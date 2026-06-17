Kraj i Świat

Ta wiedza może uratować życie. Krajowy Trening Pierwszej Pomocy w szpitalu MSWiA w Katowicach

Jak się zachować gdy ktoś nagle stracił przytomność, jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową czy jak skutecznie zatamować silny krwotok lub użyć defibrylatora AED – tego i innych umiejętności, które mogą uratować życie będzie się można nauczyć podczas pierwszego Krajowego Treningu Pierwszej Pomocy w szpitalu MSWiA w Katowicach.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

17 czerwca 2026, 15:26
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Pixabay

W szpitalu MSWiA w Katowicach odbędzie się Krajowy Trening Pierwszej Pomocy

fot: Pixabay

Jak się zachować gdy ktoś nagle stracił przytomność, jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową czy jak skutecznie zatamować silny krwotok lub użyć defibrylatora AED – tego i innych umiejętności, które mogą uratować życie będzie się można nauczyć podczas pierwszego Krajowego Treningu Pierwszej Pomocy w szpitalu MSWiA w Katowicach.

Krajowy Trening Pierwszej Pomocy w szpitalu MSWiA w Katowicach obędzie się 20 czerwca 2026 r. w godzinach 10.00 – 18.00. Wydarzenie to jest kluczowym elementem Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (#OLiOC) – ogólnopolskiego programu edukacji powszechnej realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Krajowy Trening Pierwszej Pomocy w ramach Akademii OLiOC

Akademia – jak zaznaczają w MSWiA – ma na celu budowanie kompetencji obywateli i wzmacnianie odporności społecznej poprzez łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym treningiem umiejętności niezbędnych w sytuacjach zagrożenia.

- Polska realizuje obecnie największy od dekad program odbudowy systemu ochrony ludności, na który przewidziano środki przekraczające 34 miliardy złotych. Inwestycje te obejmują modernizację schronów, rozwój systemów alarmowania oraz doposażenie służb w nowoczesny sprzęt. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsza infrastruktura i najnowocześniejsze wyposażenie nie zastąpią wiedzy oraz umiejętności przygotowanego obywatela – dodają w MSWiA.

W harmonogramie Akademii OLiOC każdy miesiąc poświęcony jest innemu aspektowi bezpieczeństwa. Czerwiec to czas pierwszej pomocy, a kulminacją tych działań jest ogólnopolski dzień treningu, podczas którego pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów i przedstawicieli służb ratowniczych każdy chętny będzie mógł przećwiczyć podstawowe procedury ratunkowe.

Czego można się nauczyć podczas treningu pierwszej pomocy?

Podczas spotkania w katowickim szpitalu MSWiA będzie można nie tylko zdobyć wiedzę, ale przede wszystkim samodzielnie przećwiczyć najważniejsze czynności ratownicze, takie jak:

  • ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia
  • prawidłowe wezwanie pomocy i współpracę z operatorem numeru alarmowego 112
  • ocenę przytomności i oddechu poszkodowanego
  • układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej
  • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)
  • obsługę automatycznego defibrylatora AED
  • tamowanie masywnych krwotoków i zakładanie opaski uciskowej
  • podstawowe działania ratownicze do czasu przyjazdu służb

W katowickim szpitalu MSWiA podkreślają, że bezpieczne państwo to nie tylko nowoczesny sprzęt i systemy ostrzegania – to przede wszystkim świadomi i odpowiedzialni obywatele. Dodają, że każdy uczestnik treningu wyjdzie z konkretnymi umiejętnościami, które mogą okazać się bezcenne w domu, pracy, szkole czy podczas wakacyjnego wypoczynku. Wskazują, że prawidłowa reakcja może uratować życie członka rodziny, sąsiada lub przypadkowej osoby potrzebującej pomocy.

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