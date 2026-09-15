Ta kopalnia chce wyprodukować w tym roku 8 mln ton węgla

Kopalnia w Bogdance chce wyprodukować 8 mln ton węgla handlowego w 2026 r. - poinformował we wtorek prezes LW Bogdanka Zbigniew Stopa. W jego ocenie są przesłanki do podwyżek cen węgla w kolejnych okresach.

Kopalnia pracuje też nad poprawą transportu załogi między szybami

Kopalnia w Bogdance chce wyprodukować 8 mln ton węgla handlowego w 2026 r. - poinformował we wtorek prezes LW Bogdanka Zbigniew Stopa. W jego ocenie są przesłanki do podwyżek cen węgla w kolejnych okresach.

Z danych przedstawionych przez zarząd kopalni podczas wtorkowej konferencji wynika, że grupa kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka w pierwszym półroczu 2026 r. wypracowała 1,36 mld zł przychodów, czyli 10,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r. Zysk netto wyniósł blisko 5,1 mln zł, tzn. ok. 98 proc. mniej niż rok wcześniej. EBITDA wyniosła 113 mln zł, co oznacza spadek o ok. 72 proc.

Wydobyli 6,1 mln ton węgla

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2026 r. górnicy z Bogdanki wydobyli 6,1 mln ton węgla brutto, produkcja węgla handlowego wyniosła 4,4 mln ton a sprzedaż - blisko 4,1 mln ton.

W ocenie prezesa Stopy wpływ na wynik spółki mają ceny węgla w Polsce, które są niższe niż na rynku międzynarodowym.

- Działamy na rynku cen dotowanych, w związku z tym ceny są inne niż światowe - dodał.

Jego zdaniem sprzedaż węgla w ostatnim półroczu rosła szybciej niż wydobycie, co przy zmniejszających się zapasach "tworzy przesłanki do poprawy cen krajowych w kolejnych okresach".

Zastępca prezesa Artur Wasilewski zwrócił uwagę, że w drugim kwartale produkcja węgla w Bogdance wzrosła do 2,35 mln ton wobec 1,22 mln ton w analogicznym okresie ub.r. jednak wzrost "niemal całkowicie został skompensowany przez spadającą cenę". Przypomniał, że na wynik za ub.r. wpływ miało uzyskanie ponad 145 mln zł odszkodowania z tytułu wylewu wód podziemnych w kopalni.

Wasilewski został zapytany czy Bogdanka zamierza wnioskować o subsydia do produkcji węgla w 2027 r.

- Na chwilę obecną nie mamy takich planów, ale cały czas prowadzimy rozmowy i jesteśmy w stałym dialogu zarówno z naszym większościowym akcjonariuszem, jak i z Ministerstwem Aktywów Państwowych - odpowiedział.

Inwestycje na ok. 373 mln zł,

W pierwszym półroczu grupa przeznaczyła na inwestycje ok. 373 mln zł, z czego blisko 70 proc. skierowano na rozwój nowych wyrobisk i modernizację istniejących. Według zapowiedzi w latach 2027-2030 kopalnia planuje przeznaczać na inwestycje ok. 600-700 mln zł rocznie.

Zastępca prezesa Bartosz Rożnawski poinformował, że w połowie 2029 r. zarząd zamierza rozpocząć wydobycie ze złoża Ostrów w obszarze górniczym Ludwin, dla którego spółka posiada koncesję od 2017 r.

Kopalnia pracuje też nad poprawą transportu załogi między szybami i coraz dalej położonymi wyrobiskami. Spółka testowała wykorzystanie pod ziemią specjalnie przystosowanych do tego samochodów i przygotowuje przetarg na zakup pierwszych takich pojazdów.