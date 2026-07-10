Ta kopalnia zwiększy dostawy węgla dla ORLENU

LW Bogdanka podpisała aneks do umowy na sprzedaż węgla ze spółką ORLEN Termika. Kontrakt ten obowiązuje od 2018 roku i dotyczy dostaw paliwa głównie do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie

LW Bogdanka podpisała aneks do umowy na sprzedaż węgla ze spółką ORLEN Termika. Kontrakt ten obowiązuje od 2018 roku i dotyczy dostaw paliwa głównie do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie

Dzięki nowym ustaleniom Bogdanka dostarczy w 2027 roku aż o około 167 procent więcej węgla, niż wcześniej planowano, a cała współpraca została przedłużona o rok czyli do końca 2028 roku. Strony ustaliły już ceny na przyszły rok, natomiast stawki na kolejne lata będą nadal negocjowane w zależności od sytuacji na rynku.

- W wyniku zawarcia niniejszego aneksu, szacunkowa wartość Umowy Wieloletniej od momentu jej zawarcia tj. od dnia 18 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2028 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie około 768 mln zł netto. Wartość Umowy Wieloletniej w okresie 2026 - 2028 wyniesie około 507 mln zł netto - czytamy w komunikacie LW Bogdanka.

Przypomnijmy, Grupa LW Bogdanka odnotowała w pierwszym kwartale 2026 roku 22,1 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 283,9 mln zł zysku netto rok wcześniej - wynika z opublikowanego w maju br. raportu kwartalnego spółki.