym szybciej możemy reagować. Nowy system zwiększa też bezpieczeństwo przesyłania danych i daje nam podstawę do dalszej automatyzacji sieci — mówi Marcin Marzyński, wiceprezes ds. klienta TAURON Dystrybucji.

Skala inwestycji

W ramach projektu uruchomiono 300 nowych urządzeń w stacjach energetycznych i innych istotnych obiektach na obszarze działania TAURON Dystrybucji. Docelowo system może objąć około 800 urządzeń.

Projekt „Modernizacja i budowa systemu teletransmisyjnego TAURON Dystrybucja S.A. w standardzie MPLS TP” był wspierany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego planowana wartość przekroczyła 81 mln zł, a przyznane wsparcie wyniosło 39,6 mln zł.

Kolejny etap cyfryzacji

Zakończenie inwestycji nie oznacza końca procesu cyfryzacji sieci TAURON Dystrybucji. Spółka zapowiada, że nowy system będzie bazą dla kolejnych rozwiązań umożliwiających lepszy monitoring sieci, automatyczną reakcję na zdarzenia oraz dalsze zwiększanie bezpieczeństwa dostaw energii.

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