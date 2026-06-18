Transformacja od A do Z

TAURON analizuje rozwój kogeneracji z wykorzystaniem paliw alternatywnych

Grupa TAURON podpisała list intencyjny z firmą SUEZ, rozpoczynając współpracę w zakresie analizy możliwości rozwoju nowoczesnych źródeł wytwórczych opartych na wysokosprawnej kogeneracji.

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RED

18 czerwca 2026, 10:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Grupa Tauron

Grupa Tauron

fot: Grupa Tauron

Grupa TAURON podpisała list intencyjny z firmą SUEZ, rozpoczynając współpracę w zakresie analizy możliwości rozwoju nowoczesnych źródeł wytwórczych opartych na wysokosprawnej kogeneracji.

Celem współpracy jest wypracowanie koncepcji technicznej oraz finansowej dla rozwoju produkcji ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem paliw alternatywnych, w tym technologii termicznego przekształcania odpadów w energię.

– Konsekwentnie realizujemy naszą strategię transformacji i dywersyfikacji portfela wytwórczego. Wykorzystanie paliw alternatywnych w ciepłownictwie może pomóc rozwiązać problem odpadów dla lokalnych społeczności oraz zapewnić efektywną ekonomicznie produkcję ciepła. Projekt ma na celu wyznaczenie lokalizacji z największym potencjałem dla Grupy TAURON – mówi Michał Orłowski, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A.

TAURON prowadzi obecnie analizy techniczne i lokalizacyjne dotyczące potencjalnych inwestycji w jednostki wykorzystujące paliwa alternatywne. Współpraca z SUEZ ma na celu opracowanie jednej z możliwych koncepcji rozwoju w tym obszarze. Decyzje dotyczące ewentualnego zaangażowania w kolejne etapy – w tym realizację projektu – zostaną podjęte w późniejszym terminie, po zakończeniu analiz i ocenie ich wyników.

- Jako lider w rozwoju rozwiązań w zakresie energii z odpadów oraz paliw alternatywnych, które ograniczają wykorzystanie paliw kopalnych, SUEZ jest gotowy wspierać strategię TAURONU w zakresie dywersyfikacji jego miksu energetycznego. Ten ważny projekt stanowi kluczowy krok w rozwoju naszej działalności w Polsce – podkreśla Bruno Hervet, CEO Europe & Chairman Consulting of SUEZ

Tego typu instalacje, obok wzmacniania dywersyfikacji paliwowej, przyczyniają się również do rozwiązania wyzwań związanych z zagospodarowaniem odpadów. Synergia produkcji energii oraz przetwarzania odpadów wciąż posiada w Polsce istotny, niewykorzystany potencjał rozwojowy.

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