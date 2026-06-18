Taryfa za przesył energii będzie rosła wolniej dzięki środkom z KPO

Opłaty za przesył energii przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne będą rosły wolniej dzięki temu, że spółka pozyskała preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę od Banku Gospodarstwa Krajowego z Krajowego Planu Odbudowy - poinformowała w czwartek wiceprezeska PSE Agnieszka Okońska.

Polska ma dużo trudniejszy punkt startowy, jeśli chodzi o wyścig ku czystej energetyce

Opłaty za przesył energii przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne będą rosły wolniej dzięki temu, że spółka pozyskała preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę od Banku Gospodarstwa Krajowego z Krajowego Planu Odbudowy - poinformowała w czwartek wiceprezeska PSE Agnieszka Okońska.

- Ja się mogę wypowiedzieć w imieniu PSE. (Taryfy - PAP) będą rosły wolniej niż gdybyśmy tego instrumentu z BGK nie mieli - powiedziała Okońska podczas konferencji prasowej podsumowującej finansowany z KPO Fundusz Wsparcia Energetyki.

Natomiast wiceprezes Taurona Polskiej Energii Krzysztof Surma, odnosząc się do pytania o taryfy, wskazał, że preferencyjne oprocentowanie pożyczek wpływa na zrównoważony koszt kapitału (WACC). Ten jednak - według niego - odpowiada tylko za 17 proc. tej części rachunku klienta, która odzwierciedla koszt dystrybucji energii.

- Sam rachunek dystrybucyjny stanowi 40 proc. rachunku klienta indywidualnego - powiedział Surma.

BGK udzielił spółkom energetycznym łącznie 67,2 mld zł finansowania

W czwartek Okońska i Surma uczestniczyli w konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego podsumowującej Fundusz Wsparcia Energetyki. W jego ramach BGK udzielił spółkom energetycznym łącznie 67,2 mld zł finansowania w ramach umów zawartych między grudniem 2024 r. a majem 2026 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16 tys. km, oraz 110 stacji elektroenergetycznych służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju - jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców.